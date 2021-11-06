Шварц: «Москалев после игры извинился за красную карточку Шунину»

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вчера, 19:58

Наставник «Динамо» во время пресс-конференции по итогам матча 14-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:0) рассказал, что судья Владимир Москалев извинился перед московским клубом за удаление вратаря .

Во втором тайме арбитр показал красную карточку голкиперу «бело-голубых», но отменил ее после просмотра видеоповтора.

Работа Москалева? Не буду говорить о качестве сегодняшнего судейства… Хочу отметить лишь один момент. Москалев после игры извинился за красную карточку Шунину. Я думаю, это говорит о его высоких человеческих качествах.