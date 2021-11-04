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Сычёв: «Вряд ли можно говорить, что „Локомотив“ заслужил победу»

вчера, 23:55
ГалатасарайЛоготип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)1 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сычёв прокомментировал ничью «железнодорожников» в матче группового этапа Лиги Европы против «Галатасарая» (1:1).

Конечно, «Галатасарай» рассчитывал на начальный этап матча, потому что игра была дома при своих болельщиках. Команда начала очень агрессивно, появились моменты, все знают силу «Галатасарая», особенно в домашних матчах. У них получилось реализовать свой план на игру, забить гол, а дальше «Локомотив» нашел варианты для того, чтобы внести коррективы и нивелировать разницу, играть в свой футбол, добиться нужного результата и выровнять игру. Мне кажется, что гол стал логичным.

«Локомотив» в плане качества показал хорошую игру, потому что футболисты знали, чего хотели. Плюс замены, которые сделал Гисдоль в перерыве, внесли решающий вклад в то, что команда переломила игру. Преимущество, которое было у «Локомотива» во втором тайме, показывает, что команда может реагировать на такой процесс игры, когда нужно менять тактику по ходу матча.

Вряд ли можно говорить, что «Локомотив» заслужил победу, в целом у «Галатасарая» были моменты намного ярче, в начале они могли сделать счет 2:0. Но когда во втором тайме поменялся рисунок игры, она проходила без середины поля, туда-обратно, у «Локомотива» были шансы, особенно, когда после углового два раза били в упор, но не реализовали момент. Можно сетовать на упущенную победу, но можно также вспомнить про момент, когда мяч попал в штангу ворот Гильерме. По игре, думаю, что ничья — объективный результат, которые обе команды заслуживали.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 11:54
честная ничья
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:41
Шансы все же были
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 07:19
Побед ещё долго не будет!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 04:33
Галатасарай в начале диктовал свои условия.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 01:03
Если бы выиграли, тогда бы и заслужили...
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:06
Сегодня победа одной из команд была бы несправедливой по отношению к другой
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:05
Отскочили и ладно...
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