Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект о введении Fan ID

Комитет Госдумы РФ по физической культуре и спорту поддержал законопроект о введении «паспорта болельщика» (Fan ID) и рекомендовал принять его в первом чтении.

Концептуально ведомства, федерации и лиги поддержали законопроект. Безусловно, этот законопроект является важным для обеспечения безопасности проведения спортивных мероприятий в России, как национальных, так и международных.

Были также высказаны важные замечания со стороны федераций и лиг. Они касаются и обеспечения финансирования введения систем Fan ID, а также комфортного получения верификации для болельщиков. Эти вопросы должны быть дополнены авторами законопроекта уже ко второму чтению.