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«Реал» продолжает погоню за «Сосьедадом». Итоги 12-го тура Примеры

сегодня, 01:12

Завершились все матчи 12-го тура чемпионата Испании.

«Эльче» — «Реал» 1:2
Голы: Пере Милья 86 — Винисиус Жуниор 22, Винисиус Жуниор 73

«Севилья» — «Осасуна» 2:0
Голы: Диего 40, Окампос Лукас 60

«Валенсия» — «Вильярреал» 2:0
Голы: Гильямон Уго 43, Солер Карлос 77 (пенальти)

«Барселона» — «Алавес» 1:1
Голы: Депай Мемфис 49 — Луис Риоха 52

«Кадис» — «Мальорка» 1:1
Голы: Негредо Альваро 90+3 (пенальти) — Баба Иддрису 29

«Атлетико» — «Бетис» 3:0
Голы: Карраско Янник 26, Пеццелья Херман 63 (автогол), Фелиш Жоау 80

«Хетафе» — «Эспаньол» 2:1
Голы: Унал Энес 31, Унал Энес 56 — Гомес Серхи 38

«Реал Сосьедад» — «Атлетик» 1:1
Голы: Исак Александер 58 (пенальти) — Муньяин Икер 90+1

«Райо Вальекано» — «Сельта» 0:0

«Леванте» — «Гранада» 0:3
Голы: Санчес Герман 7, Суарес Луис Хавьер 38, Антонио Пуэртас 69

«Реал» продолжает погоню за «Сосьедадом». Итоги 12-го тура Примеры

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 05:46
Все эти Сосьедады, Вальеканы и Бетисы временно на верху таблицы.
На дистанции расползутся по обжитым местам в районе десятки...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:10
Реал должен быть Чемпионом !!! Удачи !!!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 02:07
Уже скоро обойдет.
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