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Бальбуэна: «Никто в „Динамо“ не думает о чемпионстве»

вчера, 20:46
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна поделился мыслями после победы над «Краснодаром» в матче 14-го тура РПЛ со счетом 1:0.

Думаю, что мы сегодня сыграли хорошо. «Краснодар» — это хорошая команда, к счастью, нам удалось победить и завоевать три очка. Конечно, я доволен результатом.

Каждая игра сейчас тяжелая. Никто в команде не думает об чемпионстве. В чемпионате много хороших команд, мы готовы сражаться с каждым соперником.

После 14 игр «Динамо» идет на третьей строчке в таблице РПЛ, имея в активе 26 очков.

Ранее стал известен лучший игрок матча «Динамо» — «Краснодар».

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Все комментарии
David Young
David Young ответ shur (раскрыть)
сегодня в 12:01
Ударения у данных фамилий на разные слоги, на сколько знаю.
shur
shur
сегодня в 11:59
....всего одну букву поменять и совсем другой человек перед глазами Матьё
Вальбуэна , другая харизма и потенциал, как он был полезен для Динамо!!!
112910415
112910415
сегодня в 10:59
начинайте уже думать, потом поздно будет !
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 23:03
всё может быть завтра Зенит обкакается на Урале и опять всё по новой и эти 11-2 ничего не будут стоить так что зачем после каждого тура говорить кто о чём мечтает и кто сегодня чемпион всё решится в апреле-мае, а сейчас это просто бла бла бла
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:47
После великолепной игры "Зенита" в последнем матче ЛЧ ну очень хочется, чтобы футболисты любой другой команды подняли над головой чемпионский кубок.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:43
Когда за полтора месяца 2 раза играешь с Зенитом...тут не до мыслей о чемпионстве....
Остаться бы в тройке...по итогам первого круга...
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:43
Какой смысл думать о несбыточном?
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 21:24
Если Динамо (клуб) не станет ломать команду, то бело-голубые имеют все шансы стать командой которая подвинет Зенит (но, разумеется не в этом году). Необходимо усердно потрудится в ближайшие пару лет.
berda2003
berda2003
вчера в 21:22
на хрена играть, если не думать...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 21:11
До Зенита Динамо далеко
beefs
beefs
вчера в 21:09
Все идёт своим чередом...
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:03
Какое чемпионство для Динамо с такой игрой? Максимум на что можно рассчитывать в РПЛ сегодня, так это на Лигу конференций.
YVG
YVG
вчера в 20:59
Трудно в это поверить.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 20:57
Да у нас в РПЛ никто о чемпионстве, кроме "Зенита" не думает, остальные только о зоне Лиге Чемпионов - и то, судя по всему, это ненадолго.
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:57
Его и не будет! А жаль!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:48
Еще и половину сезона не отыграли, о каком вообще чемпионстве могут думать сейчас в Динамо?)
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