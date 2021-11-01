Карпин: «Не расцениваю Соболева как игрока сборной»

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вчера, 15:06

Главный тренер сборной России рассказал, почему нападающий «Спартака» не попал в итоговую заявку национальной команды на матчи отбора к ЧМ -2022 против сборных Кипра и Хорватии.

Раз он даже в расширенный список не попал, то не расцениваю его как игрока сборной России.

В нынешнем сезоне Соболев провёл 17 матчей за «Спартак» во всех турнирах, записав на свой счёт 4 гола и 2 результативные передачи.