Карпин: «Вариант с вызовом Дзюбы в сборную России не рассматривали» !

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что не собирался вызывать в национальную команду нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу.
Вариант с Дзюбой не рассматривали. В прошлый раз надеялись, что он нам поможет. Он сказал, что не готов. Поэтому сейчас не рассматривали.
Честь и гордость Носить футболку сборной
Вызвали, ты обязан ехать в любом состоянии и при любом раскладе.
Полностью поддерживаю Карпина.
Честь и гордость Носить футболку сборной
Вызвали, ты обязан ехать в любом состоянии и при любом раскладе.
Полностью поддерживаю Карпина.
Так унизить народное достояние..)))))
Так унизить народное достояние..)))))
Я сразу не въехал,,,))))
Я сразу не въехал,,,))))
Нос прямо один в один, а усы сбрил для маскировки)))
Аха ха ха))))
Нос прямо один в один, а усы сбрил для маскировки)))
Аха ха ха))))
Тот момент когда уже опоздал, т.е Совсем !!!)
Тот момент когда уже опоздал, т.е Совсем !!!)
Не каждый человек выдержит.
Одно и то же перед каждым матчем.
Не каждый человек выдержит.
Одно и то же перед каждым матчем.