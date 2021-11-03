МЮ отправил скаутов для просмотра Тчуамени из «Монако»

1635940453

вчера, 14:54

«Манчестер Юнайтед» внимательно следит за полузащитником «Монако» , утверждает Football Insider.

Сообщается, что скауты «красных дьяволов» наблюдали за 21-летним игроком в действии и что клуб готов предложить ему сделку, если их наблюдатели за талантами дадут им добро.

Скауты «Юнайтед» снова увидят Тчуамени в действии в четверг, когда «Монако» примет ПСВ в Лиге Европы.

Недавно появлялась информация о сумме, за которую «Монако» готов продать игрока.