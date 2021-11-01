Карпин: «Вариант с вызовом Дзюбы в сборную России не рассматривали» !

Главный тренер сборной России рассказал, что не собирался вызывать в национальную команду нападающего «Зенита» .

Вариант с Дзюбой не рассматривали. В прошлый раз надеялись, что он нам поможет. Он сказал, что не готов. Поэтому сейчас не рассматривали.