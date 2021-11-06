«Пропустили два быстрых необязательных гола». Березуцкий — о матче с «Сочи».

Главный тренер ЦСКА высказался о поражении от «Сочи» в матче 14-го тура РПЛ (1:4).

Пропустили два быстрых необязательных гола, из-за чего первый тайм провалили полностью. После таких мячей команда была обескуражена, пропустили следом и третий. Во втором тайме играли явно лучше, но после такой первой половины встречи это было несложно. Могли забить и второй мяч, но не получилось.

Второй тайм был лучше, чем первый, вследствие замен и, возможно, разговоров в раздевалке. «Сочи» играл по результату, могли себе позволить сбавить обороты.