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Карпин: «Не расцениваю Соболева как игрока сборной»

вчера, 15:06

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему нападающий «Спартака» Александр Соболев не попал в итоговую заявку национальной команды на матчи отбора к ЧМ-2022 против сборных Кипра и Хорватии.

Раз он даже в расширенный список не попал, то не расцениваю его как игрока сборной России.

В нынешнем сезоне Соболев провёл 17 матчей за «Спартак» во всех турнирах, записав на свой счёт 4 гола и 2 результативные передачи.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:26
Вот такие у нас напы....
Одного зовут- он не хочет...
Второй хочет - но не зовут...))
Сп62
Сп62
вчера в 21:06
Осталось отмучиться два матча и начнётся новый этап в жизни команды. Заиграют и Рассказов, и Соболев, и даже Ещенко.
VIC2
VIC2
вчера в 20:48
Sic transit gloria mundi (с лат.) — «Так проходит мирская слава»
Мужиком надо оставаться и думать своей башкой
kts9999
kts9999
вчера в 19:43
так же как зобнин
RaulitoS
RaulitoS
вчера в 18:19
А что, о его вызове в сборную вообще речь шла? Видимо, я что-то пропустил) А так конечно с нападающими беда.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ makkie (раскрыть)
вчера в 18:06
Как ты быстро мнение меняешь, хотя это в вашем стиле, сегодня наш а завтра чужой.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:05
Я помню как спартачи легенды сочиняли про этого деревенского дылду, а makkie писал, давай санёк спартак для тебя.))
shur
shur
вчера в 17:48
...по моему его вызвал Черчесов вместо травмированного и неповторимого Федьки,
случайно вошёл и вышел, с В.Г. согласен полностью!
морозз
морозз
вчера в 17:47
Скоро и в Спартаке сядет на скамейку, форвард должен забивать мячи!
YVG
YVG
вчера в 17:44
Соболева скоро и в Нефтехимик не возьмут.
d1metras
d1metras
вчера в 17:01
Все правильно,Соболев деградирует.. получил миллионный контракт и перестал играть.. правильно,а зачем? жизнь удалась,семью обеспечил..
memphis
memphis
вчера в 17:00
Вот так ходить в Спартак! А будучи в КС хотел попасть в МЮ
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:55
Зато как спартачи ревели, когда у Стаса в сборной играл Дзюба и в запасе сидел Соболев. Типа, таланта загнобили. И вот она, новая сборная. Без Стаса и без Дзюбы. Но и без спасителя Соболева. С чего бы это?
А с того, что в клубе подписан новый контракт, денежка капает ещё бОльшая.
Зачем лишние телодвижения, жизнь и так удалась. И очень хорошо, что Карпин это всё просёк. Удачи нашим в решающих матчах...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:32
СЕйчас его и игроком "Спартака" сложно всерьёз представить!
ABir
ABir
вчера в 16:08
Верно, сейчас уровень Соболева - это даже не старт Спартака. А дальше - все в его силах, но надо пахать, пахать и пахать на тренировках и в каждом отдельном матче, где представляется возможность проявить себя
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 16:07
Выбор за тренером.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:06
Да он и за Спартак не тянет !!! Какая ему сборная.
Как только подписал новый контракт со Спартаком, сразу как отрубило . Бабло 💰 💰 💰 посыполось и про футбол ⚽️ забыл. Даже нырки и симуляции уже стали какие-то вялые ,никого уже даже не впечатляют. И дельфин 🐬 уже некудышный стал. Если он не пересмотрит своё отношение к себе и футболу , то в скором времени и Спартак пересмотрит своё отношение к такому игроку . А это похоже что и для футбола он перестанет существовать как играющая и востребованная еденица. Каждый должен отрабатывать свой контракт, а очень многие перестают это делать после подписания хорошего контракта и деньги 💰 💰 💰 делают своё дело, разложение личности как человека и специалиста , профессионал закончился !
Будем надеяться что это временный спад и он найдёт себя в футболе и снова станет востребован в сборной. Удачи. Всем Добра !!!
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 16:05
У Саши явный спад в этом году. Но какие его годы, упорные тренировки, куча забитых голов за Спартак и приглашение не заставит себя ждать!!!
Серж 129
Серж 129
вчера в 16:05
всех спартоковцев надо гнать из сборной они не достойны надевать ее футболки, эт ж надо было так на94 болельщикам и клубу в душу
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 15:56
Сказал как отрезал
beefs
beefs
вчера в 15:43
ему видней, он в ответе...
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 15:37
У Соболева в этом году явный спад.
Strashniy
Strashniy
вчера в 15:35
Ни Соболев, ни Джикия, ни тем более Зобнин не тянут на сборную.
mihaluch
mihaluch
вчера в 15:31
Для сборной нужно быть готовым.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 15:21
Карпин мог бы и не объяснять про Соболева. И так всем всё понятно. Но раз журналист спросил
makkie
makkie
вчера в 15:16
Всё верно.
Соболев даже на основу Спартака не тянет сейчас - а всё из-за своих обидок на тренера.
Cat01
Cat01
вчера в 15:11
Это решение тренера !
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