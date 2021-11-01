Оздоев хочет покинуть «Зенит». На игрока претендуют три клуба РПЛ

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вчера, 15:19

Полузащитник планирует покинуть «Зенит».

Со следующего сезона 28-летний футболист намерен выступать за новый клуб. В подписании игрока заинтересованы «Спартак», «Динамо» и «Краснодар». Кроме того, полузащитником интересуются некоторые клубы из Турции и Германии.

Контракт Оздоева с «Зенитом» истекает летом 2022 года. С 1 декабря полузащитник может подписать предварительное соглашение с любой командой. Оздоев намерен воспользоваться этой опцией, покинув «Зенит» летом на правах свободного агента.