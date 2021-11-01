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Оздоев хочет покинуть «Зенит». На игрока претендуют три клуба РПЛ

вчера, 15:19

Полузащитник Магомед Оздоев планирует покинуть «Зенит».

Со следующего сезона 28-летний футболист намерен выступать за новый клуб. В подписании игрока заинтересованы «Спартак», «Динамо» и «Краснодар». Кроме того, полузащитником интересуются некоторые клубы из Турции и Германии.

Контракт Оздоева с «Зенитом» истекает летом 2022 года. С 1 декабря полузащитник может подписать предварительное соглашение с любой командой. Оздоев намерен воспользоваться этой опцией, покинув «Зенит» летом на правах свободного агента.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 23:24, ред.
Свободный - это звучит гордо .... но контракт в Зените выгоднее.
Сп62
Сп62
вчера в 21:16
Ну, что ж. Трезво оценивает свои силы и возможности. Есть желание играть и не факт, что самое главное для него сиюминутная финансовая составляющая. Он одержим футболом, что импонирует. Желаю парню удачи в любом клубе.
YVG
YVG
вчера в 19:03
Для Зенита уже иссяк.
протон
протон
вчера в 18:59
У Барриоса, Вендела и Кузяева ему конкуренцию не выиграть, конечно.
kts9999
kts9999
вчера в 18:01
в Спартак
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Evilhuman (раскрыть)
вчера в 17:48, ред.
Это какие же?! В Спартаке больше всех получает Зобнин, но его зарплата меньше зарплаты Дзюбы, Малкома и чуть больше чем Азмуна, Сантоса и еще десятка из Зенита! В прошлом году в 10-ку самых высокооплачиваемых игроков РПЛ входило 5 футболиств Зенита и лишь один Спартаковец - Шюррле (6 место), да и тот арендованный!
В этом году, статистика только по паспортистам: Зенитовцев 4 (включая Оздоева!), армейцев двое, Спартаковец 1 - Зобнин!
ABir
ABir
вчера в 17:22
Назвали клубы, которые могут потянуть его скромные запросы. Но не факт, что они в нем нуждаются за эти деньги
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:16
Да не очень то и хорошо играл - отпускайте.
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:11
.." да пора Рвать когти " - как говорил у Шеф..
leonidspb1958
leonidspb1958
вчера в 16:50
Сейчас слабоват для Зенита!
4RT
4RT
вчера в 16:44
Следующим будет переподписание с Зенитом 😁
stachel
stachel ответ Serg_Diamond (раскрыть)
вчера в 16:33
Конуренция. Жесткая за место в составе.
Futurista
Futurista ответ Evilhuman (раскрыть)
вчера в 16:27
Пробивающих дно и Наполи)...что попадется то и пробивают...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:27
Видно,что он не нужен,поэтому может определять свою судьбу.
Alexnvr
Alexnvr
вчера в 16:23
Ну чтож, как в Мультике "Летучий корабль" - Зенит прощай! В Добрый путь! Нафиг это привозчик не нужен, нехай идёт куда хочет.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 15:54
А что ему в Зените не нравится? Скорее всего просто набивает себе цену
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:50
Уходить конечно надо, да вот только куда ???
Лучше всего для него в Турцию, если действительно кто-то им там заинтересован.
ЧиП
ЧиП
вчера в 15:42
😳 А причём здесь Спартак?!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 15:38
Кста, хорошую тему затронул. Почему-то все свободные агенты пляшут от своей бывшей зарплаты. Так если у тебя кончился контракт, то и зарплату эту ты уже не получаешь. Однако они хотят получать в новом клубе столько же, а то и побольше. Не задумываясь о том, что если бы он тянул на эту зарплату, то ему бы предложили новый контракт хотя бы на тех же условиях.
И ещё что характерно, просят прибавку не на булку с маслом, а на Майбах с Ламборджини...
Prichal
Prichal
вчера в 15:33
Для спартака сойдет, но он сам туда не пойдет после Зенита.
Evilhuman
Evilhuman ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 15:31
Не соглашусь, у тех же спартаковцев, пробивающих дно, личные контракты мама не горюй
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 15:27
Не тянет Мага нынешний уровень Зенита.
Только не в Динамо.)
zenit_forever2014
zenit_forever2014
вчера в 15:26, ред.
Пусть уходит. Очень, что жаль, что Мага, не хочет биться за место в составе. А может и правда, это его уровень. Удачи в любом случае!!!
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 15:23
Дурак, сиди и спокойно получай свои бабки.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 15:23
В другой клуб РПЛ можно перейти только с понижением зарплаты. Нигде ему столько не будут платить как в Зените
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