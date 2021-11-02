Сёмин: «Мне нравится работа Семака, желаю ему удачи в Турине» .

Бывший тренер «Локомотива» высказался о предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Зенитом».

В Санкт-Петербурге «Зенит» играл хорошо против «Ювентуса». Это была почти равная игра, что не может не радовать. Фортуна должна сегодня повернуться к нашему клубу. Есть игра у команды, яркие индивидуальные мастера — этого набора должно хватить, чтобы побороться сегодня за победу. Тем более «Ювентус» опять несколько сдал позиции в чемпионате.

Шансы на успех есть. «Зениту» уже нельзя отступать, поэтому сегодня устроит только победа. Видно, что Семак смог навести порядок во всех линиях, команда умеет контролировать ход игры. Мне нравится работа Сергея, желаю ему удачи в Турине.