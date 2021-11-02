Непомнящий: «Дзюба нужен сборной сегодня, сейчас, потому что он лучший»

Российский тренер высказался об итоговом составе сборной на предстоящие матчи отбора к чемпионату мира 2022 года против сборных Кипра и Хорватии.

Если говорить по персоналиям, нужно думать, как Карпин будет играть против Хорватии. Атаковать можно снизу, в этом случае и Иван Сергеев, и Константин Тюкавин, и Федор Смолов будут лучше Антона Заболотного. Сергеев отлично взаимодействует с партнерами, а Гамид Агаларов игрок касания. Поэтому, как будет строиться игра у Валерия Карпина, я не совсем уверен, но Сергеев нужен команде. Дзюба нужен сборной сегодня, сейчас, потому что он лучший.