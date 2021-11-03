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Семшов: «„Зениту“ в матче с „Юве“ немного не хватило активности впереди»

вчера, 12:48
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)4 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Семшов поделился мыслями о матче петербургской команды против «Ювентуса» (2:4) в Лиге чемпионов.

Хочется отметить «Ювентус», который неожиданно для себя в этом сезоне в первые 15 минут просто не давал ничего делать «Зениту», настолько хорош был и в прессинге, и в контроле мяча, и в движении в начале как первого, так и второго тайма. «Зениту» немного не хватило активности впереди, потому что не так много футболистов участвовали в атаке, когда команда переходила на половину поля соперника.

Если брать в целом, то «Ювентус» по игре победил, он был посильнее «Зенита» и в командных, и в индивидуальных действиях.

Матч с «Зенитом» стал знаковым для нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:50
Не сказал бы, что Зенит вышел против слабого Юве. Вчера как раз Юве провёл один из сильнейших матчей сезона. Как болельщик Юве могу сказать - даже какие-то вопросы по пенальти не отменяют того факта, что ни единого шанса не оставили Зениту. И это не проблемы какие-то глобальные и показатели, это данность - Ювентус в таком состоянии уничтожил бы любой клуб уровня Зенита. А Зенит просто испугался (скорее даже бразильцы зенитовские) , это было видно. Но молодцы, что играли до последней секунды.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 17:07
Это так.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:33
Всего не хватило , и толкового тренера в первую очередь !
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 15:17
чё то сегодня мало пишут про зенит !
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 15:16
Не хватило бразильцев , надо еще парочку купить !
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 15:11
Не хватило активности впереди, мастерства позади, уверенности в центре и т.д...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ viv (раскрыть)
вчера в 14:09
Про кризисный Ювентус это ты расскажи действующему обладателю ЛЧ....Челси...
Которые месяц назад прочувствовали на себе....весь кризис Юве....
viv
viv
вчера в 13:30
Да же с кризисным Юве с 9- 10 места чемпионата куча бразильцев не помогла....
Cat01
Cat01
вчера в 13:16
Не было мастерства
shlomo
shlomo
вчера в 12:54
Будем честны.... Зениту просто не хватило ...
ДСА
ДСА
вчера в 12:50
И так много забили.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:49
Юве был в разы сильнее
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