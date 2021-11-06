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Набиуллин: «Никто не хочет занимать последнее место»

вчера, 22:40
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)3 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Защитник «Химок» Эльмир Набиуллин прокомментировал поражение своего клуба в поединке 13-го тура РПЛ с «Крыльями Советов». Игра завершилась победой самарцев со счётом 3:0.

Надеюсь, что тренера смогут найти. Команда у нас хорошая.

Я думаю, что мы сумеем изменить свое турнирное положение. Никто не хочет занимать последнее место. Мы в команде об этом говорили. Сейчас нужно собраться и начать побеждать.

«Крылья Советов» набрали 22 балла и поднялись на шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» занимают 15-е место с 12 очками.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:44
все хотят быть первыми!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:19
это точно,никто не хочет быть последним.
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