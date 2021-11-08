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Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект о введении Fan ID

вчера, 22:06

Комитет Госдумы РФ по физической культуре и спорту поддержал законопроект о введении «паспорта болельщика» (Fan ID) и рекомендовал принять его в первом чтении.

Концептуально ведомства, федерации и лиги поддержали законопроект. Безусловно, этот законопроект является важным для обеспечения безопасности проведения спортивных мероприятий в России, как национальных, так и международных.

Были также высказаны важные замечания со стороны федераций и лиг. Они касаются и обеспечения финансирования введения систем Fan ID, а также комфортного получения верификации для болельщиков. Эти вопросы должны быть дополнены авторами законопроекта уже ко второму чтению.

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Источник: tass.ru
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Все комментарии
Vik_ont25
Vik_ont25 ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 12:39, ред.
Не все. Но этих " Не всех" Упорно загоняют в людей третьего сорта.
112910415
112910415
сегодня в 11:05
ну уж сейчас-то точно самое время
и без того народ на стадион не идёт (
cska1948
cska1948 ответ njc 595 (раскрыть)
сегодня в 10:58
Да это вы и устроили из футбола спектакль. У вас даже ШТАТНЫЙ дирижер имеется и возят вас за счет клуба по всей стране, как артистов. И декарации (банеры), за счёт заведения рисуют для вас. Вот только не знаю, платят вам за это или нет. До вашего появления я мог спокойно, будучи в Ленинграде в командировке, купить билет и сходить на игру Зенита. А теперь мне и миллионам таких как я на футбол и не попасть.
cska1948
cska1948
сегодня в 10:52
Как тут не вспомнить добрые советские времена, когда любой житель Союза оказавшись в день матча в Москве, Ленинграде, Киеве мог спокойно купить билет и посмотреть игу наших лучших команд вживую. Теперь простому любителю футбола и на стадион попасть нельзя будет.
njc 595
njc 595
сегодня в 09:16
Фан движ - это единственное что держит от передела ФУТБОЛА в спектакль!!!
Многие долбо... пишут типа нельзя ходить на футбол ,типа фаны угрожают...
ГДЕ ХОТЬ ОДНО ДОКАЗАТЕЛЬСТВО?!? ХОТЬ ОДНО..
Я с фан сектора Зенита(почти 40 лет) и могу заверить Вас в безопасности в Санкт -Петербурге!!!
Убьёте движ - УБЬЁТЕ футбол...А почему дармоеды -депутатишки боятся движа -
- это сейчас единственные кто может и хочет справедливости в стране и силой моет е добиться!!!
njc 595
njc 595 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 09:06
привет от 7-1 и рассказову...
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 09:05
людей как скотину тавруют оцифровывают скоро пёрнуть не успеешь а уже все узнают откуда запошок
Vladimir808
Vladimir808 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 08:49
И я с вами, Пацаны!!!
Vladimir808
Vladimir808 ответ mat73 (раскрыть)
сегодня в 08:47
И сколько денег бюджетных изведут.(
А в Англии без паспортов навели порядок!!!
mat73
mat73
сегодня в 07:16
Я понимаю если когда эта "фанайди" относится к постоянным болельщикам фанатам итд,. А как быть с разовыми, с редкими болельщиками, с провинциалами, которые может раз в год, или даже в несколько, приходят на стадион?
DEIVID_777
DEIVID_777
сегодня в 06:09
Давно пора было ввести. Со временем го... на стадионах станет меньше.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 06:00
И будет у вас на трибуне одна кузьма сидеть, поздравляю!
ДСА
ДСА
сегодня в 05:41
Ну раз комитет рекомендовал, то все уже ясно.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 03:58
Был во сне в то время, как-то). Вернулся получается, только во сне. Видел покойных своих родителей, друзей детства, которых то же уже нет...и себя маленького.
Хоть волком вой, проснувшись(.
Хочу туда..)
vinyardrip
vinyardrip ответ 4RT (раскрыть)
сегодня в 00:38
паспорт человека, паспорт который за то, чтоб его за животину считали, дальше сами, мне лень по клаве тыкать
stanichnik
stanichnik ответ Alexnvr (раскрыть)
сегодня в 00:00
Доброго Здоровья, Аlex!
Да я имел в виду именно ЧМ-2018, хотел исправить, но увы, редактор не позволяет это сделать.
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 23:40
Там прям одни футболисты бывшие
Q-J-G
Q-J-G ответ Alexnvr (раскрыть)
вчера в 23:34
"Техническая ошибка", "опечатка", но по тексту же понятно, что он имел ввиду ЧМ-2018...
Главное комментарий хороший!
4RT
4RT
вчера в 23:27
Паспорт гражданина,паспорт болельщика,паспорт вакцинированного... Чем больше паспортов,тем больше пошлин!😁
yrj676jzft58
yrj676jzft58 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 23:16
ещё во время ЧМ-2022.... причесываешь как гинзбург, и глазом не моргнул :)
alexgurzan
alexgurzan ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 23:09
.
Alexnvr
Alexnvr ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 23:07
ЧМ 2022 ещё не было. Возможно вы имели в виду ЧМ 2018.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:05
Лучше бы заставили Дзюбу с Малкомом бегать
KLINSI
KLINSI ответ Ген Геныч (раскрыть)
вчера в 23:04
Нееее.
Те просто на колени падают перед загорелыми.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 22:56
Глупейшая затея, призванная отвадить болельщиков от футбола.
vinyardrip
vinyardrip ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 22:46, ред.
а привязать к определенному забору на пастбище? ваще ок будет и бирку как своей корове на ухе влупить))
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:39
Давно пора было ввести такую практику использования индивидуальных паспортов болельщиков, работу которых опробовали и применили на наших стадионах ещё во время ЧМ-2022. Обычным законопослушным и адекватным болельщикам от этих паспортов нет никакого вреда, оформление занимает не много времени, зато допуск фанатов посещающих футбольные матчи в поисках острых ощущений и нарушающих общественный порядок и порчу имущества стадионов со временем будет ограничен. Плюс клубам будет проще выявлять злостных хулиганов и возмещать финансовые потери от штрафов налагаемых на футбольные клубы за поведение своих болельщиков.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 22:39
И так народ в России, скажем так, на футбол вяленько ходит, а тут еще дополнительные меры контроля придумывают. И бюджетных денег туда влетит немало, как-будто сейчас больше не на что тратить.
vinyardrip
vinyardrip ответ Ген Геныч (раскрыть)
вчера в 22:37
судя по знакам вам аспирин уже не катит?
Ген Геныч
Ген Геныч
вчера в 22:35
Ачто вы ..... молчали про FAN ID на Евро 2020?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Включите голову-ауууууууууууу!!!!!!!!!!!!!!!!
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