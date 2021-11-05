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Булыкин: «Ничья „Локо“ ничего не означает, следующие матчи очень важны»

сегодня, 00:08
ГалатасарайЛоготип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)1 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о результате матча группового этапа Лиги Европы против «Галатасарая» (1:1).

Очень хорошая игра была, в высоком темпе. Мне понравилось, как «железнодорожники» прессинговали на половине поля соперника, но упустили контратаку. Молодцы, что отыгрались, но могли в концовке забить и победить. К сожалению, Рифат Жемалетдинов попал во вратаря, забей тогда и была бы победа. Было видно, что ребята бились, единственное, что не получились — это реализация. Ничья ничего не означает, следующие матчи очень важны.

Фёдор Смолов вышел и добавил хороших действий в атаке, выглядел довольно уверенно. Не понимаю, почему не выпустили его с первых минут. Бека Бека играл неплохо, может ещё прибавлять.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 11:57
выездная ничья важна !
ДСА
ДСА
сегодня в 07:44
Надо побеждать, на ничьих с последнего места не уйдешь.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 07:43
Нужны две победы.
Gahi
Gahi
сегодня в 05:14
Главное команда стала набирать очки, в следующий игре будем надеяться что Локомотив сможет одержать победу. Удачи
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:53
Как футболист ты должен знать, что любой положительный исход на выезде это хороший психологический стимул для становления новой команды.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 00:43
Справедливый итог встречи.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 00:11
Конечный результат итак известен
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