Шевченко будет получать 2 млн евро в год в «Дженоа»

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сегодня, 00:07

Бывший главный тренер сборной Украины возглавит «Дженоа».

Джанлука Ди Марцио сообщает, что 45-летний украинский специалист согласовал с генуэзцами контракт до 2024 года, его зарплата составит 2 млн евро в год.

В понедельник Шевченко прилетит в Италию для подписания контракта.

6 ноября «Дженоа» уволил Давиде Баллардини с поста главного тренера.