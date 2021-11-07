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Гришин: «„Сочи“ придёт в тройке в нынешнем сезоне РПЛ»

вчера, 13:47
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи4 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о результате матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги против «Сочи» (1:4).

Да, проиграли. Бывают такие игры, и я думаю матч закончился уже после 15 минут, потому что всё было ясно. «Армейцы» сами привезли два гола, а с такой сильной командой, как «Сочи», тяжело отыграться. Они очень хорошо играют в обороне, убегают в контратаки. Ошибки ЦСКА были в основном индивидуальные. Когда забивали первый гол, Обляков поскользнулся. Его надо винить только в том, что ногу неправильно подобрал, а Дивеев просто переоценил свои возможности. Надо было отдавать пас Акинфееву, либо сохранить мяч. В третьем голе уж виновата вся команда.

Федотов — топ-тренер? Да, конечно. Он не раз доказывал это в «Оренбурге», а в «Сочи» у него не высокого класса исполнители, но команда идет в лидерах чемпионата. Интересно будет посмотреть на Владимира, когда у него будет качественный набор футболистов. Кассьера отличный нападающий. В начале чемпионата было много сравнений с Заболотным, но здесь надо выразить благодарность селекции «Сочи». Колумбиец был в системе «Аякса», но как мы знаем в такой голландской команде плохих игроков не бывает.

Могут ли уволить Березуцкого? Надо спрашивать об этом у руководства, какие цели и задачи они ставили перед Алексеем. Может, их сейчас все устраивает. Никто и не думал в начале сезона, что ЦСКА будет бороться за чемпионство, побьются за призовые места. Полгода – это не тот срок, по которому надо делать какие-то выводы о тренере.

Какое место займёт «Сочи»? Я думаю будут бороться за четверку, так как ресурс игроков «Сочи» ниже, чем у «Динамо», «Краснодара». Команда Федотова будет в тройке, ну а «Зенит» уже первый.

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Все комментарии
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 16:01
Да не придёт сочи не в какой тройке, весь их фарт во втором круге закончится. Четвёртыми-пятыми будут.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:04, ред.
Гришин: «„Сочи“ придёт в тройке в нынешнем сезоне РПЛ»
Очень конечно может и такой вариант событий. Но в том чтобы такое произошло, наверное нужно прежде всего со стороны Сочи, не делать ставку только на одного игрока, через которого идёт вся игра все созидательные действия команды Сочи . И этим игроком без заговорочно считается Нобоа. И этот момент особенно чувствуется в тех играх когда его не бывает в составе или когда просто у Нобоа не идёт игра. И эта зависимость может стать роковой в достижении своих целей. Да и другие клубы стремятся стать призёрами чемпионата России и борьба за еврокубки придстоит очень серьёзная. Такие клубы как Динамо и Локомотив точно будут бороться за тройку призёров и у Сочи не будет лёгкой прогулки к троки призёров. Ещё предстоит долгий путь до конца сезона и всякое может произойти. Но то что борьба будет интересной сомневаться не приходится. Всем командами желаю показать красивого футбола и самое главное чтобы без травм ! Всем Добра !!!
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 15:02
1), Тренер грамотный, доказал свою состоятельность в Оренбурге.
2), хозяин серьёзный и амбициозный
3), состав тоже ничего, костяк из Зенита.
Согласен с Гришиным, Сочи поборется за четвёрку.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 14:35, ред.
Прогноз вполне логичный на сегодняшний день...

"Сочи" в этом сезоне обыграли не только ЦСКА с более чем убедительным результатом 4:1, но и обыграли чемпиона РПЛ трёх прошедших сезонов, лидера этого сезона РПЛ "Зенит", да ещё и в "гостевом матче", кстати это единственное поражение "Зенита" в РПЛ этого сезона, обыграли в гостях серебряного призёра РПЛ прошедшего сезона "Спартак"... И занимая второе место в турнирной таблице на сегодняшний день вполне могут претендовать на то что по окончанию этого сезона команда будет в тройке призёров РПЛ этого сезона...

Но не будем торопиться с выводами....
Команды в турнирной таблице расположились "плотной группой"
и сыграли всего лишь 13-14 туров ...
санек002
санек002
вчера в 14:26
сочи станет чемпионом россии!
112910415
112910415
вчера в 14:20
в пятёрке будет, на дистанции где-то подсядет
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:09
Рано делать такие прогнозы.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:50
Прямо Капитан Очевидность...
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