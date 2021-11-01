«В бой идут одни старики». Карпин — о выборе состава сборной России !

Главный тренер сборной России прокомментировал выбор итогового состава национальной команды на решающие матчи отбора к ЧМ -2022 против сборных Кипра и Хорватии.

Был сделан выбор в пользу опытных игроков, потому что сейчас это самые важные матчи. В бой идут одни старики, за исключением Сергеева, все играли на этом уровне. Поэтому выбор сделан в их пользу. Агаларов и Тюкавин будут вызваны в молодёжную сборную, они будут под рукой. У нас есть игры ещё, могут быть изменения. Агаларов и Тюкавин в любой момент могут оказаться в первой сборной

С Головиным общался. Набирает форму. Пока не в лучших кондициях после травмы. Но вышел вчера на замену, будет участвовать и в следующих играх. Мы не можем разбрасываться такими игроками и такого уровня.