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Шварц: «Москалев после игры извинился за красную карточку Шунину»

вчера, 19:58
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Наставник «Динамо» Сандро Шварц во время пресс-конференции по итогам матча 14-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:0) рассказал, что судья Владимир Москалев извинился перед московским клубом за удаление вратаря Антона Шунина.

Во втором тайме арбитр показал красную карточку голкиперу «бело-голубых», но отменил ее после просмотра видеоповтора.

Работа Москалева? Не буду говорить о качестве сегодняшнего судейства… Хочу отметить лишь один момент. Москалев после игры извинился за красную карточку Шунину. Я думаю, это говорит о его высоких человеческих качествах.

После этой победы «Динамо» набрало 26 баллов и поднялось на второе место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда Сандро Шварца дома примет «Арсенал».

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Все комментарии
tssns
tssns
сегодня в 12:58
Извинился только за невнимательное зрение в моменте!
А Шунин играл совершенно безответственно в этом моменте, и то что мячик не попал в руку - это просто чудесное везенье!
И арбитр совершенно верно показал красную карточку, но сантиметры и ВАР
позволили избежать судейской ошибки, но не вратарской!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 02:54
Владимир Москалев извинился перед московским клубом за удаление московского вратаря москвича Антона Шунина,в матче московского Динамо с немосковским Краснодаром в Москве......
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:52
Попросив извинения, г-н Москалёв проявил слабость. Показал красную карточку - ничего страшного не случилось, т.к.ошибка была благополучно исправлена.
gwynb1eidd
gwynb1eidd
вчера в 21:30, ред.
Это Шварцу нужно было радоваться, что не будет Шунина, глядишь ещё пару матчей выиграли бы!
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:06
Главное справедливость восторжествовала....
протон
протон
вчера в 20:50
Деликатный немец Шварц высказался слишком дипломатично. А если бы не VAR, то удаление Шунина могло бы серьезно изменить ход игры. А Москалев судил сегодня и не только сегодня, просто отвратительно. Упорное его назначения на игры Краснодара вызывает сомнения на объективность назначений судейского Комитета. Только на грубой игре и срывы голевых атак Спаича можно было Краснодар уже в первом тайме оставлять вдесятером.
протон
протон
вчера в 20:50
Особенно стоит отметить реакцию самого Шунина, который успокоил партнёров и сказал, что вар сейчас всё восстановит. Может потому и попал в сборную на ЧЕ?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:47
Именной динамовский свисток дяди Стёпы?))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:39
Ну вот,извенился же! Он хороший! 😜
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 20:34
А зачем извинялся?
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:33
Нечасто судьи приносят свои извинения командам за свою работу во время футбольных матчей. Пожалуй сегодняшний случай исключение, после которого к рефери не остаётся никакого негатива ни у игроков, ни у тренерского штаба и тем более у болельщиков пострадавшей стороны. Подобный жест Москалёва должен послужить примером для остальных судей, ведь повинную голову и меч не сечёт, тогда наверняка и понизится градус недовольства работой судей, к качеству которой очень много вопросов в нашем футболе.
makkie
makkie
вчера в 20:30, ред.
Москалёв слишком много свистел и игра разбивалась на эпизоды.
Всё-таки европейские судьи дают бороться. Отсюда и повышение интенсивности матча. А у нас лёгкий толчок - остановка и штрафной удар.

Господа судьи, дайте вы поиграть командам, не свистите почём зря!
drug01
drug01
вчера в 20:28
Судья молодец
Loko57
Loko57 ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 20:07
Абсолютно честная победа.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:00
Подсудил судья Динамо.
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