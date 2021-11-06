Рангник рассмотрит предложение от МЮ, если Сульшер будет уволен

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вчера, 21:25

Руководитель по спорту и развитию «Локомотива» заинтересован в должности главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Журналист Кристиан Фальк сообщает, что немец рассмотрит возможное предложение в случае увольнения .

Рангник работает в «Локо» с лета 2021 года.