Роналду повторил достижение Дрогба в рамках АПЛ

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Тоттенхэм» (3:0) в матче 10-го тура Английской Премьер-Лиги.
Нападающий «красных дьяволов» Криштиану Роналду отметился голом и результативной передачей. Португалец стал самым возрастным автором забитого мяча и ассиста в одном матче АПЛ (36 лет и 267 дней) наряду с бывшим форвардом «Челси» Дидье Дрогба, который отметился аналогичным достижением в таком же возрасте в декабре 2014 года в матче против «Тоттенхэма».
Впрочем, может про ангела - это и не ко мне ;)
Впрочем, может про ангела - это и не ко мне ;)
Кста, могли бы и взять на заметку. Думаю, большинство игроков знают дату своего рождения вплоть до минут.
А статистика наука высокоточная ;)
Кста, могли бы и взять на заметку. Думаю, большинство игроков знают дату своего рождения вплоть до минут.
А статистика наука высокоточная ;)
Гол Роналду в ворота «шпор» стал для него первым за пять матчей в АПЛ. Предыдущий матч, когда Рон забивал в чемпионате, состоялся 19 сентября – тогда «МЮ» победил «Вест Хэм». Криштиану забил и отдал голевую передачу в 12-й раз в АПЛ, причем три из ассистов пришлись на «Тоттенхэм». Португалец вонзил уже 11 мячей лондонскому клубу во всех соревнованиях – больше, чем он забил любой другой английской команде за свою карьеру.
Гол Роналду в ворота «шпор» стал для него первым за пять матчей в АПЛ. Предыдущий матч, когда Рон забивал в чемпионате, состоялся 19 сентября – тогда «МЮ» победил «Вест Хэм». Криштиану забил и отдал голевую передачу в 12-й раз в АПЛ, причем три из ассистов пришлись на «Тоттенхэм». Португалец вонзил уже 11 мячей лондонскому клубу во всех соревнованиях – больше, чем он забил любой другой английской команде за свою карьеру.