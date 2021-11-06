Рангник рассмотрит предложение от МЮ, если Сульшер будет уволен

Руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Ральф Рангник заинтересован в должности главного тренера «Манчестер Юнайтед».
Журналист Кристиан Фальк сообщает, что немец рассмотрит возможное предложение в случае увольнения Оле-Гуннара Сульшера.
Рангник работает в «Локо» с лета 2021 года.
Я не знаю как реагировать на эту новость, то только инсайд от журналиста. И конечно же возникают по этой теме вопросы. Стоит ли доверять этому журналисту . И вообще возникает ли такая мысль у руководства Манчестера о приглашении футбольного менеджера Рангника в систему МЮ. Посчитает ли руководство МЮ, что такой человек как Рангник достоин возглавить такой топ клуб как Манчестер Юнайтед. Я почему-то склоняюсь к совершенно другой версии, что эксперимент с Сульшером им хватает. Не может такой великий клуб как МЮ к ещё одному эксперименту и потери репутации и с этим связаное конечно потири энного количества казначейских билетов 💰 💰 💰 . Да конечно же руководство на это не пойдёт.
Да и начатое в Локомотиве строительство и реформирование нового футбольного хозяйства, надо хотя-бы довести до логического конца, запустить этот проект чтобы он начал работать, а уж потом уходить. И всё-таки я думаю что эта новость, только вброс от журналиста. Посмотрим, скоро мы всё узнаем !
Всем Добра !!!
Я не знаю как реагировать на эту новость, то только инсайд от журналиста. И конечно же возникают по этой теме вопросы. Стоит ли доверять этому журналисту . И вообще возникает ли такая мысль у руководства Манчестера о приглашении футбольного менеджера Рангника в систему МЮ. Посчитает ли руководство МЮ, что такой человек как Рангник достоин возглавить такой топ клуб как Манчестер Юнайтед. Я почему-то склоняюсь к совершенно другой версии, что эксперимент с Сульшером им хватает. Не может такой великий клуб как МЮ к ещё одному эксперименту и потери репутации и с этим связаное конечно потири энного количества казначейских билетов 💰 💰 💰 . Да конечно же руководство на это не пойдёт.
Да и начатое в Локомотиве строительство и реформирование нового футбольного хозяйства, надо хотя-бы довести до логического конца, запустить этот проект чтобы он начал работать, а уж потом уходить. И всё-таки я думаю что эта новость, только вброс от журналиста. Посмотрим, скоро мы всё узнаем !
Всем Добра !!!