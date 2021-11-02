Малафеев: «Пока это самая качественная Лига чемпионов при Семаке»

Бывший голкипер «Зенита» поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

«Зениту» очень важно взять три очка, но это будет непросто. Команда неплохо выглядит в Лиге чемпионов, но это всё-таки «Ювентус» у себя дома.