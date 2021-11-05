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Гисдоль: «Моя команда показала мужскую, решительную игру»

сегодня, 00:25
ГалатасарайЛоготип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)1 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль подвёл итоги матча группового этапа Лиги Европы против «Галатасарая» (1:1).

Сегодня я особенно счастлив — вернулась настоящая футбольная атмосфера. Два года мы были лишены возможности играть такие настоящие матчи с болельщиками. На стадионе была сумасшедшая атмосфера. Ни в коем случае не могу сказать, что моя молодая команда испугалась этой атмосферы, наоборот.

Могу сказать, что моя команда показала мужскую, решительную игру. Второй тайм получился менее организованным, мы потеряли контроль над игрой, но это то, над чем мы будем работать в ближайшие недели и месяцы. Могу сказать, что у обеих команд были возможности победить, поэтому ничья — закономерный результат.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 12:00
хорошо, молодцы !
beefs
beefs
сегодня в 07:13
Ну хоть так...
Gahi
Gahi
сегодня в 06:25
Добиваться положительного результата в гостях это замечательно, но хочется от команды Локомотива постоянства в результатах, которая должна помочь обрести уверенность и стабильность в матчах. Удачи
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 04:45
А победить не смогла.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 02:37
Одна игра еще не показатель, ждем дерби со Спартаком.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:19
Сегодня был совершенно другой Локо. Вырисовывается красивая игра у Локо. Удачи вам !!!
drug01
drug01
сегодня в 00:39
Молодцы спасибо
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