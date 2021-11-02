Игонин: «Ничейный результат будет позитивным для „Зенита“»

Бывший футболист «Зенита» поделился мнением о предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

Понятно, что «Зениту» придется тяжело. Я не считаю верным рассматривать любой матч с точки зрения турнирной таблицы. В идеале, конечно, надо готовиться непосредственно к матчу. Это относится как к сильным, так и к более слабым командам. Так что размышлять на тему будущей игры и пытаться делать выводы, отталкиваясь от предыдущего матча, наверное, неправильно.



«Ювентус» играет дома. Мы знаем, у них сейчас проблемы, которые команда пытается решить в спешном порядке. И решить пытаются не самыми популярными методами в Европе. Мы знаем, что в связи с неудачными результатами в чемпионате Италии футболистов сейчас посадили на карантин в гостинице. Они находятся на сборах. Как раз перед нашим матчем. В Европе к таким методам в самых крайних случаях прибегают. Так сложилось, и мы попали под этот расклад. «Ювентус» готовится к этому матчу очень серьезно.

Конечно, ничейный результат в этой встрече для нас был бы позитивным. И, если учесть, что сейчас его будет еще сложнее достичь, то это нормальная цель на игру. Ничья вполне устроит. Понятное дело, что есть турнирные расклады, но все же мы говорим о некой разности в классе команд.