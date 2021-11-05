«Интер» объявил о продлении контракта с Бареллой

Полузащитник Николо Барелла подписал новое трудовое соглашение с «Интером».
Контракт будет действовать до 30 июня 2026 года.
✍️ | RINNOVO— Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) November 5, 2021
L'Inter e #Barella insieme fino al 2026 ⚫🔵👉 https://t.co/rTmXVKBtzg #Barella2026 pic.twitter.com/l2BixLT2zY
24-летний игрок выступает за «Интер» с 2020 года. В составе миланцев он стал чемпионом Италии по итогам прошлого сезона.
В нынешнем сезоне хавбек сыграл 15 матчей, в которых забил гол и сделал 6 результативных передач.
Игроком ранее активно интересовался гранд из АПЛ.
За время, проведенное в клубе, он получил признание и на международном уровне. Зарекомендовав себя в качестве стартового игрока Италии, Барелла был частью команды Роберто Манчини, которая этим летом выиграла Евро-2020.
В награду за прекрасное выступление в сине-черной рубашке ему вручили новый контракт, и Интер подтвердил эту новость сегодня. Барелла выразил радость от подписания нового контракта: «Я счастлив, что обновился, и снова могу защищать эти цвета…FORZA INTER».
Эта новость является значительным толчком для «Интера», поскольку 24-летний футболист был связан с переездом из «Сан-Сиро» летом. В то же время клуб потерял менеджера Антонио Конте, который занял свое место в «Тоттенхэме», а также звездного нападающего Ромелу Лукаку из-за финансовой неопределенности за пределами поля.
Однако Барелла, похоже, останется в обозримом будущем. Теперь он и его товарищи по команде могут обратить свое внимание на Дерби делла Мадоннина в воскресенье, поскольку «Интер» стремится сократить отставание от «Милана».
Россонери выходят в игру с отрывом на семь очков, сравнявшись с лидером таблицы «Наполи» после 11 игр.
За время, проведенное в клубе, он получил признание и на международном уровне. Зарекомендовав себя в качестве стартового игрока Италии, Барелла был частью команды Роберто Манчини, которая этим летом выиграла Евро-2020.
В награду за прекрасное выступление в сине-черной рубашке ему вручили новый контракт, и Интер подтвердил эту новость сегодня. Барелла выразил радость от подписания нового контракта: «Я счастлив, что обновился, и снова могу защищать эти цвета…FORZA INTER».
Эта новость является значительным толчком для «Интера», поскольку 24-летний футболист был связан с переездом из «Сан-Сиро» летом. В то же время клуб потерял менеджера Антонио Конте, который занял свое место в «Тоттенхэме», а также звездного нападающего Ромелу Лукаку из-за финансовой неопределенности за пределами поля.
Однако Барелла, похоже, останется в обозримом будущем. Теперь он и его товарищи по команде могут обратить свое внимание на Дерби делла Мадоннина в воскресенье, поскольку «Интер» стремится сократить отставание от «Милана».
Россонери выходят в игру с отрывом на семь очков, сравнявшись с лидером таблицы «Наполи» после 11 игр.