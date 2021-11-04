Агаларов признан лучшим игроком РПЛ в октябре

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вчера, 11:14

Нападающий «Уфы» признан лучшим игроком чемпионата России по итогам октября.

Болельщики отдали свои голоса за форварда ЦСКА Чидеру Эджуке, эксперты «Матч Премьер» выбрали лучшим полузащитника «Зенита» Клаудиньо. Решающим стал голос представителей РПЛ , которые выбрали Агаларова.

В октябре Агаларов провел в РПЛ 4 матча и забил 3 мяча. Он возглавляет гонку бомбардиров лиги — 11 голов.

На приз также претендовали Ярослав Ракицкий («Зенит») и Матео Касьерра («Сочи»).