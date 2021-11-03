МЮ отправил скаутов для просмотра Тчуамени из «Монако»

«Манчестер Юнайтед» внимательно следит за полузащитником «Монако» Орельеном Тчуамени, утверждает Football Insider.
Сообщается, что скауты «красных дьяволов» наблюдали за 21-летним игроком в действии и что клуб готов предложить ему сделку, если их наблюдатели за талантами дадут им добро.
Скауты «Юнайтед» снова увидят Тчуамени в действии в четверг, когда «Монако» примет ПСВ в Лиге Европы.
Недавно появлялась информация о сумме, за которую «Монако» готов продать игрока.
В прошлом сезоне, заняв второе место после соседнего «Манчестер Сити», ключевые фигуры, ответственные за доходы и расходы гигантов Премьер-лиги, опубликовали тройное заявление о намерениях в течение летнего трансферного окна.
Действительно, они подписали Санчо, Варана и пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду.
«Юнайтед» не смог продолжить эти действия с помощью высококлассного опорного полузащитника, которого фанаты по-прежнему жаждут, но на фоне продолжающихся связей с Декланом Райсом и Калвином Филлипсом, среди прочих, эта позиция уже была выделена в качестве приоритетной на 12 месяцев с начала года. Однако Погба и приверженцы «Олд Траффорд» могли определить альтернативную цель.
Говоря о своем новом напарнике по сборной Франции, звезда «Юнайтед» сказал: «Очень-очень хорошо. Он не мальчик, он мужчина. Было приятно играть рядом с ним».
«Он приносит много энергии и обладает исключительными техническими и физическими качествами. Мы желаем ему сыграть много матчей, и чтобы я всегда был на его стороне».
Он хорош!
В прошлом сезоне, заняв второе место после соседнего «Манчестер Сити», ключевые фигуры, ответственные за доходы и расходы гигантов Премьер-лиги, опубликовали тройное заявление о намерениях в течение летнего трансферного окна.
Действительно, они подписали Санчо, Варана и пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду.
«Юнайтед» не смог продолжить эти действия с помощью высококлассного опорного полузащитника, которого фанаты по-прежнему жаждут, но на фоне продолжающихся связей с Декланом Райсом и Калвином Филлипсом, среди прочих, эта позиция уже была выделена в качестве приоритетной на 12 месяцев с начала года. Однако Погба и приверженцы «Олд Траффорд» могли определить альтернативную цель.
Говоря о своем новом напарнике по сборной Франции, звезда «Юнайтед» сказал: «Очень-очень хорошо. Он не мальчик, он мужчина. Было приятно играть рядом с ним».
«Он приносит много энергии и обладает исключительными техническими и физическими качествами. Мы желаем ему сыграть много матчей, и чтобы я всегда был на его стороне».
Он хорош!