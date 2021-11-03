«Барселона» хочет продать Коутиньо в «Ньюкасл»

1635956591

вчера, 19:23

Руководство «Барселоны» намерено избавиться от хавбека в зимнее трансферное окно.

В каталонском клубе рассчитывают, что интерес к бразильцу проявит «Ньюкасл». Отмечается, что «сине-гранатовые» также рассматривают вариант с арендой, которая будет включать опцию обязательного выкупа футболиста.