«Интер» объявил о продлении контракта с Бареллой

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вчера, 19:03

Полузащитник подписал новое трудовое соглашение с «Интером».

Контракт будет действовать до 30 июня 2026 года.

24-летний игрок выступает за «Интер» с 2020 года. В составе миланцев он стал чемпионом Италии по итогам прошлого сезона.

В нынешнем сезоне хавбек сыграл 15 матчей, в которых забил гол и сделал 6 результативных передач.