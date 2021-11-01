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Отец Агаларова — о невызове сына в сборную: «Надо забивать ещё больше»

вчера, 14:52

Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, поделился мнением о том, что его сын не попал в итоговый состав сборной России на матчи отбора к ЧМ-2022 против сборных Кипра и Хорватии.

В сборной есть тренерский штаб, которому в данный момент всё-таки виднее. Карпин знает, что делает. Я ещё вчера говорил, что мы будем готовы к любому развитию событий: попал бы Гамид в основной состав или нет. Сейчас Гамид готовится к игре против «Арсенала» шестого числа, а дальше будет работать и добиваться своих целей шаг за шагом. Ничего страшного не произошло — любое решение тренерского штаба воспринимаем нормально, будем болеть за сборную России. Другие нападающие, которые вызваны забивают меньше? Значит Гамиду надо забивать ещё больше. Будем тренироваться и работать.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:08
Карп себе с ним противоречит, говорит буду вызывать кто хорошо играет, так почему лучший бомбардир не в сборной, и что там делает Заболотный?
Агаларов назабивал больше, чем Зе и Смолов вместе. Что за абсурдное решение. Те двое вообще в последние вызовы просто отбывали номер в сборной, считай без напов играли
протон
протон
вчера в 19:05
фига себе.... адекватный отец ) и такое бывает)
Абдурахман Джантемиров 1
Абдурахман Джантемиров 1
вчера в 17:33
Гамиду надо в АПЛ. И физики наберётся и опыта и видению игры
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:07
Задолбали эти мамы-папы великовозрастных миллионеров,служащие пресс-секретарями и спичрайтерами своих малообразованных дитятей. Видимо,они сразу же бросают работать,как только сынуля подписывает первый взрослый жирный контракт.
ДСА
ДСА
вчера в 15:40
Сборная не резиновая, всех не возьмешь.
LCH bad
LCH bad
вчера в 15:37
Надо уходить из Уфы.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:26
Меня очень удивляет вот что: Уфа играет в оборону, зачастую отсиживаясь в "автобусе". Но при этом Агаларов забивает чуть не в каждом матче, наколотив 11 из 14 уфимских голов. Т.е. у него есть голевое чутьё, он умеет пользоваться моментами. Я бы даже сказал про инстинкт футбольного киллера.
Вот как раз он и пригодился бы на матче с хорватами, где наверняка будем играть от обороны. Но тренерский штаб лучше возьмёт четвёртого вратаря, чем четвёртого нападающего. При том, что трое из киперов будут занимать место на лавочке.
Может, Карпин и прав, да и ответ держать тоже ему...
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 15:23
Хочется сказать писакам- журналюгам, дедушку Гамида оставьте в покое,))) Карпин всё расставил по местам, сегодня Тюкавин и Агаларов в юношеской сборной, но в любой момент их могут вызвать в главную сборную!!!
Сборной России удачи и успеха!!!
KnowSoccer
KnowSoccer
вчера в 15:23
Вот это здраво. Так и должно быть, терпеть и работать!
Cat01
Cat01
вчера в 15:13
Впереди большая работа......
mat73
mat73
вчера в 15:01
Ничего, будет ещё! Всё впереди!
Comentarios
Comentarios
вчера в 14:55
Ниче ниче все нормально
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