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Агаларов признан лучшим игроком РПЛ в октябре

вчера, 11:14

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов признан лучшим игроком чемпионата России по итогам октября.

Болельщики отдали свои голоса за форварда ЦСКА Чидеру Эджуке, эксперты «Матч Премьер» выбрали лучшим полузащитника «Зенита» Клаудиньо. Решающим стал голос представителей РПЛ, которые выбрали Агаларова.

В октябре Агаларов провел в РПЛ 4 матча и забил 3 мяча. Он возглавляет гонку бомбардиров лиги — 11 голов.

На приз также претендовали Ярослав Ракицкий («Зенит») и Матео Касьерра («Сочи»).

Также был выбран лучший тренер октября в РПЛ.

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........ ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 21:13
Он дагестанец
Ravshan878
Ravshan878 ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 19:31
Ещё не созрел.) Сырой как пармезан 🧀.)
протон
протон
вчера в 18:25
Болельщики выбрали одного, эксперты другого, а победил третий. Типично.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 17:00
Очень странно что Карпин не взял в сборную лучшего игрока РПЛ.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ liverpool-today (раскрыть)
вчера в 14:53
А кто им деньги платит? У кого они на контракте.? Кто платит деньги, то девушку и танцует.
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 13:05
Эксперты матч премьер выбрали Семака, Клаудиньо, Ракицкого итд. Интересно, они в курсе, что иногда можно смотреть и на другие команды кроме Зенита)
particular
particular ответ YVG (раскрыть)
вчера в 12:56, ред.
Бывает, что излишнее импонирование окружающих приводит к индивидуальной импотенции... Не взаимосвязано, но случается 🤣️ Поэтому, чаще кнут лучше пряника 😀
YVG
YVG ответ particular (раскрыть)
вчера в 12:53
Зобнин так же импонировал.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 12:43
Самый лучший из армян !
stanichnik
stanichnik ответ YVG (раскрыть)
вчера в 12:19
Он сейчас за молодежку играть будет
YVG
YVG
вчера в 12:06
Лучшего игрока даже в сборную не берут, такой у нас футбол.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:04
Красавчик паренёк, старается и добивается Успехов даже с Уфой !!! Удачи тебе и поскорее найти свой клуб, свою команду !!! Нужно дальше двигаться, развиваться, поднимать своё мастерство.
4RT
4RT
вчера в 12:04
И тут газпромовских прокатили 😁
Ironigor
Ironigor ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 12:01
А Ленин и теперь, живее всех живых !!!)))
particular
particular
вчера в 11:55
Людям импонирует простой парень с хорошим результатом. Отличный товар за разумные деньги 🔥️
ermak6848
ermak6848
вчера в 11:51
Тоже приятно, что отметили ...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:18
Чидера был лучьше!
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