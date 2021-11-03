Хави хочет, чтобы «Барселона» подписала Погба, Холанда, Ольмо и Кунде

Испанский специалист Хави, который близок к назначению на пост главного тренера «Барселоны», хочет, чтобы руководство клуба провело масштабную трансферную кампанию.
Утверждается, что 41-летний специалист хочет видеть в клубе Эрлинга Холанда («Боруссия» Д), Поля Погба (МЮ), Дани Ольмо («Лейпциг») и Жуля Кунде («Севилья»).
То что Хави хочет, это вполне логично и предсказуемо если бы у "Барселоны" не было бы проблем с финансами, и от того что Куман уволен, с выплатой неустойки за расторжение контракта, финансовая ситуация в команде не улучшилась...
Поэтому Хави придётся спрятать подальше свои "хотелки" и работать с теми кто есть в наличии в составе "Барселоны", если он согласен возглавить команду на таких условиях, без трансферов, без ротации состава в ближайшее трансферное окно, или в ближайшие трансферные окна...
А вот захочет ли Хави быть спасителем "Барсы" на таких условиях, мы вскоре и узнаем, и, пожалуй, никто Хави не осудит если не захочет...
Ну а если согласится то только уважение ему, что даже в такой критической ситуации он, рискуя своей репутацией, будет пытаться остановить "падение" "Барсы", и только после этого когда в "Барселоне" не будет таких проблем с финансами, будут деньги на трансферы, тогда он приложит все свои усилия к возрождению "Барселоны"!
То что Хави хочет, это вполне логично и предсказуемо если бы у "Барселоны" не было бы проблем с финансами, и от того что Куман уволен, с выплатой неустойки за расторжение контракта, финансовая ситуация в команде не улучшилась...
Поэтому Хави придётся спрятать подальше свои "хотелки" и работать с теми кто есть в наличии в составе "Барселоны", если он согласен возглавить команду на таких условиях, без трансферов, без ротации состава в ближайшее трансферное окно, или в ближайшие трансферные окна...
А вот захочет ли Хави быть спасителем "Барсы" на таких условиях, мы вскоре и узнаем, и, пожалуй, никто Хави не осудит если не захочет...
Ну а если согласится то только уважение ему, что даже в такой критической ситуации он, рискуя своей репутацией, будет пытаться остановить "падение" "Барсы", и только после этого когда в "Барселоне" не будет таких проблем с финансами, будут деньги на трансферы, тогда он приложит все свои усилия к возрождению "Барселоны"!
Если эта информация конечно достоверна и можно на это сослаться, то возникает очень много вопросов по этому поводу. Во-первых Хави как не глупый человек, перед тем как подписывать контракт с Барселоной, должен был прекрасно осведомлён о финансовом положении клуба и что клуб ну никак не сможет подписать всех перечисленных им игроков. За одного только Холанда просят руководство Боруссии около 200 лямов 💰 💰 💰 . Но я думаю что эта информация далека от правды, может быть конечно кто-то и есть в списке требуемых игроков, но только не Холанд, который как пишут СМИ хочет оказаться в Реале к тандему с Мбаппе который бежит туда из ПСЖ, за своей мечтой из детства, ну а Погба уже как пол года сватают в Ювентус в пару к Паоло Дибале.
Я не знаю кто и когда будет подписан в Барселону, но то что Хави прекрасно знает всё о сегодняшнем положении в клубе, можно не сомневаться. И кстати он сам вызвался помочь Барсе, которая попала в такое положение из патриотических соображений. Ведь он воспитанник футбольной академии «Барселоны», в составе первой команды дебютировал 18 августа 1998 года. С тех пор вместе с клубом он выиграл 25 трофеев, включая восемь титулов чемпиона Испании, три Кубка Испании и четыре Лиги чемпионов УЕФА. Многолетний капитан Барселоны !!! Я думаю это будет очень круто если у него всё также получится теперь в Барселоне и как тренера. Будем надеяться на лучшее и пожелаем ему только Удачи и больших Успехов с Барсой !
Всем Добра !!!
Если эта информация конечно достоверна и можно на это сослаться, то возникает очень много вопросов по этому поводу. Во-первых Хави как не глупый человек, перед тем как подписывать контракт с Барселоной, должен был прекрасно осведомлён о финансовом положении клуба и что клуб ну никак не сможет подписать всех перечисленных им игроков. За одного только Холанда просят руководство Боруссии около 200 лямов 💰 💰 💰 . Но я думаю что эта информация далека от правды, может быть конечно кто-то и есть в списке требуемых игроков, но только не Холанд, который как пишут СМИ хочет оказаться в Реале к тандему с Мбаппе который бежит туда из ПСЖ, за своей мечтой из детства, ну а Погба уже как пол года сватают в Ювентус в пару к Паоло Дибале.
Я не знаю кто и когда будет подписан в Барселону, но то что Хави прекрасно знает всё о сегодняшнем положении в клубе, можно не сомневаться. И кстати он сам вызвался помочь Барсе, которая попала в такое положение из патриотических соображений. Ведь он воспитанник футбольной академии «Барселоны», в составе первой команды дебютировал 18 августа 1998 года. С тех пор вместе с клубом он выиграл 25 трофеев, включая восемь титулов чемпиона Испании, три Кубка Испании и четыре Лиги чемпионов УЕФА. Многолетний капитан Барселоны !!! Я думаю это будет очень круто если у него всё также получится теперь в Барселоне и как тренера. Будем надеяться на лучшее и пожелаем ему только Удачи и больших Успехов с Барсой !
Всем Добра !!!