Набиуллин: «Никто не хочет занимать последнее место»

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вчера, 22:40

Защитник «Химок» прокомментировал поражение своего клуба в поединке 13-го тура РПЛ с «Крыльями Советов». Игра завершилась победой самарцев со счётом 3:0.

Надеюсь, что тренера смогут найти. Команда у нас хорошая. Я думаю, что мы сумеем изменить свое турнирное положение. Никто не хочет занимать последнее место. Мы в команде об этом говорили. Сейчас нужно собраться и начать побеждать.