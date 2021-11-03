Чистяков: «Игроки „Зенита“ отдали все силы в матче против „Ювентуса“»

Защитник «Зенита» прокомментировал поражение от «Ювентуса» (2:4) в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Это «Ювентус». Туринцы с Дибалой и без него — две разные команды. Сегодня он добавил креатива впереди. Этот матч получился намного сложнее, чем в Петербурге. Мы отдали все силы, старались. Мы старались прессинговать, но понимали, что соперник хорош в контроле.

Тяжело было не только первые 15 минут. В перерыве обсуждали, что надо играть смелее, у своих ворот допускать минимум шансов для них. Стараться играть в атаку. Но больше получалось играть в контратаку. Потом пропустили голы, раскрылись и получили еще. Будем стараться побеждать в оставшихся матчах. Стараемся этот матч забыть, движемся вперед.