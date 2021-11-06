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Федотов: «Слава богу, что выдержали натиск ЦСКА во втором тайме»

вчера, 22:06
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи4 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился мыслями после победы в матче 14-го тура РПЛ с ЦСКА (4:1).

Слава богу, что сегодня были наши болельщики и был футбольный антураж. Футбол для них! Думаю, первый тайм нам удался, а могли забить и больше.

Есть большие вопросы по второму тайму, но слава богу, что выдержали этот натиск. Нужно поработать над психологической составляющей, чтобы целостно проводить весь матч.

Планировали ли с самого начала завладеть инициативой? Конечно, мы хотим быть агрессивными и показывать комбинационный футбол. Нам это удалось. Я благодарен ребятам и той поддержке, которая была на стадионе.

Мы готовились к команде, которая находится в верхней части таблицы. Отдадим должное нашей команде, которая показала хорошие скорости и показала результат.

Ранее стал известен лучший игрок матча «Сочи» — ЦСКА.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:23
за ошибки не пощадили
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 00:56
Сочи с заслуженной победой, у нас похоже серьёзный кризис.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:01
Бездарная игра армейцев, во втором тайме было чуть лучше , но недолго. Не игра а голимая суета.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:42
Это был недонастрой армейцев!
drug01
drug01
вчера в 22:31
Грубые ошибки решили игру
протон
протон
вчера в 22:16
Всё из-за Березуцкого, из-за его тупых экспериментов и расстановок, провальный первый тайм не было центра поля но он хотел это компенсировать атакой, но и в атаке не было ни кого все игроки с центра до нападения атакующего плана, не было опорника и бокс ту бокса, через центр в атаке тоже ничего сделать не получалось только фланги были но от них особого смысла не было, мы проиграли из-за тренерской безграмотности и уверенности Березуцкого. Кони у нас есть перерыв чтобы всё обдумать за ЦСКА БРАТЬЯ! ЦВБП!!!!!
протон
протон
вчера в 22:15
Жалко что не 7-1. Докатились до бездарной команды, а командой сброд нельзя назвать. Что строит Березуцкий...может мне кто-нибудь расскажет..
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:14
Никакого натиска не было, был эпизод.
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