Шварц: «„Динамо“ без важных игроков проявило себя с лучшей стороны»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о результате матча 14-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:0).
Хочу сказать, что я горд командой, качеством игры и самоотдачей, особенно в обороне. Сегодня у нас не было важных игроков и команда проявила себя с лучшей стороны. Могли лучше сыграть в контратаках, но я рад, что мы добились победы и трёх очков. Так же рад той энергии, которую мы показали.
Варелы не было, потому что у него мышечное повреждение, получил он его на предыгровой тренировке. Но Сергей Паршивлюк сыграл надёжно и очень командно. Кутицкий — воспитанник академии, это ещё более ярко открывает его первый полный матч в РПЛ. У него была важная роль и его спокойствие передалось всей команде. Ему нужно каждодневно тренироваться, слушать теорию, только так он будет повышать свой уровень игры.
Ранее стал известен лучший игрок матча «Динамо» — «Краснодар».
Очень бы хотелось что бы Динамо взяло чемпионство , клуб реальна настрадался за последние годы, были еще в ФНЛ, финансовые проблемы и прочие негодования клуба,
Очень бы хотелось что бы Динамо взяло чемпионство , клуб реальна настрадался за последние годы, были еще в ФНЛ, финансовые проблемы и прочие негодования клуба,