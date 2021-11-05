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«Барселона» решила продлить контракт с Дембеле

вчера, 18:54

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле, скорее всего, останется в команде. У футболиста истекает контракт будущим летом. По слухам, каталонцы готовы предложить игроку новое трудовое соглашение до 2025 года. Сделку хотят закрыть до конца ноября.

Заработная плата повысится с 12 млн евро за сезон до 15 млн плюс бонусы.

Переговоры начнутся уже в ближайшее время.

Ранее ходили слухи, что английский гранд собирается переманить к себе Дембеле.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 22:38
Усман Дембеле осознал масштабы своей последней неудачи из-за травмы.
Нападающий Барселоны вернулся только в течение недели после четырех месяцев «отпуска» с травмой колена.

Французу потребовалась операция летом после того, как он получил серьезную травму на Евро-2020. В результате он пропустил предсезонку и первые три месяца кампании.

Дембеле вернулся в среду вечером, когда «Барселона» обыграла киевское «Динамо» в Лиге чемпионов, впечатляюще выступив со скамейки запасных.
Но с тех пор он перенес еще одну неудачу из-за травмы, вызвав растяжение подколенного сухожилия. По данным, Дембеле будет отсутствовать в общей сложности на три недели.

К счастью для 24-летнего игрока, перерыв сборных следует за столкновением на этой неделе с «Сельтой», поэтому он должен пропустить только две игры, если останется в расписании.

Это будет поединок «Сельты» и дерби с «Эспаньолом», которое, вероятно, станет первой встречей Хави Эрнандеса. «Барселона» решила продлить контракт с Дембеле, но этот вопрос будет рассмотрен, если Хави станет тренером «Барсы». Поэтому они не торопятся продлевать его контракт.
Конь 666
Конь 666
вчера в 20:12, ред.
Люди редко заходящие на Соккер рады, что много новостей, есть что почитать. Но люди каждый день его просматривающие удивляются, и даже не слухам, а их полярности. То они не хотят заключать контракт, то хотят. То он сам не хочет, то они не могут. Я понимаю, что это для количества новостей. Но прошу вас выбирать источники лучше и не бросаться в крайности.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 20:05
Если и продлевать, то тоько что б в лазарете веселил тех кто там не надолго.
shlifen
shlifen
вчера в 20:01
Если новость не липовая - то Лапорта ни чем не хуже Бартомеу... =(
Дембеле играет, дай бог если процентов 20 матчей. А зарплату ему предлагают втрое больше чем у Депая... Или кто-то в руководстве думает что продлят контракт, а потом смогут продать игрока в другой клуб?? И найдётся клуб который захочет платить Усману 15 (!!!) миллионов в год?? C его то списком травм и болячек?? Если продлят - клуб просто получит "камень на шее" теперь уже не на 12, а на 15 млн евро в год... И за четыре следующих года Барса отвалит ему 60 млн... Ну и какая будет атмосфера в коллективе, если с одной стороны вы просите Тер Штегена и прочих "уменьшить свои оклады", а с другой - отваливаете 15 (вдвое больше чем у Тер Штегена) Усману, который вообще не играет???

C такими управленческими решениями, Лапорта таки обвалит клуб в середину таблицы ЛаЛиги...
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 19:29
Теперь будет болеть в "Барселоне" за 15 млн......
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:16
Слухи о вероятности заключения нового соглашения между Барсой и Дембеле ежедневно появляются на soccere.
League1
League1
вчера в 19:04
Очень хороший футболист. На Бэйла похож. Тот тоже неделю играет, полгода в гольф играет. И этот цикл стрго соблюдает.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:01
Из-за не имения других и этот пойдет
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