Отец Агаларова — о невызове сына в сборную: «Надо забивать ещё больше»

, отец нападающего «Уфы» , поделился мнением о том, что его сын не попал в итоговый состав сборной России на матчи отбора к ЧМ -2022 против сборных Кипра и Хорватии.

В сборной есть тренерский штаб, которому в данный момент всё-таки виднее. Карпин знает, что делает. Я ещё вчера говорил, что мы будем готовы к любому развитию событий: попал бы Гамид в основной состав или нет. Сейчас Гамид готовится к игре против «Арсенала» шестого числа, а дальше будет работать и добиваться своих целей шаг за шагом. Ничего страшного не произошло — любое решение тренерского штаба воспринимаем нормально, будем болеть за сборную России. Другие нападающие, которые вызваны забивают меньше? Значит Гамиду надо забивать ещё больше. Будем тренироваться и работать.