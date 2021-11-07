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Алейников: «Белорусский футбол не развивается, он становится только хуже»

вчера, 13:05

Бывший полузащитник «Ювентуса» и сборной СССР Сергей Алейников выразил мнение касательно ситуации с футболом в Белоруссии:

Футбола в Белоруссии нет. Он никак не развивается, он становится только хуже.

О чем говорить, если люди, ответственные за развитие футбола, Лигу чемпионов от Лиги Европы не могут отличить? И ладно бы только в этом была проблема. Без радикальных мер, уверен, такое не исправить. Вырыть глубокую яму, все старое туда выбросить, закопать и на новом фундаменте построить, только так.

Белоруссия занимает 32-е место в таблице коэффициентов УЕФА, это значительно ниже России.

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3ton
3ton
вчера в 14:16
С каждым годом футбол в Беларуси только деградирует , как и сборная .
ДСА
ДСА
вчера в 13:13
Вот и начал бы его поднимать.
beefs
beefs
вчера в 13:09
Надо же сравнили с Россией, как будто у нас лучше...
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 13:06
Бывший игрок сборной СССР, Прав!
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