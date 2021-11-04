Осинькин признан лучшим тренером октября в РПЛ

Стал известен лучший тренер октября в РПЛ. Им стал рулевой «Крыльев Советов» Игорь Осинькин.
За Осинькина проголосовали болельщики и эксперты РПЛ. Представители «Матч Премьер» выбрали главного тренера «Зенита» Сергея Семака.
Игорь Осинькин – лучший тренер октября! 👔— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) November 4, 2021
За наставника «Крыльев Советов» проголосовали болельщики и эксперты РПЛ. Представители МАТЧ ПРЕМЬЕР выбрали Сергея Семака 📊#ТренерМесяца pic.twitter.com/SdBk8wazuH
Заслуженно. Крылья в этом сезоне очень хороши!
Заслуженно. Крылья в этом сезоне очень хороши!
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А кого ещё могли выбрать на газпромовском телеканале?
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А кого ещё могли выбрать на газпромовском телеканале?