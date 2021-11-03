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Чистяков: «Игроки „Зенита“ отдали все силы в матче против „Ювентуса“»

вчера, 08:53
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)4 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал поражение от «Ювентуса» (2:4) в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Это «Ювентус». Туринцы с Дибалой и без него — две разные команды. Сегодня он добавил креатива впереди. Этот матч получился намного сложнее, чем в Петербурге. Мы отдали все силы, старались. Мы старались прессинговать, но понимали, что соперник хорош в контроле.

Тяжело было не только первые 15 минут. В перерыве обсуждали, что надо играть смелее, у своих ворот допускать минимум шансов для них. Стараться играть в атаку. Но больше получалось играть в контратаку. Потом пропустили голы, раскрылись и получили еще. Будем стараться побеждать в оставшихся матчах. Стараемся этот матч забыть, движемся вперед.

Матч с «Зенитом» стал знаковым для хавбека туринцев Федерико Кьезы.

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Все комментарии
stachel
stachel
вчера в 15:59
"А что мешало сделать качественную передачу раньше" Как ни странно, оборона и полузащита юве. Когда юве включался на 100% они и 2 передач не давали сделать зениту. Все прерывали. В конце при 4:1 сбросили газ и зенит тут же создал момент и забил.
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 15:21
зенит проиграл достойно , зенит всегда проигрывает достойно !)))
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 15:18, ред.
Матч не смотрел , как сыграли чемпионы олимпиады ?
Alex12357
Alex12357
вчера в 14:42
Молодцы!Они по праву заслужили выход в Лигу Европы!!!
Бубнин
Бубнин
вчера в 12:31
"Было тяжело, а к такому мы не привыкли".
David Young
David Young ответ sezar666 (раскрыть)
вчера в 12:25
Такое бывает. Иногда команда которая даже играла лучше другой в итоге проигрывает.
sezar666
sezar666 ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
вчера в 12:22
Как можно сыграть хорошо, но проиграть?
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 12:17
Думаю, «Зенит» сыграл хорошо, хотя проиграли.
протон
протон
вчера в 11:57, ред.
Наша лига измельчала за последние годы капитально. Все эти Спартаки, ЦСКА - это команды уровня чемпионата Греции. Зенит в РПЛ больше борется сам с собой, чем с соперниками. Клуб просто не умеет переключаться с местечкового чемпионата на уровень ЛЧ. Вот Порту например умеет. А Зенит это ближе к Зальцбургу - из 10 случаев в 9 сольется. Как только РПЛ упадет в рейтинге настолько, что автоматическое место в ЛЧ исчезнет, на этом страдание и закончится. Лига Европы, или как там она сейчас называется - вот наш уровень.
ОПС
ОПС
вчера в 11:45
Бедняжки, их пожалеть надо что ли.
galem72
galem72
вчера в 11:19
Это же хорошо! Меньше на рпл останется.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:11
Класс команд РФПЛ и команд из топ–5 (и не только) по-прежнему несопоставим.
Союзник противников
Союзник противников ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 10:43
Кстати ,Клавка(физическая,в человеческом облике) вчера сыграл отвратительно :Куча ошибок,ни одного качественного паса и удара по воротам и пенальти,организованный в свои ворота.
shur
shur ответ particular (раскрыть)
вчера в 10:41
Футбол - это не ринг, не татами и не помост... а я всю жизнь так играл, сказал
расстроенный Дзюба и повесил бутцы на гвоздь....!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:31
И это ещё Ювентус не в лучьшей форме!
cska1948
cska1948 ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 10:31
"...помню, Клавка была и подруга при ней, целовался на кухне с обоими..."
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Может наши футболисты слишком много сил тратят на "Клавку"? Поэтому на основную работу у них сил и не хватает?
Союзник противников
Союзник противников ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 10:24
"...ах,где был я вчера,не упомню и днём,только помню,что стены с обоями...".
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:20
Молодого под информационный танк бросили,позорники.А где те фанфароны,что клялись умереть на поле? Все живы???
Gahi
Gahi
вчера в 10:18, ред.
Нужно было в игре не терять мячи, а передачи доводить до адресата, слишком много ошибались, нормальный пас отдать проблема. Азмун на голодном пайке почти весь матч играл, и только после выхода Дзюбы он получил нормальную передачу, и Сердар в окружение четверых игроков Ювентуса забил гол. А что мешало сделать качественную передачу раньше, подходы к воротам Ювентуса были, с такими командами как Ювентус нужно дорожить мячом и теми редкими моментами которые возникают в игре, чтобы нанести точный удар в створ ворот. К следующей игре нужно лучше готовиться, чтобы уверенно играть и меньше ошибаться, а также делать качественные передачи на партнёров. Удачи
oFANATo
oFANATo
вчера в 10:18, ред.
Когда игроки отдают все силы для победы.
Cat01
Cat01
вчера в 09:52
А результат иной
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:52
Просто силенок у них маловато
cska1948
cska1948
вчера в 09:48
"...Стараемся этот матч забыть, движемся вперед."
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Эту дежурную фразу говорят игроки и тренеры всех наших команд. Может в этом и проблема, что не изучают допущенные ошибки, а поскорее стараются их забыть. Что и приводим к ошибкам в следующем матче...
ДСА
ДСА
вчера в 09:45
Раз сил нет, то в чемпионате ждем поражения.
particular
particular
вчера в 09:42
Футбол - это не ринг, не татами и не помост...
Тут не сила нужна, а мастерство, креатив и ряд других способностей, за которые, в общем-то, и платят в профессиональном спорте 🤔
mihaluch
mihaluch
вчера в 09:29
Далеко ещё Зениту до топ-клубов.
SHMEL
SHMEL
вчера в 09:27
Против такого полумёртвого Ювентуса нужны не только силы, но ещё и умение, которого у зенита не хватило.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 09:27
И как предполагалось король РПЛ оказался нулем на европейской арене. Футболки, надеюсь, уже забацали:
shlomo
shlomo
вчера в 09:13
Что имеем, то и имеем....
112910415
112910415
вчера в 09:12
реальность такова, какая она есть
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