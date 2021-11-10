«Спартаку» разрешили заполнить стадион на матч с «Наполи» на 30%

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вчера, 13:12

«Спартак» получил разрешение от Роспотребнадзора провести домашний матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы против «Наполи» в Москве в присутствии болельщиков на трибунах. Об этом сообщил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

Роспотребнадзор согласовал нам проведение матча против «Наполи» со зрителями. Порядок допуска прежний — 30 процентов от вместимости при наличии QR-кодов вакцинированных или переболевших. В ближайшее время запустим билетную программу.

Матч «Спартак» — «Наполи» состоится 24 ноября. Начало — в 18:30 по московскому времени.