Онана будет получать в «Интере» 3 млн евро в год

Голкипер «Аякса» Андре Онана перейдет в «Интер».
По информации инсайдера Николо Ширы, 25-летний камерунец согласовал 4-летний контракт с «нерадзурри». Андре будет зарабатывать в миланском клубе 3 млн евро в год.
Контракт Онаны с «Аяксом» истекает летом, он перейдет в «Интер» на правах свободного агента.
9-месячная дисквалификация голкипера за прием фуросемида закончилась 3 ноября.
Думаю, что Хандановича можно поставить в один ряд с такими легендами-вратарями Интера как Пальюка, Тольдо, Жулио Сезар, Дзенга
Думаю, что Хандановича можно поставить в один ряд с такими легендами-вратарями Интера как Пальюка, Тольдо, Жулио Сезар, Дзенга