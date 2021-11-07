Алейников: «Белорусский футбол не развивается, он становится только хуже»

Бывший полузащитник «Ювентуса» и сборной СССР выразил мнение касательно ситуации с футболом в Белоруссии:

Футбола в Белоруссии нет. Он никак не развивается, он становится только хуже.

О чем говорить, если люди, ответственные за развитие футбола, Лигу чемпионов от Лиги Европы не могут отличить? И ладно бы только в этом была проблема. Без радикальных мер, уверен, такое не исправить. Вырыть глубокую яму, все старое туда выбросить, закопать и на новом фундаменте построить, только так.