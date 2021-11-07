Мухамадиев: «„Локомотиву“ не хватает длины скамейки»

Бывший футболист «Локомотива» и «Спартака» поделился мнением о предстоящем матче между командами в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги.

Интересная будет игра. Обе команды прилично смотрелись на выезде в Лиге Европы: спартаковцы сыграли вничью в Лестере, локомотивцы — в Стамбуле с «Галатасараем». Бились достойно, заработали очки себе в турнирную таблицу и для России в таблицу коэффициентов.

Другое дело, что у обоих соперников очень мало времени на восстановление: прилетели ведь и «красно-белые», и «красно-зеленые» только в пятницу. Поэтому крайне важны здесь будут два фактора. Первое: у кого характер крепче, в такой ситуации это очень важно. Второе: многое решит длина скамейки. А вот ее пока «Локомотиву» не хватает, видно, что усиление состава необходимо. И если бы летом не были сделаны приобретения, сейчас пришлось бы намного тяжелее…

В целом изменения в игре «Локомотива» при новом главном тренере Маркусе Гисдоле стали заметны, в тех же последних матчах с «Нижним Новгородом» и «Галатасараем» команда очень хорошо прессинговала. Хотя, конечно, если глобально, то перестройка требует времени, нужно как следует поработать зимой на сборах. Требуется и физически прибавлять, и тактически тоже.