Оздоев хочет покинуть «Зенит». На игрока претендуют три клуба РПЛ

Полузащитник Магомед Оздоев планирует покинуть «Зенит».
Со следующего сезона 28-летний футболист намерен выступать за новый клуб. В подписании игрока заинтересованы «Спартак», «Динамо» и «Краснодар». Кроме того, полузащитником интересуются некоторые клубы из Турции и Германии.
Контракт Оздоева с «Зенитом» истекает летом 2022 года. С 1 декабря полузащитник может подписать предварительное соглашение с любой командой. Оздоев намерен воспользоваться этой опцией, покинув «Зенит» летом на правах свободного агента.
В этом году, статистика только по паспортистам: Зенитовцев 4 (включая Оздоева!), армейцев двое, Спартаковец 1 - Зобнин!
В этом году, статистика только по паспортистам: Зенитовцев 4 (включая Оздоева!), армейцев двое, Спартаковец 1 - Зобнин!
Лучше всего для него в Турцию, если действительно кто-то им там заинтересован.
Лучше всего для него в Турцию, если действительно кто-то им там заинтересован.
И ещё что характерно, просят прибавку не на булку с маслом, а на Майбах с Ламборджини...
И ещё что характерно, просят прибавку не на булку с маслом, а на Майбах с Ламборджини...
Только не в Динамо.)
Только не в Динамо.)