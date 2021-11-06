Бальбуэна: «Никто в „Динамо“ не думает о чемпионстве»

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна поделился мыслями после победы над «Краснодаром» в матче 14-го тура РПЛ со счетом 1:0.
Думаю, что мы сегодня сыграли хорошо. «Краснодар» — это хорошая команда, к счастью, нам удалось победить и завоевать три очка. Конечно, я доволен результатом.
Каждая игра сейчас тяжелая. Никто в команде не думает об чемпионстве. В чемпионате много хороших команд, мы готовы сражаться с каждым соперником.
После 14 игр «Динамо» идет на третьей строчке в таблице РПЛ, имея в активе 26 очков.
Ранее стал известен лучший игрок матча «Динамо» — «Краснодар».
Вальбуэна , другая харизма и потенциал, как он был полезен для Динамо!!!
Вальбуэна , другая харизма и потенциал, как он был полезен для Динамо!!!
Остаться бы в тройке...по итогам первого круга...
Остаться бы в тройке...по итогам первого круга...