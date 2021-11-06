Федотов: «Слава богу, что выдержали натиск ЦСКА во втором тайме»

Главный тренер «Сочи» поделился мыслями после победы в матче 14-го тура РПЛ с ЦСКА (4:1).

Слава богу, что сегодня были наши болельщики и был футбольный антураж. Футбол для них! Думаю, первый тайм нам удался, а могли забить и больше.

Есть большие вопросы по второму тайму, но слава богу, что выдержали этот натиск. Нужно поработать над психологической составляющей, чтобы целостно проводить весь матч.

Планировали ли с самого начала завладеть инициативой? Конечно, мы хотим быть агрессивными и показывать комбинационный футбол. Нам это удалось. Я благодарен ребятам и той поддержке, которая была на стадионе.

Мы готовились к команде, которая находится в верхней части таблицы. Отдадим должное нашей команде, которая показала хорошие скорости и показала результат.