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Онана будет получать в «Интере» 3 млн евро в год

вчера, 10:06

Голкипер «Аякса» Андре Онана перейдет в «Интер».

По информации инсайдера Николо Ширы, 25-летний камерунец согласовал 4-летний контракт с «нерадзурри». Андре будет зарабатывать в миланском клубе 3 млн евро в год.

Контракт Онаны с «Аяксом» истекает летом, он перейдет в «Интер» на правах свободного агента.

9-месячная дисквалификация голкипера за прием фуросемида закончилась 3 ноября.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:59
Надо будет достойно проводить капитана, ибо тащил в трудные для клуба времена, и не пошёл в Барселону, когда Интер плёлся в середине таблицы.
Думаю, что Хандановича можно поставить в один ряд с такими легендами-вратарями Интера как Пальюка, Тольдо, Жулио Сезар, Дзенга
Рома Олейник
Рома Олейник
вчера в 11:27, ред.
Несчастные: Раду, Бразао, Кордаз...
Futurista
Futurista
вчера в 11:12
Онана из Зенита больше получает...
Cat01
Cat01
вчера в 10:08
Очень хорошо
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