Федотов: «Слава богу, что выдержали натиск ЦСКА во втором тайме»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился мыслями после победы в матче 14-го тура РПЛ с ЦСКА (4:1).
Слава богу, что сегодня были наши болельщики и был футбольный антураж. Футбол для них! Думаю, первый тайм нам удался, а могли забить и больше.
Есть большие вопросы по второму тайму, но слава богу, что выдержали этот натиск. Нужно поработать над психологической составляющей, чтобы целостно проводить весь матч.
Планировали ли с самого начала завладеть инициативой? Конечно, мы хотим быть агрессивными и показывать комбинационный футбол. Нам это удалось. Я благодарен ребятам и той поддержке, которая была на стадионе.
Мы готовились к команде, которая находится в верхней части таблицы. Отдадим должное нашей команде, которая показала хорошие скорости и показала результат.
Ранее стал известен лучший игрок матча «Сочи» — ЦСКА.