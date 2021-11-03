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«Барселона» хочет продать Коутиньо в «Ньюкасл»

вчера, 19:23

Руководство «Барселоны» намерено избавиться от хавбека Филиппе Коутиньо в зимнее трансферное окно.

В каталонском клубе рассчитывают, что интерес к бразильцу проявит «Ньюкасл». Отмечается, что «сине-гранатовые» также рассматривают вариант с арендой, которая будет включать опцию обязательного выкупа футболиста.

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Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 01:03
Я очень рад!
Stalker-ato
Stalker-ato ответ dimagas2 (раскрыть)
вчера в 20:52
Если они коенчно не вылетят в Чемпионшип, а то придётся покупать всё тот же неликвид,леквид не захочет минимум 2 сезона без еврокубков.
протон
протон
вчера в 20:45
Ньюкасл 2022! Коутиньо, Азар, Вернер, Санчо, Кепа и капитан команды непревзойденный Поль Погба!:))
Если что Кепа ещё может быть тренером)
Франц Кафка
Франц Кафка
вчера в 20:05
Сейчас пойдут все навариваться на Нюкасле, а шейхи как обычно будут заниматься "благотворительностью" и будут сорить баблом
shlomo
shlomo
вчера в 19:54
Оооооо... начинается в бардаке разборки....
dimagas2
dimagas2
вчера в 19:53
У Сорок два варианта:набрать всякого неликвида уже зимой или же дождатся лета и уже тогда провести +- внятное ТО.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:44
Сейчас многие команды захотят "избавиться" от ненужного именно в Ньюкасл.
Команда скоро будет при мешке денег, так что впаривать будут все кому не лень...
Stalker-ato
Stalker-ato
вчера в 19:32
Отмечается, что «сине-гранатовые» также рассматривают вариант с арендой, которая будет включать опцию обязательного выкупа футболиста.
Шо значит ОБЯЗАТЕЛЬНОГО выкупа,сначала заплати за аренду а потом по любому купи? Или сумма будет зависеть от того как Каутинью сыграет?
А вообще сейчас Ньюкаслу будут предлагать весь дорогой неликвид,деньги у них теперь валом,побегут теперь с предложениями купите у нас Каутинью,желательно за дорого не меньше,чем мы заплатили Ливерпулю.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:31
Очень хороший ход для приобретения бабла , а хочет ли его Ньюкасл !!?
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