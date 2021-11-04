Осинькин признан лучшим тренером октября в РПЛ

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вчера, 10:45

Стал известен лучший тренер октября в РПЛ . Им стал рулевой «Крыльев Советов» .

За Осинькина проголосовали болельщики и эксперты РПЛ . Представители «Матч Премьер» выбрали главного тренера «Зенита» .