Сычёв: «Вряд ли можно говорить, что „Локомотив“ заслужил победу»

Бывший футболист «Локомотива» прокомментировал ничью «железнодорожников» в матче группового этапа Лиги Европы против «Галатасарая» (1:1).

Конечно, «Галатасарай» рассчитывал на начальный этап матча, потому что игра была дома при своих болельщиках. Команда начала очень агрессивно, появились моменты, все знают силу «Галатасарая», особенно в домашних матчах. У них получилось реализовать свой план на игру, забить гол, а дальше «Локомотив» нашел варианты для того, чтобы внести коррективы и нивелировать разницу, играть в свой футбол, добиться нужного результата и выровнять игру. Мне кажется, что гол стал логичным.

«Локомотив» в плане качества показал хорошую игру, потому что футболисты знали, чего хотели. Плюс замены, которые сделал Гисдоль в перерыве, внесли решающий вклад в то, что команда переломила игру. Преимущество, которое было у «Локомотива» во втором тайме, показывает, что команда может реагировать на такой процесс игры, когда нужно менять тактику по ходу матча.

Вряд ли можно говорить, что «Локомотив» заслужил победу, в целом у «Галатасарая» были моменты намного ярче, в начале они могли сделать счет 2:0. Но когда во втором тайме поменялся рисунок игры, она проходила без середины поля, туда-обратно, у «Локомотива» были шансы, особенно, когда после углового два раза били в упор, но не реализовали момент. Можно сетовать на упущенную победу, но можно также вспомнить про момент, когда мяч попал в штангу ворот Гильерме. По игре, думаю, что ничья — объективный результат, которые обе команды заслуживали.