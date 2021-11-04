Онана будет получать в «Интере» 3 млн евро в год

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вчера, 10:06

Голкипер «Аякса» перейдет в «Интер».

По информации инсайдера Николо Ширы, 25-летний камерунец согласовал 4-летний контракт с «нерадзурри». Андре будет зарабатывать в миланском клубе 3 млн евро в год.

Контракт Онаны с «Аяксом» истекает летом, он перейдет в «Интер» на правах свободного агента.

9-месячная дисквалификация голкипера за прием фуросемида закончилась 3 ноября.