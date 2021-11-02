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Непомнящий: «Дзюба нужен сборной сегодня, сейчас, потому что он лучший»

вчера, 16:30

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался об итоговом составе сборной на предстоящие матчи отбора к чемпионату мира 2022 года против сборных Кипра и Хорватии.

Если говорить по персоналиям, нужно думать, как Карпин будет играть против Хорватии. Атаковать можно снизу, в этом случае и Иван Сергеев, и Константин Тюкавин, и Федор Смолов будут лучше Антона Заболотного. Сергеев отлично взаимодействует с партнерами, а Гамид Агаларов игрок касания. Поэтому, как будет строиться игра у Валерия Карпина, я не совсем уверен, но Сергеев нужен команде. Дзюба нужен сборной сегодня, сейчас, потому что он лучший.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 10:51
У всей этой футбольной архаики график какой-то что ли есть по призыву зюбы в сборку?
pomor45
pomor45
вчера в 22:07
С мнением другого можно не согласиться, но нельзя его отвергнуть.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:24
Но Дзюба и не супер,но пригодился бы.
протон
протон
вчера в 19:24
До сих пор сборная Карпина справлялась без Дзюбы, надеюсь что справиться и сейчас...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:51
ТАк составь себе сборную и включи его туда,я всегда так действую,когда карпинским составом недоволен.
nik52
nik52
вчера в 18:01
Не нужен, он сборной, он предатель.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:00
Карпин считает себя великим
Cat01
Cat01
вчера в 17:26
Можно не согласиться
Mangur
Mangur
вчера в 17:11
Карпин угробит шансы сборной на выход из группы отсутсвием Дзюбы
beefs
beefs ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 17:07
да дело в том что он не напугает в Европе, скорее его закроют...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:53
Лучший продавливпльщик с метра. Сборной нужен результат а не персоны
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:51
Старик Валера (Непомнящий) видимо забыл какую роль в команде играет атмосфера. А учитывая отношения дубы и Карпина нельзя жертвовать хорошей атмосферой ради сомнительных амбиций этого футболиста. Не прав Непомнящий. Но ему простительно в силу фамилии.
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 16:46
А нужен ли?!
Последние 5 игр без Дзюбы - 4 победы и ничья!
Последние 5 игр с Дзюбой: 3 поражения!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:40
Атакующий столб, пугающий защитников.
За адекватность
За адекватность
вчера в 16:39
Сколько можно переливать из пустого в порожнее...
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 16:35
Предложили, отказался, что дальше, если и нужен...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:35
Карпин другого мнения...
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