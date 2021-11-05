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«Интер» объявил о продлении контракта с Бареллой

вчера, 19:03

Полузащитник Николо Барелла подписал новое трудовое соглашение с «Интером».

Контракт будет действовать до 30 июня 2026 года.

24-летний игрок выступает за «Интер» с 2020 года. В составе миланцев он стал чемпионом Италии по итогам прошлого сезона.

В нынешнем сезоне хавбек сыграл 15 матчей, в которых забил гол и сделал 6 результативных передач.

Игроком ранее активно интересовался гранд из АПЛ.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:05
Правильное решение,хороший полузащитник.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 22:55
Николо Барелла подписал новый контракт с «Интером», по которому он останется в клубе до 2026 года. Полузащитник мгновенно добился успеха с тех пор, как присоединился к Нерадзурри в 2019 году - первоначально на условиях аренды у Кальяри. С тех пор он сыграл за клуб 102 матча, помогая «Интеру» получить Скудетто в прошлом сезоне.

За время, проведенное в клубе, он получил признание и на международном уровне. Зарекомендовав себя в качестве стартового игрока Италии, Барелла был частью команды Роберто Манчини, которая этим летом выиграла Евро-2020.

В награду за прекрасное выступление в сине-черной рубашке ему вручили новый контракт, и Интер подтвердил эту новость сегодня. Барелла выразил радость от подписания нового контракта: «Я счастлив, что обновился, и снова могу защищать эти цвета…FORZA INTER».

Эта новость является значительным толчком для «Интера», поскольку 24-летний футболист был связан с переездом из «Сан-Сиро» летом. В то же время клуб потерял менеджера Антонио Конте, который занял свое место в «Тоттенхэме», а также звездного нападающего Ромелу Лукаку из-за финансовой неопределенности за пределами поля.

Однако Барелла, похоже, останется в обозримом будущем. Теперь он и его товарищи по команде могут обратить свое внимание на Дерби делла Мадоннина в воскресенье, поскольку «Интер» стремится сократить отставание от «Милана».

Россонери выходят в игру с отрывом на семь очков, сравнявшись с лидером таблицы «Наполи» после 11 игр.
juvenale
juvenale
вчера в 20:17
жаль...мог ведь в топ клубе играть
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:08
Англичанам не удалось его переманить.
протон
протон
вчера в 19:47
Топ игрок, поздравляю Интер. Думал один из первых убежит в 22 году.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:40
Очень здравое решение. Удачи !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:37
Отличная статистика,распасовщик!
drug01
drug01
вчера в 19:04
Очень хорошо
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