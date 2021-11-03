Кейн хочет остаться в «Тоттенхэме» после назначения Конте

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вчера, 12:29

хочет остаться в «Тоттенхэме», чтобы играть под руководством нового главного тренера , сообщает The Sun.

Английский нападающий считает, что итальянский специалист способен приносить трофеи. Кейн больше не будет настаивать на уходе из «шпор».

Контракт Кейна с «Тоттенхэмом» действует до лета 2024 года.