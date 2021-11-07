Гришин: «„Сочи“ придёт в тройке в нынешнем сезоне РПЛ»

Бывший футболист ЦСКА поделился мнением о результате матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги против «Сочи» (1:4).

Да, проиграли. Бывают такие игры, и я думаю матч закончился уже после 15 минут, потому что всё было ясно. «Армейцы» сами привезли два гола, а с такой сильной командой, как «Сочи», тяжело отыграться. Они очень хорошо играют в обороне, убегают в контратаки. Ошибки ЦСКА были в основном индивидуальные. Когда забивали первый гол, Обляков поскользнулся. Его надо винить только в том, что ногу неправильно подобрал, а Дивеев просто переоценил свои возможности. Надо было отдавать пас Акинфееву, либо сохранить мяч. В третьем голе уж виновата вся команда.

Федотов — топ-тренер? Да, конечно. Он не раз доказывал это в «Оренбурге», а в «Сочи» у него не высокого класса исполнители, но команда идет в лидерах чемпионата. Интересно будет посмотреть на Владимира, когда у него будет качественный набор футболистов. Кассьера отличный нападающий. В начале чемпионата было много сравнений с Заболотным, но здесь надо выразить благодарность селекции «Сочи». Колумбиец был в системе «Аякса», но как мы знаем в такой голландской команде плохих игроков не бывает.

Могут ли уволить Березуцкого? Надо спрашивать об этом у руководства, какие цели и задачи они ставили перед Алексеем. Может, их сейчас все устраивает. Никто и не думал в начале сезона, что ЦСКА будет бороться за чемпионство, побьются за призовые места. Полгода – это не тот срок, по которому надо делать какие-то выводы о тренере.

Какое место займёт «Сочи»? Я думаю будут бороться за четверку, так как ресурс игроков «Сочи» ниже, чем у «Динамо», «Краснодара». Команда Федотова будет в тройке, ну а «Зенит» уже первый.