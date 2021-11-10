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«Спартаку» разрешили заполнить стадион на матч с «Наполи» на 30%

вчера, 13:12
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи24.11.2021 в 18:30 Не начался

«Спартак» получил разрешение от Роспотребнадзора провести домашний матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы против «Наполи» в Москве в присутствии болельщиков на трибунах. Об этом сообщил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

Роспотребнадзор согласовал нам проведение матча против «Наполи» со зрителями. Порядок допуска прежний — 30 процентов от вместимости при наличии QR-кодов вакцинированных или переболевших. В ближайшее время запустим билетную программу.

Матч «Спартак» — «Наполи» состоится 24 ноября. Начало — в 18:30 по московскому времени.

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Все комментарии
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 17:42
Росматьего надзор разродился таки. И на том сипасибо....
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 17:40
Это хорошо. Спартаку поддержка трибун будет очень нужна.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 17:32
В Европе на стадионах аншлаги,у нас как всегда всё через 63 наизнанку
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
вчера в 17:21
Наполи против проведения игры в Москве, тогда отправить в Калыму пусть играют там, пусть макароники почувствуют русский дух,а то после первой игры Спаллети прыгал на наших игроков крича что разорвут нас в Москве
makkie
makkie
вчера в 16:57
Хорошая новость.
Играть с 30% зрителей гораздо лучше, чем при пустых трибунах.
Поддержка болельщиков Спартака - дополнительный козырь в игре с Наполи.
протон
протон
вчера в 16:21
Я один не понимаю, почему у нас всем этим занимается не Минздрав, а РПН?
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:49
Почти 14 тыс. Мало конечно в таком важном матче поддержка болельщиков была бы на руку Спартаку,т.к победа над Наполи оставляет хорошие шансы на выход из группы. Тем более что положение в группе сейчас таково,что все имеют шансы на выход в весеннюю стадию еврокубков
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 15:38
Боги мнимые сделали снисхождение,аж тридцать процентов!!!!!!!! Представляете ,Боги сабянинские дали тридцадку,а почему не тридцать три??!!! После такой шикарнейшей подачки,Спартак обязан выиграть!!!!
4RT
4RT
вчера в 15:25
Пипец теперь макаронникам 😁
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 15:03
Отправить всех в Сибирь , там заразы нет !
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:57
Не густо, но и не пусто.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:48
Болельщики это хорошая поддержка.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:10
И это помощь. Удачи !!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 13:48, ред.
Мало...можно бы былр и 75% . Но надзор видимо далеко от спорта , так как надзирает...Надзиратели блин...)
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 13:29
А прогноза на ничью нет? "Мне все равно" - как-то неполиткорректно)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:26
Выревели треть, и то хорошо...
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 13:23
Хотя бы так!
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