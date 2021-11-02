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Райола убеждает Холанда перейти в «Барселону»

вчера, 11:49

Европейские топ-клубы продолжают борьбу за нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

Норвежец склоняется к переходу в команду Английской Премьер-Лиги или «Реал», однако агент игрока Мино Райола хочет, чтобы талантливый форвард перешёл в «Барселону». Райола имеет хорошие отношения с президентом «сине-гранатовых» Жоаном Лапортой, агент готов пойти на некоторые уступки в финансовом плане, если трансфер состоится. Кроме того, Райола убеждает Холанда в том, что в «Барселоне» он будет главной звездой, а в «Реале» — нет. Агент считает, что если в мадридский клуб перейдёт Килиан Мбаппе, то внимание СМИ будет приковано не только к его клиенту. Для «Барселоны» же норвежец может стать «новым Месси».

В нынешнем сезоне Холанд провёл 10 матчей во всех турнирах за «Боруссию» Дортмунд, записав на свой счёт 13 голов и 4 результативные передачи.

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Все комментарии
steel900
steel900
вчера в 21:23
Думаю "опечатка", как в старом анекдоте про преферанс.
Brooklyn888
Brooklyn888
вчера в 21:17
Интересное кино)
Сантус
Сантус
вчера в 19:35, ред.
Ерунда.Райола барыга,ему откат нужен,комиссия...а что бедная сейчас Барса может дать кроме обещаний?
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 19:13
Ну, тут все понятно. Райола хочет провернуть с Холандом тот же трюк, что и с Де Лигтом. Пихнуть его в потенциально кризисный клуб за бешеные деньги, вытащить комиссию, а затем, когда клуб выдоен, искать нового покупателя.
Если сразу отдать в АПЛ или «Реал», то это практически навсегда. В лучшем случае получишь небольшие деньги за продление контракта раз в четыре года.
Надеюсь, у парня хватит ума выбрать клуб по душе.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 18:14
Барса в упадке.глупо туда переходить,можно как Де Лигт испортить свою карьеру или тот же Де Йонг.Реал чуть лучше Барсы,но тоже уже не премиум клуб. ПСЖ отличный вариант,но не для талантливого 21 -22 летнего парня.
Куда же ему перейти? АПЛ это самый лучший вариант.для прогресса ,ну и зарплата тоже впереди вселенной. 1.МанСити - клуб прогрессирует,нормальный тренер,правда Хосепу придётся уже подстраиваться под стиль игры норвежца. 2 Челси. Деньги есть, тренер тоже топчик,дважды играл в финале ЛЧ и однажды победил. Если бы не Лукаку,мне Челси вообще очень нравился. Под Пенсов он подходит. 3 МЮ деньги тоже присутствуют,тем более Сульшер свой пацан,ну ЗЁМА,как говорится общий язык найдут. 4 Ливерпуль денег чуть по меньше,чем у вышестоящих,но так же может получить развитие. Тотенхем и Ньюкасл скорее всего не те клубы,куда перейдёт норвежец,да и у Шпор с деньгами напряг,после увольнительных португальцев и трудоустройству итальянца,ну а Сороки пока что очень туманны.
Так что жду скандинава в АПЛе.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 17:45
если уговаривает значит от Барсы Райоле больше перепадёт вот весь уговор
Франц Кафка
Франц Кафка
вчера в 17:19
Не фанат Месси, но подтвержу тот факт, что ни Мбаппе, ни Холанд пока не дотягиваются до уровня инопланетного. Да и вряд ли дотянутся. Месси был не чистым форвардом, который только колотил голы. Он создавал голы, игру, он был плеймейкером, мог в одиночку выиграть матч... а эти так, пока что только игроки с большим потенциалом.
Йович, Мариано Диас, Боян Кркич, Нани, да всех и не вспомнишь супер потенциальных, ааа, и еще один супер-бомбардир - Кшиштоф Пёнтек(надеюсь правильно написал), о котором в свое время писали все СМИ и сватали его во все топ клубы. Кто-нибудь помнит его, где он сейчас, где СМИ? Вот так вот.
Так что рано об этих двух говорить что-либо
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 15:28
Ни в Барселону ни тем более в Реал Холанд не пойдет. Он выберет ПСЖ либо клуб из АПЛ.
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:12
Ничего не имею против Барселоны, но думаю это не произойдет. Клуб сейчас не в лучшем состоянии как в игровом, так и в финансовом плане. Да, Холланд это трансфер который закроет позициюкак минимум лет на 5 а то и дольше, но Барселона сейчас не в том состоянии,что бы платить за трансфер 75+ млн, да и самому игроку 30+ млн за сезон, а еще мы все знаем запросы самого Райолы, который и о себе любимом не забудет.
Так что скорее всего это взброс шумихи исходит от самого Райолы, чтоб выбить побольше денег от других заинтересованных клубов в частности от прямого и главного конкурента Барселоны, Мадридского Реала
dzvinka
dzvinka
вчера в 14:52
Райола четко знает, что этих можно доить до бесконечности)) и через оффшоры они тоже умеют)) все будет.
FERIS
FERIS
вчера в 14:16
Барсукам уже никто не поможет и Холанд понимает это.
Bivaliy67
Bivaliy67
вчера в 13:52
Эрлинг сейчас, как никогда, пригодился бы "Барсикам", только вряд ли он остановит свой выбор на клубе находящимся в глубокой.., глубоком кризисе...
112910415
112910415
вчера в 13:47
идея свежая, идея красивая !
правда, опять же надо много денег, очень много
Баобаб
Баобаб
вчера в 13:26
Холанду надо увольнять толстопузого.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 13:05
К настоящему времени хорошо известно, что «Реал» претендует на то, чтобы подписать Килиана Мбаппе и Эрлинга Хoланда в летнее трансферное окно. Переход в столицу Испании выглядит неизбежным после того, как его попытка покинуть ПСЖ в этом году была заблокирована клубом.

По сообщениям, оговорка об освобождении Хoланда на сумму 75 миллионов евро была увеличена до 90 миллионов евро Боруссией Дортмунд. Его новая оговорка об освобождении по-прежнему считается выгодной сделкой на сегодняшнем раздутом трансферном рынке. На данный момент норвежский игрок сборной забил 13 голов в 10 матчах за Дортмунд во всех соревнованиях, и он только разогревается.

В то время как Хoланд по-прежнему сосредоточен на поле, 21-летнему игроку скоро придется задуматься о своем будущем, когда время уходит. На данный момент клубами, заинтересованными в подписании контракта с нападающим, являются «Барселона», «Реал Мадрид», «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен».

Ну, в Барсу вряд ли, Ман Сити вариант!
makkie
makkie
вчера в 12:39
Интересно посмотреть на Холланда в АПЛ.
Там силовой футбол, в котором норвежец как рыба в воде.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 12:30, ред.
Вряд ли, хороший вариант для Холанда команда, которая "катится в пропасть", у которой проблемы с игрой, результатами, с главным тренером, которого в экстренном порядке ищут, и неизвестно ещё кого найдут (возможно Хави) и как у этого главного тренера всё получится в "Барселоне", и что самое главное, огромные проблемы с финансами... С финансами, которыми и надо будет привлечь Холанда в команду, а мы все ещё не забыли, прошедшее трансферное окно, и в какую огромную сумму оценивал агент Холанда и сам Холанд свои услуги в качестве игрока команды, в которой он будет играть...
Сложно понять какую игру ведёт агент Холанда, говоря о том, что убеждает Холанда перейти в "тонущую" "Барселону", возможно, "подогревает" интерес к своему игроку у других владельцев команд, но очень маловероятно увидеть играющего Холанда в "Барселоне" в ближайшее время...
На мой взгляд, у такого игрока, как Холанд, будет более лучший вариант в том числе и в финансовом плане, чем "Барселона"....

Хотя, иногда и невозможное иногда становится возможным...
311
311
вчера в 12:26
Ни тебе, ни мне - в Урал!!)
амурец
амурец
вчера в 12:19
Холланд сможет заиграть и в Ревле и в Барселоне и в АПЛ, главное не становится новым Месси, то есть балластом
BDA81
BDA81
вчера в 12:15
В Барселону сейчас лучше вообще не суваться. Там после Месси вызженая земля , в финансовом и эмоциональном плане.
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
вчера в 12:08
придётся популисту еще один кредит брать
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 12:04
А на какие деньги Барса его купит, если на тренера не могут найти? Или кредит 500 млн уже взяли?
ОПС
ОПС
вчера в 11:59
Сам решит.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 11:59
Не надо в Барселону...
Она после Месси не может оправиться.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:53
У Холланда теперь глаза разбегаются
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