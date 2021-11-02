Малафеев: «Пока это самая качественная Лига чемпионов при Семаке»

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».
«Зениту» очень важно взять три очка, но это будет непросто. Команда неплохо выглядит в Лиге чемпионов, но это всё-таки «Ювентус» у себя дома.
Пока это самая качественная Лига чемпионов при Семаке, самая прослеживаемая. Видны улучшения. Соперники в группе — высокого уровня. Есть с чем сравнивать. Видна рука тренера. Сыграть три игры на высоком уровне Лиги чемпионов — не случайность. Одна из лучших ЛЧ для «Зенита».
Но эйфории пока не нужно
Но эйфории пока не нужно