Набиуллин: «Никто не хочет занимать последнее место»

Защитник «Химок» Эльмир Набиуллин прокомментировал поражение своего клуба в поединке 13-го тура РПЛ с «Крыльями Советов». Игра завершилась победой самарцев со счётом 3:0.
Надеюсь, что тренера смогут найти. Команда у нас хорошая.
Я думаю, что мы сумеем изменить свое турнирное положение. Никто не хочет занимать последнее место. Мы в команде об этом говорили. Сейчас нужно собраться и начать побеждать.
«Крылья Советов» набрали 22 балла и поднялись на шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» занимают 15-е место с 12 очками.