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«Пропустили два быстрых необязательных гола». Березуцкий — о матче с «Сочи»

вчера, 21:46
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи4 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий высказался о поражении от «Сочи» в матче 14-го тура РПЛ (1:4).

Пропустили два быстрых необязательных гола, из-за чего первый тайм провалили полностью. После таких мячей команда была обескуражена, пропустили следом и третий. Во втором тайме играли явно лучше, но после такой первой половины встречи это было несложно. Могли забить и второй мяч, но не получилось.

Второй тайм был лучше, чем первый, вследствие замен и, возможно, разговоров в раздевалке. «Сочи» играл по результату, могли себе позволить сбавить обороты.

Ранее стал известен лучший игрок матча «Сочи» — ЦСКА.

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Все комментарии
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 13:21
Я тебе больше скажу, он даже сильнее Семака, а после ухода Николича просто самый сильный тренер в РПЛ...
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 04:51, ред.
Армейцы, как истинные москвичи - во время локдауна приехали отдохнуть на юге.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 02:48
За последние 58 лет ЦСКА выиграл у Сочи лишь однажды...
Последние 3 игры - 0 побед - 3:7 по мячам...

Федотов наверное просто посильней чем Гончаренко,Олич и Березуцкий...
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 00:03
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 23:47
Березуцкий в раздевалке ЦСКА после матча с "Сочи":
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 23:25
Профессионалы пропустили два необязательных,а после этого еще были полностью обескуражены....))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:56
Да вы их 3 пропустили, и все необязательные...
112910415
112910415
вчера в 22:46
следует пропускать только обязательные, это принципиально
Futurista
Futurista ответ olba (раскрыть)
вчера в 22:26, ред.
еще два медленных и обязательных)...
olba
olba
вчера в 22:24
Пропустили два быстрых, необязательных, а потом ещё два.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:13
«Пропустили два быстрых необязательных гола». Березуцкий — о матче с «Сочи».
Вот кто необязательный , так это сам главный тренер ЦСКА, - Березуцкий !!!
Как можно сидеть на лавке с аморфным выражением лица , в котором ничего не видно и ничего не выражает, когда твоя команда за первые пятнадцать минут уже проигрывает два ноль !?! Зачем нужен такой тренер, который в трудные для команды минуты сидит в кустах как в засаде . Почему он ни вместе с командой, не переживает , не подсказывает , вообще без участный человек который просто присел на скамейку отдохнуть.
И это же так продолжается с самого начала его тренерской работы в ЦСКА. Я уже не буду говорить о его постоянных ротациях с основным составом, какие-то непонятные эксперименты. Какие можно делать эксперименты когда Обляков постоянный косяк в основе. Вечно молодой и перспективный Чалов ,- надежда всего российского футбола ⚽️ .
Понимаю конечно его заслуги как игрока, столько лет отыграл за ЦСКА, но зачем он нужен как тренер для ЦСКА , вообще не понятно . Ошибка руководства ЦСКА, это увольнение Олича и то что они доверили команду совсем не тренеру Березуцкому .
Да здравствует Сульшер и Березуцкий , только вне футбольного хозяйства . Удачи им !
Всем Добра !!!
mihaluch
mihaluch
вчера в 22:08
Явно не настроились на игру с Сочи.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 22:06
Там не только Чалов, с Заболотным ещё хуже, Чалов хоть пасует иногда правильно а Антон всё время теряет матч, что касается Алана, видно его не хватает на 90 минут.
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:03
То что два необязательных гола пропустили в начале матча из за падения Облякова и отскока мяча от колена Дивеева это понятно.....сразу сами дали фору Сочи в матче.....но кажется что Алексей ещё ошибся с стартовым составом на матч....с Чаловым команда уже играет считай в меньшинстве. Надо было сразу на первый тайм выпускать Дзагоева, Ахметова, Кучаева.....
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:03
Почему Фукс не играет, почему Бистровича не выпускают, кругом вопросы.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:01
Раздали игроков а теперь константируют факты.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 21:58
ЦСКА играет в свою силу.
isamsn
isamsn
вчера в 21:55
Пора бы уже вывод сделать относительно основного состава. Обляков с Заболотным явно не тянут быть в основе, да и Чалов не может найти игру...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 21:54
Может Березуцкому еще рано тренировать?
протон
протон
вчера в 21:52
сначала они пропустили немножко. потом еще немножко...
Алексей, может ну его? Сидишь под стрессом, грустный весь, осунулся. Не твоё это похоже, не получается ничего, опыта нет, а набираться его на ЦСКА - издевательство над болельщиками.
Futurista
Futurista
вчера в 21:48
По моему любой гол забитый в твои ворота необязательный...и наоборот)...
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