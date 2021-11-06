Бальбуэна: «Никто в „Динамо“ не думает о чемпионстве»

Защитник «Динамо» поделился мыслями после победы над «Краснодаром» в матче 14-го тура РПЛ со счетом 1:0.

Думаю, что мы сегодня сыграли хорошо. «Краснодар» — это хорошая команда, к счастью, нам удалось победить и завоевать три очка. Конечно, я доволен результатом.

Каждая игра сейчас тяжелая. Никто в команде не думает об чемпионстве. В чемпионате много хороших команд, мы готовы сражаться с каждым соперником.