Райола убеждает Холанда перейти в «Барселону»

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вчера, 11:49

Европейские топ-клубы продолжают борьбу за нападающего дортмундской «Боруссии» .

Норвежец склоняется к переходу в команду Английской Премьер-Лиги или «Реал», однако агент игрока Мино Райола хочет, чтобы талантливый форвард перешёл в «Барселону». Райола имеет хорошие отношения с президентом «сине-гранатовых» Жоаном Лапортой, агент готов пойти на некоторые уступки в финансовом плане, если трансфер состоится. Кроме того, Райола убеждает Холанда в том, что в «Барселоне» он будет главной звездой, а в «Реале» — нет. Агент считает, что если в мадридский клуб перейдёт , то внимание СМИ будет приковано не только к его клиенту. Для «Барселоны» же норвежец может стать «новым Месси».

В нынешнем сезоне Холанд провёл 10 матчей во всех турнирах за «Боруссию» Дортмунд, записав на свой счёт 13 голов и 4 результативные передачи.