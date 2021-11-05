«Барселона» решила продлить контракт с Дембеле

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле, скорее всего, останется в команде. У футболиста истекает контракт будущим летом. По слухам, каталонцы готовы предложить игроку новое трудовое соглашение до 2025 года. Сделку хотят закрыть до конца ноября.
Заработная плата повысится с 12 млн евро за сезон до 15 млн плюс бонусы.
Переговоры начнутся уже в ближайшее время.
Ранее ходили слухи, что английский гранд собирается переманить к себе Дембеле.
Дембеле играет, дай бог если процентов 20 матчей. А зарплату ему предлагают втрое больше чем у Депая... Или кто-то в руководстве думает что продлят контракт, а потом смогут продать игрока в другой клуб?? И найдётся клуб который захочет платить Усману 15 (!!!) миллионов в год?? C его то списком травм и болячек?? Если продлят - клуб просто получит "камень на шее" теперь уже не на 12, а на 15 млн евро в год... И за четыре следующих года Барса отвалит ему 60 млн... Ну и какая будет атмосфера в коллективе, если с одной стороны вы просите Тер Штегена и прочих "уменьшить свои оклады", а с другой - отваливаете 15 (вдвое больше чем у Тер Штегена) Усману, который вообще не играет???
C такими управленческими решениями, Лапорта таки обвалит клуб в середину таблицы ЛаЛиги...
Дембеле играет, дай бог если процентов 20 матчей. А зарплату ему предлагают втрое больше чем у Депая... Или кто-то в руководстве думает что продлят контракт, а потом смогут продать игрока в другой клуб?? И найдётся клуб который захочет платить Усману 15 (!!!) миллионов в год?? C его то списком травм и болячек?? Если продлят - клуб просто получит "камень на шее" теперь уже не на 12, а на 15 млн евро в год... И за четыре следующих года Барса отвалит ему 60 млн... Ну и какая будет атмосфера в коллективе, если с одной стороны вы просите Тер Штегена и прочих "уменьшить свои оклады", а с другой - отваливаете 15 (вдвое больше чем у Тер Штегена) Усману, который вообще не играет???
C такими управленческими решениями, Лапорта таки обвалит клуб в середину таблицы ЛаЛиги...
Нападающий Барселоны вернулся только в течение недели после четырех месяцев «отпуска» с травмой колена.
Французу потребовалась операция летом после того, как он получил серьезную травму на Евро-2020. В результате он пропустил предсезонку и первые три месяца кампании.
Дембеле вернулся в среду вечером, когда «Барселона» обыграла киевское «Динамо» в Лиге чемпионов, впечатляюще выступив со скамейки запасных.
Но с тех пор он перенес еще одну неудачу из-за травмы, вызвав растяжение подколенного сухожилия. По данным, Дембеле будет отсутствовать в общей сложности на три недели.
К счастью для 24-летнего игрока, перерыв сборных следует за столкновением на этой неделе с «Сельтой», поэтому он должен пропустить только две игры, если останется в расписании.
Это будет поединок «Сельты» и дерби с «Эспаньолом», которое, вероятно, станет первой встречей Хави Эрнандеса. «Барселона» решила продлить контракт с Дембеле, но этот вопрос будет рассмотрен, если Хави станет тренером «Барсы». Поэтому они не торопятся продлевать его контракт.
Нападающий Барселоны вернулся только в течение недели после четырех месяцев «отпуска» с травмой колена.
Французу потребовалась операция летом после того, как он получил серьезную травму на Евро-2020. В результате он пропустил предсезонку и первые три месяца кампании.
Дембеле вернулся в среду вечером, когда «Барселона» обыграла киевское «Динамо» в Лиге чемпионов, впечатляюще выступив со скамейки запасных.
Но с тех пор он перенес еще одну неудачу из-за травмы, вызвав растяжение подколенного сухожилия. По данным, Дембеле будет отсутствовать в общей сложности на три недели.
К счастью для 24-летнего игрока, перерыв сборных следует за столкновением на этой неделе с «Сельтой», поэтому он должен пропустить только две игры, если останется в расписании.
Это будет поединок «Сельты» и дерби с «Эспаньолом», которое, вероятно, станет первой встречей Хави Эрнандеса. «Барселона» решила продлить контракт с Дембеле, но этот вопрос будет рассмотрен, если Хави станет тренером «Барсы». Поэтому они не торопятся продлевать его контракт.