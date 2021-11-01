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Карпин: «Вариант с вызовом Дзюбы в сборную России не рассматривали»

вчера, 14:35

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что не собирался вызывать в национальную команду нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу.

Вариант с Дзюбой не рассматривали. В прошлый раз надеялись, что он нам поможет. Он сказал, что не готов. Поэтому сейчас не рассматривали.

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Все комментарии
протон
протон ответ морозз (раскрыть)
вчера в 20:46
давно вас не видел тут, вы помните меня? я тот который ванговал все игры, и угадывал результаты, но уже теперь я староват и нюх потерян . не тот что был года три назад
протон
протон
вчера в 20:45
Дзюба как футболист кончился. Одни понты.
Честь и гордость Носить футболку сборной
Вызвали, ты обязан ехать в любом состоянии и при любом раскладе.
Полностью поддерживаю Карпина.
oFANATo
oFANATo
вчера в 18:12
Сборная без Дзюбы побеждает чаще.....
морозз
морозз
вчера в 17:54
Порнография захватывает мир, Карпин сопротивляется!
4RT
4RT
вчера в 17:13
Про Дзюбу в "Brazzers" тоже так ответили 😁
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:10
И это правильно :Хлеб за брюхом не ходит.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Vladimir808 (раскрыть)
вчера в 16:39
За пиар деревянному платят депутаты Роднина,Валуев,Фетисов итд.
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 16:19
Как так?Даже не рассматривали...((
Так унизить народное достояние..)))))
Василий 50
Василий 50
вчера в 16:10
Карпин сам вбрасывает вопросы о Дзюбе.
Vladimir808
Vladimir808 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 15:52
Ааааа)))) нос от нарзана распух)))
Я сразу не въехал,,,))))
Ironigor
Ironigor ответ Vladimir808 (раскрыть)
вчера в 15:43
Замученый "нарзаном" Дзюбашка , в поисках сборной !!!))
Vladimir808
Vladimir808 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 15:41
На фото парень больше похож на Черчесова без усов.
Нос прямо один в один, а усы сбрил для маскировки)))
Аха ха ха))))
Vladimir808
Vladimir808 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 15:37
Добавлю: и проплаченные Дзюбой журналисты, которые мусолят эту тему,)))
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 15:36, ред.
Карпин молодец.Думаю Карпин сказал бетонному столбу,чтобы тот сказал,что сам не хочет играть за сборную по собстенному желанию,чтобы смягчить мнение о нем болельщиков,прямо сказав ему,что пока я тренер ты,деревянный,оловянный,стеклянный (два "н" в школе учили) играть за сб не будешь,Летучий голландец подтвердит.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:35
Карпин: «Вариант с вызовом Дзюбы в сборную России не рассматривали» !
Тот момент когда уже опоздал, т.е Совсем !!!)
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 15:24
Вариант с Дзюбой рассматривают психиатрические лечебницы со специализацией "мания величия" и один африканский заповедник львов.
drug01
drug01
вчера в 15:09
Все правильно,так продолжать!
mat73
mat73
вчера в 15:02
Отлично! Хорошо сказано!
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 14:44
Дзюба в Зените указывает Семаку кто достоин играть в основе. Не хватало ещё в сборной этого
LAISMEN
LAISMEN
вчера в 14:43
Оставьте наконец спящего льва......
Comentarios
Comentarios
вчера в 14:40
Наверное правильно , пока Карпин тренер он решение принимает
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 14:37
Как же они его достали с этими вопросами про Зюбу..
Не каждый человек выдержит.
Одно и то же перед каждым матчем.
ДСА
ДСА
вчера в 14:36
Вполне справедливое решение.
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