Булыкин: «Ничья „Локо“ ничего не означает, следующие матчи очень важны»

Бывший футболист «Локомотива» поделился мнением о результате матча группового этапа Лиги Европы против «Галатасарая» (1:1).

Очень хорошая игра была, в высоком темпе. Мне понравилось, как «железнодорожники» прессинговали на половине поля соперника, но упустили контратаку. Молодцы, что отыгрались, но могли в концовке забить и победить. К сожалению, Рифат Жемалетдинов попал во вратаря, забей тогда и была бы победа. Было видно, что ребята бились, единственное, что не получились — это реализация. Ничья ничего не означает, следующие матчи очень важны.

Фёдор Смолов вышел и добавил хороших действий в атаке, выглядел довольно уверенно. Не понимаю, почему не выпустили его с первых минут. Бека Бека играл неплохо, может ещё прибавлять.