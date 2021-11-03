Семшов: «„Зениту“ в матче с „Юве“ немного не хватило активности впереди»

Бывший полузащитник «Зенита» поделился мыслями о матче петербургской команды против «Ювентуса» (2:4) в Лиге чемпионов.

Хочется отметить «Ювентус», который неожиданно для себя в этом сезоне в первые 15 минут просто не давал ничего делать «Зениту», настолько хорош был и в прессинге, и в контроле мяча, и в движении в начале как первого, так и второго тайма. «Зениту» немного не хватило активности впереди, потому что не так много футболистов участвовали в атаке, когда команда переходила на половину поля соперника.

Если брать в целом, то «Ювентус» по игре победил, он был посильнее «Зенита» и в командных, и в индивидуальных действиях.