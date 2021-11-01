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«В бой идут одни старики». Карпин — о выборе состава сборной России

вчера, 14:24

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал выбор итогового состава национальной команды на решающие матчи отбора к ЧМ-2022 против сборных Кипра и Хорватии.

Был сделан выбор в пользу опытных игроков, потому что сейчас это самые важные матчи. В бой идут одни старики, за исключением Сергеева, все играли на этом уровне. Поэтому выбор сделан в их пользу. Агаларов и Тюкавин будут вызваны в молодёжную сборную, они будут под рукой. У нас есть игры ещё, могут быть изменения. Агаларов и Тюкавин в любой момент могут оказаться в первой сборной

С Головиным общался. Набирает форму. Пока не в лучших кондициях после травмы. Но вышел вчера на замену, будет участвовать и в следующих играх. Мы не можем разбрасываться такими игроками и такого уровня.

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Все комментарии
andrefino13
andrefino13 ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 21:04
Видимо ты не играл на уровне, и не понимаешь, о чём сейчас речь. Ни в коем случае не хочу оскорбить. Нам нужно победить и не проиграть. Ключевые слова :НАДО.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 19:00
На одних стариках далеко не уедешь. Нужно молодежь подтягивать тем более что она реально хорошо проявляет себя и заслуживает вызова в сборную.
протон
протон
вчера в 18:21
Все правильно, нужно думать конкретно о том, как хлопнуть хорватов, нужны самые опытные! Молодым и так дали шансов выше крыши. А вопросы а этот че а этот как… поймите Карпин мыслит более объемно, а не как в компьютерной игре.
При любом составе и любом раскладе - желем удачи команде Карпина, нашей команде !
протон
протон
вчера в 18:20
Вот и ответ. Плюс у молодежки словаки и испанцы.
chromage
chromage
вчера в 18:03
Кипр обязательно надо обыграть и потом с Хорватами хватит ничьей. Но это же сборная России, загадывать бывает тяжело ) Парням удачи и 2 победы!
David Young
David Young ответ madre_italia (раскрыть)
вчера в 17:33
Думаю что он уже по футбольным меркам глубокий старик, так что лучше полагаться на тех кто моложе.
madre_italia
madre_italia
вчера в 17:32
Валера, А Юрий Валентиныч где?
4RT
4RT
вчера в 16:41
В такой сборной Карпину можно заявлятся играющим тренером. Да ещё Титова с Аленичевым подтянуть. И выходить в троём на поле с 60-й минуты,делать результат
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 16:22
Удачи Валера и фарта в этих матчах
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:42
Удачи Георгиевичу и сборной в оставшихся очень важных матчах.
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 15:17
Желаю побед нашей сборной!!!
Россия вперёд!!! Только победа!!!
B.Y.O.B.
B.Y.O.B.
вчера в 15:00
Все-таки за эту сборную хочется болеть. Валера может из набора средних игроков сделать команду, где недостаток мастерства компенсируется желанием. Пока много чего не получается, но проблески того, что он делал с Ростовом пару сезонов назад, видны. Хотелось бы, даже в случае неудачи в Хорватии, чтобы он остался и полноценно провел следующий отборочный цикл.
Roger Young
Roger Young
вчера в 14:52
вряд ли Головин будет полезен
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:51
«В бой идут одни старики». Карпин — о выборе состава сборной России !
Опять двадцать пять !!!)
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:49
Был сделан выбор в пользу опытных игроков, потому что сейчас это самые важные матчи. В бой идут одни старики .
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 14:42
Жаль что Агаларова не взяли в окончательный список. С такой результативностью он заслужил вызов в главную сборную
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:35
Главного старика он не взял.
LAISMEN
LAISMEN
вчера в 14:29
Старик старику рознь. В составе есть персонажи которые даже до стариков не дотягивают. Надеюсь что длинна скамейки позволит все таки Валерию Георгиевичу добиться с командой желаемого результата. Верим в успех. Всем удачи в том числе нашей сборной.
Владиславчик
Владиславчик
вчера в 14:27
И часто Глебов играл на таком уровне???
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