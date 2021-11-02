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Малафеев: «Пока это самая качественная Лига чемпионов при Семаке»

вчера, 16:14
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)4 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

«Зениту» очень важно взять три очка, но это будет непросто. Команда неплохо выглядит в Лиге чемпионов, но это всё-таки «Ювентус» у себя дома.

Пока это самая качественная Лига чемпионов при Семаке, самая прослеживаемая. Видны улучшения. Соперники в группе — высокого уровня. Есть с чем сравнивать. Видна рука тренера. Сыграть три игры на высоком уровне Лиги чемпионов — не случайность. Одна из лучших ЛЧ для «Зенита».

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:43
3 очка за 3 игры, да, пожалуй это лучший результат для чемпиона России!!!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 19:01
Ключевое слово: ПОКА...Ожидаем результаты двух заключительных матчей...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:52
Ещё не вечер.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:12
Это такая же как и прочие,везде облом!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:01
помню как мамые ярые фаны Зенита кидали камни в Семака после той ЛЧ, сейчас они переобулись трижды.
Но эйфории пока не нужно
ДСА
ДСА
вчера в 16:38
Победа над Мальме - здесь решающий фактор.
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:29
Проигрывают тоже качественно
Futurista
Futurista
вчера в 16:26
Даже когда проигрывают как обычно (Мальме не в счет)...видят улучшение качества...соглашусь в этом сезоне проигрывают качественно)...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 16:18
Ну а в принципе все как обычно:
Cat01
Cat01
вчера в 16:17
Что будет дальше
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