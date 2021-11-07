Шевченко будет получать 2 млн евро в год в «Дженоа»

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко возглавит «Дженоа».
Джанлука Ди Марцио сообщает, что 45-летний украинский специалист согласовал с генуэзцами контракт до 2024 года, его зарплата составит 2 млн евро в год.
В понедельник Шевченко прилетит в Италию для подписания контракта.
6 ноября «Дженоа» уволил Давиде Баллардини с поста главного тренера.
Смелое и довольное неожиданное решение для многих, многие предполагали что Шевченко продолжит свою тренерскую карьеру в Серии А, где он играл длительное время в свои лучшие футбольные годы, но никто не предполагал что это будет "Дженоа" или команда уровня "Дженоа".
Как говорят: "Смелость города берёт"... Удачи тебе Андрей Николаевич, удиви футбольный мир в качестве главного тренера "Дженоа"....
Смелое и довольное неожиданное решение для многих, многие предполагали что Шевченко продолжит свою тренерскую карьеру в Серии А, где он играл длительное время в свои лучшие футбольные годы, но никто не предполагал что это будет "Дженоа" или команда уровня "Дженоа".
Как говорят: "Смелость города берёт"... Удачи тебе Андрей Николаевич, удиви футбольный мир в качестве главного тренера "Дженоа"....