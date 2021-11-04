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Осинькин признан лучшим тренером октября в РПЛ

вчера, 10:45

Стал известен лучший тренер октября в РПЛ. Им стал рулевой «Крыльев Советов» Игорь Осинькин.

За Осинькина проголосовали болельщики и эксперты РПЛ. Представители «Матч Премьер» выбрали главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:47
Осина красава, заслуженно!
Заслуженно. Крылья в этом сезоне очень хороши!
YVG
YVG
вчера в 11:21
А вообще-то лучшим был Березуцкий.
drug01
drug01
вчера в 11:14
Молодец поздравляю
112910415
112910415
вчера в 11:12
пусть хорошему тренеру поможет эта поддержка !
cska1948
cska1948
вчера в 11:03
"...Представители «Матч Премьер» выбрали главного тренера «Зенита» Сергея Семака."
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А кого ещё могли выбрать на газпромовском телеканале?
4RT
4RT
вчера в 11:03
А кого же ещё выбирать "матч премьеру" как не Семака 😁
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:51
Мои Поздравления тёзка ! Удачи тебе в дальнейшем и больших Успехов !
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:51
Пусть будет так,если это кого-то радует.
particular
particular
вчера в 10:51
Текущее 7-ое место и гостевые победы над Краснодаром и Динамо - это солидно, достойно и заслуженно! Руль в надёжных руках рулевого 😉
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 10:46
Поздравления наставнику молодежи Осинькину!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:46
Это правильное решение...
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