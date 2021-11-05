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Рыбчинский: «Ничья — закономерный результат матча с „Галатасараем“»

сегодня, 00:47
ГалатасарайЛоготип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)1 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский высказался о ничейном результате в матче группового этапа Лиги Европы против «Галатасарая» (1:1).

Очень эмоциональная игра. В первом тайме мы хорошо играли, контролировали игру, хорошо прессинговали, могли забивать, много создали моментов, но соперник поймал на контратаке и играть стало сложнее. Во втором тайме было тяжелее, соперник оборонялся, но мы нашли в себе силы забить. В концовке пошли качели, в целом, ничья — результат закономерный.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 12:24
в свою силу сыграли
drug01
drug01
сегодня в 09:02
Счёт по игре!!!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:41
Немного везения и всё будет хорошо.
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ УЕСКА (раскрыть)
сегодня в 08:24
Не стреляйте в пианиста. Он играет, как умеет.
Такие нынче времена. Победы сборной над Кипром и Мальтой за счастье стали... А ведь совсем недавно было по-другому).
YVG
YVG
сегодня в 08:19
Жаль, могли и выиграть.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:16
Сыграли в свою силу.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:02
Россия находит свое место. Это борьба за третье место из четырех с турками, шведами и поляками
Причём не факт что удастся занять третье.. печально это все...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 07:45
Будем откровенны, в текущей ситуации каждое очко в копилку на вес золота.
shlomo
shlomo
сегодня в 07:25
Эх, теперь радуемся ничейками, а когда то радовались победами...
Mangur
Mangur
сегодня в 06:20
Обыгрывать надо таких команд
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 05:59
Что заслужили...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 02:55
А нужна была победа...
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 02:20
Плохой результат. Локомотив на последнем месте группы без единой победы и шансы на выход из группы стремятся к нулю. Ладно когда команды из топ-5 чемпионатов не могут обыграть, это можно понять, но 5-ую команду чемпионата Турции нужно обыгрывать. Тот же ПСВ в квалификации Лиги чемпионов легко забил этому Галатасараю 7 мячей в двух матчах и вышвырнул его в Лигу Европы. Вот как надо играть!
stanichnik
stanichnik
сегодня в 01:07, ред.
Праздничного подарка сделать не получилось, но и праздничного настроения не испортили.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:56
Ну хоть не проиграли и на том спасибо!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:55
Молодцы ребятушки !!!
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