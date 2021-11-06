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Шварц: «„Динамо“ без важных игроков проявило себя с лучшей стороны»

вчера, 19:21
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о результате матча 14-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:0).

Хочу сказать, что я горд командой, качеством игры и самоотдачей, особенно в обороне. Сегодня у нас не было важных игроков и команда проявила себя с лучшей стороны. Могли лучше сыграть в контратаках, но я рад, что мы добились победы и трёх очков. Так же рад той энергии, которую мы показали.

Варелы не было, потому что у него мышечное повреждение, получил он его на предыгровой тренировке. Но Сергей Паршивлюк сыграл надёжно и очень командно. Кутицкий — воспитанник академии, это ещё более ярко открывает его первый полный матч в РПЛ. У него была важная роль и его спокойствие передалось всей команде. Ему нужно каждодневно тренироваться, слушать теорию, только так он будет повышать свой уровень игры.

Ранее стал известен лучший игрок матча «Динамо» — «Краснодар».

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Все комментарии
Alexnvr
Alexnvr
вчера в 21:00
Динамо с победой. Но хотел бы отметить что это проигрыш имени Ханчарэки, который должен быть уволен (с)
протон
протон
вчера в 20:55
Болелы Динамо могут гордится своим тренером и командой

Очень бы хотелось что бы Динамо взяло чемпионство , клуб реальна настрадался за последние годы, были еще в ФНЛ, финансовые проблемы и прочие негодования клуба,
Cat01
Cat01
вчера в 19:26
Счёт по игре
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