Гришин: «„Сочи“ придёт в тройке в нынешнем сезоне РПЛ»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о результате матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги против «Сочи» (1:4).
Да, проиграли. Бывают такие игры, и я думаю матч закончился уже после 15 минут, потому что всё было ясно. «Армейцы» сами привезли два гола, а с такой сильной командой, как «Сочи», тяжело отыграться. Они очень хорошо играют в обороне, убегают в контратаки. Ошибки ЦСКА были в основном индивидуальные. Когда забивали первый гол, Обляков поскользнулся. Его надо винить только в том, что ногу неправильно подобрал, а Дивеев просто переоценил свои возможности. Надо было отдавать пас Акинфееву, либо сохранить мяч. В третьем голе уж виновата вся команда.
Федотов — топ-тренер? Да, конечно. Он не раз доказывал это в «Оренбурге», а в «Сочи» у него не высокого класса исполнители, но команда идет в лидерах чемпионата. Интересно будет посмотреть на Владимира, когда у него будет качественный набор футболистов. Кассьера отличный нападающий. В начале чемпионата было много сравнений с Заболотным, но здесь надо выразить благодарность селекции «Сочи». Колумбиец был в системе «Аякса», но как мы знаем в такой голландской команде плохих игроков не бывает.
Могут ли уволить Березуцкого? Надо спрашивать об этом у руководства, какие цели и задачи они ставили перед Алексеем. Может, их сейчас все устраивает. Никто и не думал в начале сезона, что ЦСКА будет бороться за чемпионство, побьются за призовые места. Полгода – это не тот срок, по которому надо делать какие-то выводы о тренере.
Какое место займёт «Сочи»? Я думаю будут бороться за четверку, так как ресурс игроков «Сочи» ниже, чем у «Динамо», «Краснодара». Команда Федотова будет в тройке, ну а «Зенит» уже первый.
"Сочи" в этом сезоне обыграли не только ЦСКА с более чем убедительным результатом 4:1, но и обыграли чемпиона РПЛ трёх прошедших сезонов, лидера этого сезона РПЛ "Зенит", да ещё и в "гостевом матче", кстати это единственное поражение "Зенита" в РПЛ этого сезона, обыграли в гостях серебряного призёра РПЛ прошедшего сезона "Спартак"... И занимая второе место в турнирной таблице на сегодняшний день вполне могут претендовать на то что по окончанию этого сезона команда будет в тройке призёров РПЛ этого сезона...
Но не будем торопиться с выводами....
Команды в турнирной таблице расположились "плотной группой"
и сыграли всего лишь 13-14 туров ...
"Сочи" в этом сезоне обыграли не только ЦСКА с более чем убедительным результатом 4:1, но и обыграли чемпиона РПЛ трёх прошедших сезонов, лидера этого сезона РПЛ "Зенит", да ещё и в "гостевом матче", кстати это единственное поражение "Зенита" в РПЛ этого сезона, обыграли в гостях серебряного призёра РПЛ прошедшего сезона "Спартак"... И занимая второе место в турнирной таблице на сегодняшний день вполне могут претендовать на то что по окончанию этого сезона команда будет в тройке призёров РПЛ этого сезона...
Но не будем торопиться с выводами....
Команды в турнирной таблице расположились "плотной группой"
и сыграли всего лишь 13-14 туров ...
Очень конечно может и такой вариант событий. Но в том чтобы такое произошло, наверное нужно прежде всего со стороны Сочи, не делать ставку только на одного игрока, через которого идёт вся игра все созидательные действия команды Сочи . И этим игроком без заговорочно считается Нобоа. И этот момент особенно чувствуется в тех играх когда его не бывает в составе или когда просто у Нобоа не идёт игра. И эта зависимость может стать роковой в достижении своих целей. Да и другие клубы стремятся стать призёрами чемпионата России и борьба за еврокубки придстоит очень серьёзная. Такие клубы как Динамо и Локомотив точно будут бороться за тройку призёров и у Сочи не будет лёгкой прогулки к троки призёров. Ещё предстоит долгий путь до конца сезона и всякое может произойти. Но то что борьба будет интересной сомневаться не приходится. Всем командами желаю показать красивого футбола и самое главное чтобы без травм ! Всем Добра !!!
Очень конечно может и такой вариант событий. Но в том чтобы такое произошло, наверное нужно прежде всего со стороны Сочи, не делать ставку только на одного игрока, через которого идёт вся игра все созидательные действия команды Сочи . И этим игроком без заговорочно считается Нобоа. И этот момент особенно чувствуется в тех играх когда его не бывает в составе или когда просто у Нобоа не идёт игра. И эта зависимость может стать роковой в достижении своих целей. Да и другие клубы стремятся стать призёрами чемпионата России и борьба за еврокубки придстоит очень серьёзная. Такие клубы как Динамо и Локомотив точно будут бороться за тройку призёров и у Сочи не будет лёгкой прогулки к троки призёров. Ещё предстоит долгий путь до конца сезона и всякое может произойти. Но то что борьба будет интересной сомневаться не приходится. Всем командами желаю показать красивого футбола и самое главное чтобы без травм ! Всем Добра !!!