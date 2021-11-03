Кейн хочет остаться в «Тоттенхэме» после назначения Конте

Харри Кейн хочет остаться в «Тоттенхэме», чтобы играть под руководством нового главного тренера Антонио Конте, сообщает The Sun.
Английский нападающий считает, что итальянский специалист способен приносить трофеи. Кейн больше не будет настаивать на уходе из «шпор».
Контракт Кейна с «Тоттенхэмом» действует до лета 2024 года.
На мой взгляд, у А.Конте хорошие шансы выиграть престижные, командные футбольные трофеи, о которых мечтает Харри Кейн...
150 млн евро на трансферы руководство "шпор" уже выделили, сумма не большая, но и не маленькая, если учесть, что в связи с пандемией цены упали до разумных пределов, опыт у него есть, амбициозен, умеет работать и достигать поставленной цели, в ближайшее время, как к примеру в "Интере", в последней команде, в которой он был главным тренером...
В АПЛ конкуренция больше, чем в Серии А, но тем и интереснее будет наблюдать за результатами А.Конте в АПЛ, и в частности в своей новой команде...
Сейчас АПЛ вызывает самый большой интерес у футбольных болельщиков, и с приходом А.Конте в эту Лигу интерес возрастает ещё больше...
На мой взгляд, у А.Конте хорошие шансы выиграть престижные, командные футбольные трофеи, о которых мечтает Харри Кейн...
150 млн евро на трансферы руководство "шпор" уже выделили, сумма не большая, но и не маленькая, если учесть, что в связи с пандемией цены упали до разумных пределов, опыт у него есть, амбициозен, умеет работать и достигать поставленной цели, в ближайшее время, как к примеру в "Интере", в последней команде, в которой он был главным тренером...
В АПЛ конкуренция больше, чем в Серии А, но тем и интереснее будет наблюдать за результатами А.Конте в АПЛ, и в частности в своей новой команде...
Сейчас АПЛ вызывает самый большой интерес у футбольных болельщиков, и с приходом А.Конте в эту Лигу интерес возрастает ещё больше...
28-летний форвард забил всего один гол в Премьер-лиге в этом сезоне после летних спекуляций о его будущем в «Шпорах».
Кейн выиграл «Золотую бутсу» в прошлом сезоне, и его проблемы у ворот - не то, к чему он привык за время пребывания в северном Лондоне.
Ходдл теперь дал несколько советов капитану сборной Англии, сказав это на телевидении Премьер-лиги:
«Мысленно я думаю, что он обезумел, потому что не смог двигаться, но теперь, когда он остался в «Тоттенхэме», он должен вернуться к своей лучшей форме».
«Перемещения не произошло, но мысленно он выглядит так, как будто он тащится. В его игре нет молнии, и это может начаться мысленно».
«Мотивация исходит изнутри, и она всегда была у него с детства, и поэтому он так хорош».
«Он потерял это, теперь он должен заглянуть внутрь себя, вернуть это, и даже если это не для «Тоттенхэма», он хочет сделать это для Англии, поскольку в следующем году у него будет Чемпионат мира».
Конте назначен боссом Тоттенхэма
«Тоттенхэм» подтвердил назначение Антонио Конте новым главным тренером клуба в рамках 18-месячного контракта, который заменит Нуну Эшпириту Санту.
«Шпоры» будут ожидать мгновенного удара со стороны опытного Конте, учитывая прошлые успехи итальянца с «Ювентусом», «Челси» и миланским «Интером». Приоритетом также будет возвращение Кейна в его лучшую форму.
28-летний форвард забил всего один гол в Премьер-лиге в этом сезоне после летних спекуляций о его будущем в «Шпорах».
Кейн выиграл «Золотую бутсу» в прошлом сезоне, и его проблемы у ворот - не то, к чему он привык за время пребывания в северном Лондоне.
Ходдл теперь дал несколько советов капитану сборной Англии, сказав это на телевидении Премьер-лиги:
«Мысленно я думаю, что он обезумел, потому что не смог двигаться, но теперь, когда он остался в «Тоттенхэме», он должен вернуться к своей лучшей форме».
«Перемещения не произошло, но мысленно он выглядит так, как будто он тащится. В его игре нет молнии, и это может начаться мысленно».
«Мотивация исходит изнутри, и она всегда была у него с детства, и поэтому он так хорош».
«Он потерял это, теперь он должен заглянуть внутрь себя, вернуть это, и даже если это не для «Тоттенхэма», он хочет сделать это для Англии, поскольку в следующем году у него будет Чемпионат мира».
Конте назначен боссом Тоттенхэма
«Тоттенхэм» подтвердил назначение Антонио Конте новым главным тренером клуба в рамках 18-месячного контракта, который заменит Нуну Эшпириту Санту.
«Шпоры» будут ожидать мгновенного удара со стороны опытного Конте, учитывая прошлые успехи итальянца с «Ювентусом», «Челси» и миланским «Интером». Приоритетом также будет возвращение Кейна в его лучшую форму.