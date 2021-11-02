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Игонин: «Ничейный результат будет позитивным для „Зенита“»

вчера, 16:45
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)4 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

Понятно, что «Зениту» придется тяжело. Я не считаю верным рассматривать любой матч с точки зрения турнирной таблицы. В идеале, конечно, надо готовиться непосредственно к матчу. Это относится как к сильным, так и к более слабым командам. Так что размышлять на тему будущей игры и пытаться делать выводы, отталкиваясь от предыдущего матча, наверное, неправильно.

«Ювентус» играет дома. Мы знаем, у них сейчас проблемы, которые команда пытается решить в спешном порядке. И решить пытаются не самыми популярными методами в Европе. Мы знаем, что в связи с неудачными результатами в чемпионате Италии футболистов сейчас посадили на карантин в гостинице. Они находятся на сборах. Как раз перед нашим матчем. В Европе к таким методам в самых крайних случаях прибегают. Так сложилось, и мы попали под этот расклад. «Ювентус» готовится к этому матчу очень серьезно.

Конечно, ничейный результат в этой встрече для нас был бы позитивным. И, если учесть, что сейчас его будет еще сложнее достичь, то это нормальная цель на игру. Ничья вполне устроит. Понятное дело, что есть турнирные расклады, но все же мы говорим о некой разности в классе команд.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:24
Об этом можно только мечтать
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:49
Это практически Эверест.
ДСА
ДСА
вчера в 18:19
Ничья будет за счастье.
Бруталтразз
Бруталтразз
вчера в 18:12
Куда уж позитивней,
Остальной позитив из области антинаучной фантастики
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 17:45
Зенит предсказуем даже без Дзюбы.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 17:38
Соглашусь с Алексеем.
drug01
drug01
вчера в 17:25
Лучше победить
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 17:17, ред.
К сожалению для "Зенита" ничья - это только моральное удовлетворение, что не проиграли... Турнирная таблица "требует" только победы в этом матче, чтобы надеяться и бороться за матчи плей-офф ЛЧ...

Но что лучше для "Зенита" - ЛЕ в которой у "Зенита" больше шансов, как можно дольше задержаться, чем в ЛЧ... Или ЛЧ...

Надо играть и приложить максимум усилий, чтобы обыграть ЮВЕ, у которого проблемы и с игрой и с результатами...

Удачи "Зениту", и победы в этом матче, которая даёт шансы на матчи плей-офф ЛЧ, пусть и небольшие шансы, но они будут в случае победы!
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 17:16, ред.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ uqe2aajraxn9 (раскрыть)
вчера в 17:13
Скорей - La speranza muore per ultima
Futurista
Futurista
вчера в 17:09, ред.
Мы знаем, что в связи с неудачными результатами в чемпионате Италии футболистов сейчас посадили на карантин в гостинице. Они находятся на сборах. Как раз перед нашим матчем. В Европе к таким методам в самых крайних случаях прибегают. Так сложилось, и мы попали под этот расклад. «Ювентус» готовится к этому матчу очень серьезно.
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:08, ред.
Добра Вам, Антон!..... ну во первых: вы так настойчиво и уже неоднократно приглашаете Gor Ter-Aristacessian в группу "без призов". А Вы уверены хотя бы на 90%, что в следующем месяце она будет?????........а во вторых: если Вы занимаетесь приглашением в группу, то почему Вы не приглашаете тех, кто больше всего возмущался "несправедливостью" ( а у них по два три АККа могли бы один отрядить в группу) ?.... что то я их в группе не увидел (за исключением 1bear, но Михаилу отдельная благодарность, мужик сказал - мужик сделал).... так что, Добру быть!
uqe2aajraxn9
uqe2aajraxn9
вчера в 17:08
Миссия не выполнима, я бы просто сказал - E ' tutto perduto!
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 17:04
Юве порвёт Зенит.
blitz
blitz
вчера в 17:03
Если Зенит хочет продолжить бороться за плей офф то ничья равносильна поражению. Челси наверняка обыграет Мольде. Да и ведь когда то должно прорвать наши клубы с топами. Несколько лет у них не выигрывали. Последними были ЦСКА кто у топ-10 еврорейтинга выигрывал.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 16:52
Победа в этом матче будет ещё позитивнее...
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