Райола убеждает Холанда перейти в «Барселону»

Европейские топ-клубы продолжают борьбу за нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.
Норвежец склоняется к переходу в команду Английской Премьер-Лиги или «Реал», однако агент игрока Мино Райола хочет, чтобы талантливый форвард перешёл в «Барселону». Райола имеет хорошие отношения с президентом «сине-гранатовых» Жоаном Лапортой, агент готов пойти на некоторые уступки в финансовом плане, если трансфер состоится. Кроме того, Райола убеждает Холанда в том, что в «Барселоне» он будет главной звездой, а в «Реале» — нет. Агент считает, что если в мадридский клуб перейдёт Килиан Мбаппе, то внимание СМИ будет приковано не только к его клиенту. Для «Барселоны» же норвежец может стать «новым Месси».
В нынешнем сезоне Холанд провёл 10 матчей во всех турнирах за «Боруссию» Дортмунд, записав на свой счёт 13 голов и 4 результативные передачи.
Сложно понять какую игру ведёт агент Холанда, говоря о том, что убеждает Холанда перейти в "тонущую" "Барселону", возможно, "подогревает" интерес к своему игроку у других владельцев команд, но очень маловероятно увидеть играющего Холанда в "Барселоне" в ближайшее время...
На мой взгляд, у такого игрока, как Холанд, будет более лучший вариант в том числе и в финансовом плане, чем "Барселона"....
Хотя, иногда и невозможное иногда становится возможным...
Сложно понять какую игру ведёт агент Холанда, говоря о том, что убеждает Холанда перейти в "тонущую" "Барселону", возможно, "подогревает" интерес к своему игроку у других владельцев команд, но очень маловероятно увидеть играющего Холанда в "Барселоне" в ближайшее время...
На мой взгляд, у такого игрока, как Холанд, будет более лучший вариант в том числе и в финансовом плане, чем "Барселона"....
Хотя, иногда и невозможное иногда становится возможным...
По сообщениям, оговорка об освобождении Хoланда на сумму 75 миллионов евро была увеличена до 90 миллионов евро Боруссией Дортмунд. Его новая оговорка об освобождении по-прежнему считается выгодной сделкой на сегодняшнем раздутом трансферном рынке. На данный момент норвежский игрок сборной забил 13 голов в 10 матчах за Дортмунд во всех соревнованиях, и он только разогревается.
В то время как Хoланд по-прежнему сосредоточен на поле, 21-летнему игроку скоро придется задуматься о своем будущем, когда время уходит. На данный момент клубами, заинтересованными в подписании контракта с нападающим, являются «Барселона», «Реал Мадрид», «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен».
Ну, в Барсу вряд ли, Ман Сити вариант!
По сообщениям, оговорка об освобождении Хoланда на сумму 75 миллионов евро была увеличена до 90 миллионов евро Боруссией Дортмунд. Его новая оговорка об освобождении по-прежнему считается выгодной сделкой на сегодняшнем раздутом трансферном рынке. На данный момент норвежский игрок сборной забил 13 голов в 10 матчах за Дортмунд во всех соревнованиях, и он только разогревается.
В то время как Хoланд по-прежнему сосредоточен на поле, 21-летнему игроку скоро придется задуматься о своем будущем, когда время уходит. На данный момент клубами, заинтересованными в подписании контракта с нападающим, являются «Барселона», «Реал Мадрид», «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен».
Ну, в Барсу вряд ли, Ман Сити вариант!