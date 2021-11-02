Сёмин: «Мне нравится работа Семака, желаю ему удачи в Турине» .

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Зенитом».
В Санкт-Петербурге «Зенит» играл хорошо против «Ювентуса». Это была почти равная игра, что не может не радовать. Фортуна должна сегодня повернуться к нашему клубу. Есть игра у команды, яркие индивидуальные мастера — этого набора должно хватить, чтобы побороться сегодня за победу. Тем более «Ювентус» опять несколько сдал позиции в чемпионате.
Шансы на успех есть. «Зениту» уже нельзя отступать, поэтому сегодня устроит только победа. Видно, что Семак смог навести порядок во всех линиях, команда умеет контролировать ход игры. Мне нравится работа Сергея, желаю ему удачи в Турине.
Всё время был на стороне высказываний Палыча, но сейчас хочется ему немного возрозить. Понятно что Зенит играл у себя в родных стенах и оказал, по словам Сёмина достойную игру и отыграл хорошо и что эта игра была равная и это должно было радовать. А счёт на табло, и это совсем не радует никого.
Есть игра у команды, яркие индивидуальные мастера — этого набора должно хватить, чтобы побороться сегодня за победу.
Задаюсь вопросом к тому же Сёмин, если всё так радужно и есть игра у команды, а почему тогда Зенит проиграл у себя в родных стенах ? Учитывая то что у Ювентуса вообще нет игры и на данный момент времени она занимает одинадцатое место в турнирной таблицы чемпионата Италии. И проигрывает последние игры не фаворитам чемпионата Италии играя у себя дома перед своими болельщиками. Значит не всё так гладко есть и было у Юве в игре с Зенитом.
А Семак обыкновенный тренеришка Дзюбашки, и ничего толкового не разу не показал в играх в еврокубках который год подряд. А с таким составом уже давно пора что-то и выигрывать и хотя-бы проходить из групповой стадии. Сейчас сложился просто такой момент когда Зенит начинает играть в настоящий футбол ⚽️, а у Ювентуса ничего не получается и команда находится в игровом и психологическом кризисе после смены главного тренера и ухода из команды легенды футбола Криштиану Роналду. А Мбаппе и вся группа атаки так и не нашла свою игру. И эта ситуация может помочь Зениту вырвать у Юве, так нужный для них результат. И это я думаю просто стичение обстоятельств, а не гений Семака. Раньше что-то мы этого от Семака в еврокубках не замечали. В любом случае пожелаю конечно же только Удачи Зениту, любому российскому клубу который играет в еврокубках желаю только Успехов и Удачи, хоть и болею вне еврокубков за Ювентус, Реал, и Челси.
Удачи Нашим клубам ! Всем Добра !!!
Всё время был на стороне высказываний Палыча, но сейчас хочется ему немного возрозить. Понятно что Зенит играл у себя в родных стенах и оказал, по словам Сёмина достойную игру и отыграл хорошо и что эта игра была равная и это должно было радовать. А счёт на табло, и это совсем не радует никого.
Есть игра у команды, яркие индивидуальные мастера — этого набора должно хватить, чтобы побороться сегодня за победу.
Задаюсь вопросом к тому же Сёмин, если всё так радужно и есть игра у команды, а почему тогда Зенит проиграл у себя в родных стенах ? Учитывая то что у Ювентуса вообще нет игры и на данный момент времени она занимает одинадцатое место в турнирной таблицы чемпионата Италии. И проигрывает последние игры не фаворитам чемпионата Италии играя у себя дома перед своими болельщиками. Значит не всё так гладко есть и было у Юве в игре с Зенитом.
А Семак обыкновенный тренеришка Дзюбашки, и ничего толкового не разу не показал в играх в еврокубках который год подряд. А с таким составом уже давно пора что-то и выигрывать и хотя-бы проходить из групповой стадии. Сейчас сложился просто такой момент когда Зенит начинает играть в настоящий футбол ⚽️, а у Ювентуса ничего не получается и команда находится в игровом и психологическом кризисе после смены главного тренера и ухода из команды легенды футбола Криштиану Роналду. А Мбаппе и вся группа атаки так и не нашла свою игру. И эта ситуация может помочь Зениту вырвать у Юве, так нужный для них результат. И это я думаю просто стичение обстоятельств, а не гений Семака. Раньше что-то мы этого от Семака в еврокубках не замечали. В любом случае пожелаю конечно же только Удачи Зениту, любому российскому клубу который играет в еврокубках желаю только Успехов и Удачи, хоть и болею вне еврокубков за Ювентус, Реал, и Челси.
Удачи Нашим клубам ! Всем Добра !!!