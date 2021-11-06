Шварц: «„Динамо“ без важных игроков проявило себя с лучшей стороны»

Главный тренер «Динамо» высказался о результате матча 14-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:0).

Хочу сказать, что я горд командой, качеством игры и самоотдачей, особенно в обороне. Сегодня у нас не было важных игроков и команда проявила себя с лучшей стороны. Могли лучше сыграть в контратаках, но я рад, что мы добились победы и трёх очков. Так же рад той энергии, которую мы показали.