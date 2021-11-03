«Барселона» хочет продать Коутиньо в «Ньюкасл»

Руководство «Барселоны» намерено избавиться от хавбека Филиппе Коутиньо в зимнее трансферное окно.
В каталонском клубе рассчитывают, что интерес к бразильцу проявит «Ньюкасл». Отмечается, что «сине-гранатовые» также рассматривают вариант с арендой, которая будет включать опцию обязательного выкупа футболиста.
Если что Кепа ещё может быть тренером)
Если что Кепа ещё может быть тренером)
Команда скоро будет при мешке денег, так что впаривать будут все кому не лень...
Команда скоро будет при мешке денег, так что впаривать будут все кому не лень...
Шо значит ОБЯЗАТЕЛЬНОГО выкупа,сначала заплати за аренду а потом по любому купи? Или сумма будет зависеть от того как Каутинью сыграет?
А вообще сейчас Ньюкаслу будут предлагать весь дорогой неликвид,деньги у них теперь валом,побегут теперь с предложениями купите у нас Каутинью,желательно за дорого не меньше,чем мы заплатили Ливерпулю.
Шо значит ОБЯЗАТЕЛЬНОГО выкупа,сначала заплати за аренду а потом по любому купи? Или сумма будет зависеть от того как Каутинью сыграет?
А вообще сейчас Ньюкаслу будут предлагать весь дорогой неликвид,деньги у них теперь валом,побегут теперь с предложениями купите у нас Каутинью,желательно за дорого не меньше,чем мы заплатили Ливерпулю.