Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект о введении Fan ID

Комитет Госдумы РФ по физической культуре и спорту поддержал законопроект о введении «паспорта болельщика» (Fan ID) и рекомендовал принять его в первом чтении.
Концептуально ведомства, федерации и лиги поддержали законопроект. Безусловно, этот законопроект является важным для обеспечения безопасности проведения спортивных мероприятий в России, как национальных, так и международных.
Были также высказаны важные замечания со стороны федераций и лиг. Они касаются и обеспечения финансирования введения систем Fan ID, а также комфортного получения верификации для болельщиков. Эти вопросы должны быть дополнены авторами законопроекта уже ко второму чтению.
Для кого-то это выглядит очередным посягательством на личную приватность, но по факту - это попытка отделить вандализм от футбола...
Простым болельщикам от этого - не тепло, не холодно...
Для кого-то это выглядит очередным посягательством на личную приватность, но по факту - это попытка отделить вандализм от футбола...
Простым болельщикам от этого - не тепло, не холодно...