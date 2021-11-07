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Мухамадиев: «„Локомотиву“ не хватает длины скамейки»

вчера, 13:26
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший футболист «Локомотива» и «Спартака» Мухсин Мухамадиев поделился мнением о предстоящем матче между командами в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги.

Интересная будет игра. Обе команды прилично смотрелись на выезде в Лиге Европы: спартаковцы сыграли вничью в Лестере, локомотивцы — в Стамбуле с «Галатасараем». Бились достойно, заработали очки себе в турнирную таблицу и для России в таблицу коэффициентов.

Другое дело, что у обоих соперников очень мало времени на восстановление: прилетели ведь и «красно-белые», и «красно-зеленые» только в пятницу. Поэтому крайне важны здесь будут два фактора. Первое: у кого характер крепче, в такой ситуации это очень важно. Второе: многое решит длина скамейки. А вот ее пока «Локомотиву» не хватает, видно, что усиление состава необходимо. И если бы летом не были сделаны приобретения, сейчас пришлось бы намного тяжелее…

В целом изменения в игре «Локомотива» при новом главном тренере Маркусе Гисдоле стали заметны, в тех же последних матчах с «Нижним Новгородом» и «Галатасараем» команда очень хорошо прессинговала. Хотя, конечно, если глобально, то перестройка требует времени, нужно как следует поработать зимой на сборах. Требуется и физически прибавлять, и тактически тоже.

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Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 17:15
Все равно есть шанс победить.
ДСА
ДСА
вчера в 15:15
В концовке Спартак должен одолеть Локомотив.
introvert pofigist
introvert pofigist
вчера в 14:59
Эта новость мне не нравится.
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112910415
112910415
вчера в 14:18
если бы только Локомотиву ...
Cat01
Cat01
вчера в 13:37
Игра покажет
mihaluch
mihaluch
вчера в 13:33
Игра будет упорная.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:31, ред.
Достаточно для сегодняшней Победы.
Да и Спартаку нечем похвастаться на счёт скамейки.
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