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Рангник рассмотрит предложение от МЮ, если Сульшер будет уволен

вчера, 21:25

Руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Ральф Рангник заинтересован в должности главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Журналист Кристиан Фальк сообщает, что немец рассмотрит возможное предложение в случае увольнения Оле-Гуннара Сульшера.

Рангник работает в «Локо» с лета 2021 года.

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Все комментарии
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
сегодня в 09:27
Рассмотрите Федотова!
pele1981
pele1981
сегодня в 07:56
Опять Нобель Арустамян обкурился и свой бред продвигает!))))))
Джимми Хокинс
Джимми Хокинс
сегодня в 07:29
Его ещё после 0:5 от ливерпуля должны были уволить
ОПС
ОПС
сегодня в 04:33
Вилами все на воде писано.
ibica
ibica
сегодня в 01:29
Если эта история правда! То очень странный получается этот товарищ Рангник - пришёл менее полугода назад с грандиозными планами перестройки клуба, уже наворотил необратимых вещей, например увольнение Николича. И вдруг выясняется, что параллельно посматривает на сторону - нет ли чего интесного в Англии?
В этом случае непонятна реакция руководства Локо - надо б приструнить эту проститутку!
протон
протон
сегодня в 00:15
Как ей столько лет удавалось скрываться? Раскрылась зато сейчас в «полном блеске» и, оторвавшись от футбола, широким мазком всю страну 62ом мазанула. Обычно такой «побег в оппозицию» связан с возможным возбуждением уголовных дел в результате проверок профессиональной деятельности. Мол, «прессуют» по политическим мотивам, дайте срочно убежища на Западе
протон
протон
сегодня в 00:14
а что со Смородской? продолжение есть?
4RT
4RT
вчера в 23:29
Мостовому Сашке ещё не звонили?😁
trudogolik
trudogolik
вчера в 23:02
Локо, что заразился болезнью Спартака? Каждый год новый тренер?
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 22:36
Зачем таких 12ников брать, которые при первом шухере свалят!! Замаячил мю впереди мнимый,как с ним потом работать, там же имеются воспитанники локо,для которых клуб не пустое место?!!которые на деньгах конкретно не завязаны!!! Это любого клуба касается!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:24
Зря ждёт, удачи Сульшеру!
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:13
Если только по совместительству, у него же основной контракт с Локомотивом.
112910415
112910415
вчера в 22:08
да нет, не по чину ему
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 21:56
Сульшера не уволят.
fineflat
fineflat
вчера в 21:56
Вот это смех. Они не могут позволить себе взять неизвестного тренера. Что каасается Локомотива то том конечно цирк с продажами и покупками игроков так никто из грандов не делает, представьте пришел новый директор в Юнайтед и как начал всех за копейки отпускать и втридорога покупать. Кому то это нужно из чиновников сейчас можно под предлогом смены стратегии столько откатов получить с покупок и продаж игроков. Смотрю на это и прямо тошнит. А все как будто схавали это и ждут ой ну как же сейчас преобразится Локомотив.
протон
протон
вчера в 21:47
По новостям, ему уже была "интересна" работа в Ньюкасле, и чёт как-то не сложилось.
Дайте поработать в Локо, у него 3 года контракта.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:47, ред.
Руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Ральф Рангник заинтересован в должности главного тренера «Манчестер Юнайтед».
Я не знаю как реагировать на эту новость, то только инсайд от журналиста. И конечно же возникают по этой теме вопросы. Стоит ли доверять этому журналисту . И вообще возникает ли такая мысль у руководства Манчестера о приглашении футбольного менеджера Рангника в систему МЮ. Посчитает ли руководство МЮ, что такой человек как Рангник достоин возглавить такой топ клуб как Манчестер Юнайтед. Я почему-то склоняюсь к совершенно другой версии, что эксперимент с Сульшером им хватает. Не может такой великий клуб как МЮ к ещё одному эксперименту и потери репутации и с этим связаное конечно потири энного количества казначейских билетов 💰 💰 💰 . Да конечно же руководство на это не пойдёт.
Да и начатое в Локомотиве строительство и реформирование нового футбольного хозяйства, надо хотя-бы довести до логического конца, запустить этот проект чтобы он начал работать, а уж потом уходить. И всё-таки я думаю что эта новость, только вброс от журналиста. Посмотрим, скоро мы всё узнаем !
Всем Добра !!!
Elliada
Elliada
вчера в 21:44
В смысле рассмотрит? Сразу согласится
Евгений Стренадко
Евгений Стренадко
вчера в 21:40
то я и смотрю локомотив до хрена развивается 😂
Futurista
Futurista ответ Сантус (раскрыть)
вчера в 21:36
Если только в телескоп)...
Futurista
Futurista ответ particular (раскрыть)
вчера в 21:36
Останется паровоз без спорта и развития)....
particular
particular
вчера в 21:34, ред.
Быть в Локо руководителем - это хорошо, но стать тренером в МЮ - это очень увлекательно... Наверняка раздумья будут недолгими...
Сантус
Сантус
вчера в 21:33
Я тоже рассмотрю их предложение..)
d1metras
d1metras
вчера в 21:33
Рангника только бабло интересует.
BDA81
BDA81
вчера в 21:31
Ну вот и подошёл походу к своему концу много обещающий проект "купи-продай" . Думаю максимум до конца сезона пробудет Рагник и уйдёт в любом случай пока что в неизвестном направлений ))
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:28
Очень интересный ход.
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