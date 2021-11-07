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Шевченко будет получать 2 млн евро в год в «Дженоа»

сегодня, 00:07

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко возглавит «Дженоа».

Джанлука Ди Марцио сообщает, что 45-летний украинский специалист согласовал с генуэзцами контракт до 2024 года, его зарплата составит 2 млн евро в год.

В понедельник Шевченко прилетит в Италию для подписания контракта.

6 ноября «Дженоа» уволил Давиде Баллардини с поста главного тренера.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:50
поверили в него, надо оправдать !
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:00
Италия не чужая для него страна, пусть у него всё получится в Генуе!
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий ответ УЕСКА (раскрыть)
сегодня в 08:10, ред.
Интересно кто-же лапшу вешает , автор недавней статьи Вадим Багров или ты ?

6 место. Массимилиано Аллегри («Ювентус»)
Зарплата: 9 млн евро.

Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1289822/anchelotti-karlo-real

4 место. Жозе Моуриньо («Рома»)
Зарплата: 13 млн евро.

Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1289822/anchelotti-karlo-real
ДСА
ДСА
сегодня в 08:01
Не вылететь бы в серию В.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 07:59
Это их дело.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:58
Настал момент истины для него.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:52
У Шевы неплохо получается
Gahi
Gahi
сегодня в 07:48
Раз договорились, значит обозначили перспективы для команды до 2024 года. Думаю что у Андрея Шевченко должно получиться, есть опыт тренера сборной и знания итальянского языка, что очень важно для иностранного специалиста при работе с командой. Удачи и хороших результатов.
ОПС
ОПС
сегодня в 07:34
Деньги то неплохие. Интересно, какая отдача будет.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:32
Оставил Шевченко родные пенаты.
Джимми Хокинс
Джимми Хокинс
сегодня в 07:32
Желаю Дженоа вылететь в серию С
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 05:28
Бестолку .Деньги в никуда.Игрок был плох и тренер никудышный.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 02:35
Довольно высокая зарплата по меркам аутсайдера Серии А. Предыдущий тренер Дженоа получал в разы меньше. Для сравнения вот рейтинг зарплат тренеров Серии А.

1. Массимилиано Аллегри ("Ювентус") – 7 миллионов евро
2. Жозе Моуринью ("Рома") – 7 миллионов евро
3. Симоне Индзаги ("Интер") – 4 миллиона евро
4. Маурицио Сарри ("Лацио") – 3 миллиона евро
5. Лучано Спаллетти ("Наполи") – 3 миллиона евро
6. Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта") – 2,2 миллиона евро
7. Стефано Пиоли ("Милан") – 2 миллиона евро
8. Синиша Михайлович ("Болонья") – 2 миллиона евро
9. Иван Юрич ("Торино") – 2 миллиона евро
10. Винченцо Итальяно ("Фиорентина") – 1,2 миллиона евро
11. Вальтер Мадзарри ("Кальяри") – 1 миллион евро
12. Давиде Баллардини ("Дженоа") – 900 тысяч евро
13. Алессио Дионизи ("Сассуоло") – 850 тысяч евро
14. Роберто Д′Аверса ("Сампдория") – 750 тысяч евро
15. Тиаго Мотта ("Специя") – 700 тысяч евро
16. Лука Готти ("Удинезе") – 600 тысяч евро
17. Паоло Дзанетти ("Венеция") – 500 тысяч евро
18. Аурелио Андреаццоли ("Эмполи") – 500 тысяч евро
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 01:50
Неплохая зарплата для украинца.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 01:21
С политикой закончил?
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 01:09
Серия а ,Шевченко не чужая!!! Должно получиться!!!
Capral
Capral
сегодня в 00:49
Думаю, через полгода попрут....
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:39
Удачи тебе Андрюха.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 00:29
Как видим А.Шевченко не долго был безработным тренером после сборной Украины... Отличный игрок, хороший тренер не побоялся возглавить команду, которая не имеет отношения к топ-командам, а которая борется по большей части за сохранения своего места в Серии А... В отличие от многих тренеров, которые предпочитают успешные команды, с временными проблемами, А.Шевченко решил показать и доказать, что он может быть главным тренером не только своей национальной сборной, но и тренером команды, борющейся в Серии А за право остаться в высшем дивизионе...

Смелое и довольное неожиданное решение для многих, многие предполагали что Шевченко продолжит свою тренерскую карьеру в Серии А, где он играл длительное время в свои лучшие футбольные годы, но никто не предполагал что это будет "Дженоа" или команда уровня "Дженоа".

Как говорят: "Смелость города берёт"... Удачи тебе Андрей Николаевич, удиви футбольный мир в качестве главного тренера "Дженоа"....
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:27
Скромный клуб, скромные зарплаты и притязания у команды тоже скромные.
АGRESSOR
АGRESSOR
сегодня в 00:20
Круто
Futurista
Futurista
сегодня в 00:16
протон
протон
сегодня в 00:13
Удачи Андрею!
Cat01
Cat01
сегодня в 00:08
Не плохо
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