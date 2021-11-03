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МЮ отправил скаутов для просмотра Тчуамени из «Монако»

вчера, 14:54

«Манчестер Юнайтед» внимательно следит за полузащитником «Монако» Орельеном Тчуамени, утверждает Football Insider.

Сообщается, что скауты «красных дьяволов» наблюдали за 21-летним игроком в действии и что клуб готов предложить ему сделку, если их наблюдатели за талантами дадут им добро.

Скауты «Юнайтед» снова увидят Тчуамени в действии в четверг, когда «Монако» примет ПСВ в Лиге Европы.

Недавно появлялась информация о сумме, за которую «Монако» готов продать игрока.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 17:28
Поль Погба уже сказал «МЮ», каким хорошим станет Орельен Тчуамени, и теперь болельщики призывают их объединиться на «Олд Траффорд».

В прошлом сезоне, заняв второе место после соседнего «Манчестер Сити», ключевые фигуры, ответственные за доходы и расходы гигантов Премьер-лиги, опубликовали тройное заявление о намерениях в течение летнего трансферного окна.

Действительно, они подписали Санчо, Варана и пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду.

«Юнайтед» не смог продолжить эти действия с помощью высококлассного опорного полузащитника, которого фанаты по-прежнему жаждут, но на фоне продолжающихся связей с Декланом Райсом и Калвином Филлипсом, среди прочих, эта позиция уже была выделена в качестве приоритетной на 12 месяцев с начала года. Однако Погба и приверженцы «Олд Траффорд» могли определить альтернативную цель.

Говоря о своем новом напарнике по сборной Франции, звезда «Юнайтед» сказал: «Очень-очень хорошо. Он не мальчик, он мужчина. Было приятно играть рядом с ним».

«Он приносит много энергии и обладает исключительными техническими и физическими качествами. Мы желаем ему сыграть много матчей, и чтобы я всегда был на его стороне».

Он хорош!
Франц Кафка
Франц Кафка
вчера в 16:28
и бы лучше защитников нормальных присматривать
а еще лучше - тренера, у них все в порядке и с нападением, и с полузащитой, и более-менее с защитой, а тем более с вратарями. Тренера ищите...
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
вчера в 15:42
Лучшеб телевизор купили.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:38
Монако и так играет,хуже некуда,а теперь и вовсе сдуется!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:06
Хорошо быть скаутом)
shlomo
shlomo
вчера в 15:05
Посмотрим, что они увидят...:)
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 14:57
Правильно делают.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:56
Будут фиксировать каждое его движение.
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