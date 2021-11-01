Карпин: «Не расцениваю Соболева как игрока сборной»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему нападающий «Спартака» Александр Соболев не попал в итоговую заявку национальной команды на матчи отбора к ЧМ-2022 против сборных Кипра и Хорватии.
Раз он даже в расширенный список не попал, то не расцениваю его как игрока сборной России.
В нынешнем сезоне Соболев провёл 17 матчей за «Спартак» во всех турнирах, записав на свой счёт 4 гола и 2 результативные передачи.
Как только подписал новый контракт со Спартаком, сразу как отрубило . Бабло 💰 💰 💰 посыполось и про футбол ⚽️ забыл. Даже нырки и симуляции уже стали какие-то вялые ,никого уже даже не впечатляют. И дельфин 🐬 уже некудышный стал. Если он не пересмотрит своё отношение к себе и футболу , то в скором времени и Спартак пересмотрит своё отношение к такому игроку . А это похоже что и для футбола он перестанет существовать как играющая и востребованная еденица. Каждый должен отрабатывать свой контракт, а очень многие перестают это делать после подписания хорошего контракта и деньги 💰 💰 💰 делают своё дело, разложение личности как человека и специалиста , профессионал закончился !
Будем надеяться что это временный спад и он найдёт себя в футболе и снова станет востребован в сборной. Удачи. Всем Добра !!!
Как только подписал новый контракт со Спартаком, сразу как отрубило . Бабло 💰 💰 💰 посыполось и про футбол ⚽️ забыл. Даже нырки и симуляции уже стали какие-то вялые ,никого уже даже не впечатляют. И дельфин 🐬 уже некудышный стал. Если он не пересмотрит своё отношение к себе и футболу , то в скором времени и Спартак пересмотрит своё отношение к такому игроку . А это похоже что и для футбола он перестанет существовать как играющая и востребованная еденица. Каждый должен отрабатывать свой контракт, а очень многие перестают это делать после подписания хорошего контракта и деньги 💰 💰 💰 делают своё дело, разложение личности как человека и специалиста , профессионал закончился !
Будем надеяться что это временный спад и он найдёт себя в футболе и снова станет востребован в сборной. Удачи. Всем Добра !!!