«Барселона» решила продлить контракт с Дембеле

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вчера, 18:54

Нападающий «Барселоны» , скорее всего, останется в команде. У футболиста истекает контракт будущим летом. По слухам, каталонцы готовы предложить игроку новое трудовое соглашение до 2025 года. Сделку хотят закрыть до конца ноября.

Заработная плата повысится с 12 млн евро за сезон до 15 млн плюс бонусы.

Переговоры начнутся уже в ближайшее время.

Ранее ходили слухи, что английский гранд собирается переманить к себе Дембеле.