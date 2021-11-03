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Хави хочет, чтобы «Барселона» подписала Погба, Холанда, Ольмо и Кунде

вчера, 19:08

Испанский специалист Хави, который близок к назначению на пост главного тренера «Барселоны», хочет, чтобы руководство клуба провело масштабную трансферную кампанию.

Утверждается, что 41-летний специалист хочет видеть в клубе Эрлинга Холанда («Боруссия» Д), Поля Погба (МЮ), Дани Ольмо («Лейпциг») и Жуля Кунде («Севилья»).

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Все комментарии
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 01:45
Барселона может и сама хочет, только денег нет.
зигзаг
зигзаг
вчера в 23:35
Погба вялый и медленный. И под стиль Барсы вообще никак. Новость утка
4RT
4RT
вчера в 22:20
Дешевле на Марс его отправить 😁
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:20
Скорее всего это очередной фейк, т.к Хави знает, что клуб сейчас испытывает серьезные финансовые проблемы, и не может себе позволить дорогостоющих игроков, а тут вам и Холланд,и Погба,и Кунде(которого Севилья а Челси за 60 млн не отпустила).
Будь у Барсы деньги, они бы и тренера нормальногоо взяли(при всем уважении к Хави), и Месси бы удержали
azkan
azkan
вчера в 21:52
Что за "новость" от эль насьональ кат?! Чем они там вакцинируются?
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 21:43
На этих игроков у Барсы нет денег. Хави придется работать с молодежью, с тем материалом что есть. Громкие покупки вряд ли будут.
barcamilan
barcamilan
вчера в 21:24
ясное дело-хочет усилить команду, но нафиг нам это черное манчестерское бревно?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 21:15
Все деньги сожрало Месси
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 21:14
Перес поможет
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:03
На какие деньги, интересно?! Что за утки кидают СМИ? Это уже не смешно! Как может Барса, которая на грани банкротства, подписать этих игроков?
Dima salev
Dima salev
вчера в 20:58
Я бы выбрал в Барселоны Кьезу Мебаппе Салах и в защиту Вандейка .
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 20:52
а про Салаха и Мбаппе он наверное не слышал?
Bensurr
Bensurr
вчера в 20:50
Не почерк Хави,Новость утка скорее всего врядли он запросил такие трансферы, когда клуб банкрот, у Барселоны отличная молодежь думаю работая сними у него все получится.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 20:47
Нам то говорят, что Барсы скоро не будет, что они побираются... ТО пишут про Холланда, Погба и других.... И про реконструкцию стадиона дорогущую. Как-то не сходится всё это
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:47
Странно, что карлика не потребовал подписать.
протон
протон
вчера в 20:42
А ловко он это придумал:))
может ему лучше в Аль-Садд остаться тогда?)

Для меня главная цель - Ева Грин. Собираюсь также мутить с Эммой Стоун и Милой Кунис.

Беру пример с Лапорты - ставить серьёзные цели и достигать их
протон
протон
вчера в 20:42
Лапорта: Понял. Вот тебе Де Йонг, Де Йонг и пожалуй еще один Де Йонг
Nick Ch
Nick Ch
вчера в 20:41
Начало уже интересное и немного тревожное: запросы, может, и вполне адекватные, если не учитывать контекст ситуации, а именно полную финансовую ж*пу, в которой сейчас Барса...
Верг
Верг
вчера в 20:39
В ближайшие годы - единственные игроки, которыми нужно усиляться, это молодежью ламассии, откуда когда то вышли и хави и гвардиола
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:39
Это еще надо суметь.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 20:38
Губа не дура! Где взять столько денег, чай не газпром!
Berlinskiy
Berlinskiy
вчера в 20:32
После того,как гним вынес всю кассу,Барса может разве что покупать игроков из 2х дивизионов
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 20:30
А Погба зачем такой нужен?? Ну Хави , Хави, Хави...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 20:24
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 20:23
    Гнать Хави в зашей прямо сейчас, и Халанд и Погба нулевые
    Dauletbek
    Dauletbek
    вчера в 20:23
    Выдумки. У Барсы нет таких денег и Хави знает об этом
    alexando1974
    alexando1974
    вчера в 20:23
    губа нетреснет))) денег нет у них как будто ты незнаешь куда ты едешь тренировать))))
    Futurista
    Futurista
    вчера в 20:16
    Барсе скоро хавать будет не на что)...
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    вчера в 20:15
    Барса их приобретет,потому,что им деньги дадут.
    Он не согласился бы тренировать,если не знал бы того,чего мы не знаем,то есть он знает,что деньги появятся с его появлением.
    Тут пишут,как будто знают все о переговорах Барсы с
    1Батя
    1Батя
    вчера в 20:10
    Да с такими ребятами любой из нас сможет вытащить Барселону из лапландии ХД
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