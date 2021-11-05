Рыбчинский: «Ничья — закономерный результат матча с „Галатасараем“»

Полузащитник «Локомотива» высказался о ничейном результате в матче группового этапа Лиги Европы против «Галатасарая» (1:1).

Очень эмоциональная игра. В первом тайме мы хорошо играли, контролировали игру, хорошо прессинговали, могли забивать, много создали моментов, но соперник поймал на контратаке и играть стало сложнее. Во втором тайме было тяжелее, соперник оборонялся, но мы нашли в себе силы забить. В концовке пошли качели, в целом, ничья — результат закономерный.