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Роналду повторил достижение Дрогба в рамках АПЛ

сегодня, 00:42
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Тоттенхэм» (3:0) в матче 10-го тура Английской Премьер-Лиги.

Нападающий «красных дьяволов» Криштиану Роналду отметился голом и результативной передачей. Португалец стал самым возрастным автором забитого мяча и ассиста в одном матче АПЛ (36 лет и 267 дней) наряду с бывшим форвардом «Челси» Дидье Дрогба, который отметился аналогичным достижением в таком же возрасте в декабре 2014 года в матче против «Тоттенхэма».

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Все комментарии
FERIS
FERIS
сегодня в 12:32
И этот рекорд Рон с лёгкостью побьёт!
112910415
112910415
сегодня в 12:14
впечатляет, конечно
An Jo
An Jo
сегодня в 09:28
Да. Ювентусу этого человечка сейчас очень не хватает.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 09:11
Карлику стало плохо от этой инфы.
1bear
1bear
сегодня в 08:03
многие рекорды Роналду уже никто не сможет превзойти...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:39
Такая у них работа голы забивать.
YVG
YVG
сегодня в 07:27, ред.
Это можно назвать достижением века.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Naim Nabiev 1 (раскрыть)
сегодня в 07:23
Друже, комменты попутал наверное, да? Я про афроафриканцев ни-ни...
Впрочем, может про ангела - это и не ко мне ;)
Naim Nabiev 1
Naim Nabiev 1 ответ mihaluch (раскрыть)
сегодня в 07:01
не ангел а нацист
нечитайло
нечитайло
сегодня в 06:29
Ещё не вечер
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 06:23
Это уже слишком!!! Выщитуйте секунды тогда!!!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:50
Скоро еще че нить установит
mihaluch
mihaluch
сегодня в 05:37
Только цвет кожи у них разный.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 02:20
Теперь ради рекордов Рона года с днями считают. Не удивлюсь, если ещё через пару лет начнут и часы считать. К примеру, Дрогба играл свой рекордный матч в дневное время, а дайвер в позднее вечернее. Он же ж более старшим стал ;)
Кста, могли бы и взять на заметку. Думаю, большинство игроков знают дату своего рождения вплоть до минут.
А статистика наука высокоточная ;)
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 01:29
Дайте Челси разыграться...
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:19
Ничего себе, в том же возрасте и против той же команды? Как всё это совпало?!
Futurista
Futurista
сегодня в 01:17, ред.
Скоро Роналду на вопрос "Какие у вас рекорды в футболе?" даже вспоминать не будет...коротко отвечая "Все"....
протон
протон
сегодня в 01:09
Это не все возрастные достижения Криша в игре. Встреча с «Тоттенхэмом» – первая в АПЛ с 2010 года, когда два футболиста в возрасте 34 лет или старше организовали гол «Манчестер Юнайтед». Предыдущий случай состоялся, когда от Пола Скоулза и Райана Гиггза пострадал «Ньюкасл».
Гол Роналду в ворота «шпор» стал для него первым за пять матчей в АПЛ. Предыдущий матч, когда Рон забивал в чемпионате, состоялся 19 сентября – тогда «МЮ» победил «Вест Хэм». Криштиану забил и отдал голевую передачу в 12-й раз в АПЛ, причем три из ассистов пришлись на «Тоттенхэм». Португалец вонзил уже 11 мячей лондонскому клубу во всех соревнованиях – больше, чем он забил любой другой английской команде за свою карьеру.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:55
Только повторил, ещё есть время для новых достижений. Удачи тебе Рон !!!
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