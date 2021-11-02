«Реал» продолжает погоню за «Сосьедадом». Итоги 12-го тура Примеры

Завершились все матчи 12-го тура чемпионата Испании.
«Эльче» — «Реал» 1:2
Голы: Пере Милья 86 — Винисиус Жуниор 22, Винисиус Жуниор 73
«Севилья» — «Осасуна» 2:0
Голы: Диего 40, Окампос Лукас 60
«Валенсия» — «Вильярреал» 2:0
Голы: Гильямон Уго 43, Солер Карлос 77 (пенальти)
«Барселона» — «Алавес» 1:1
Голы: Депай Мемфис 49 — Луис Риоха 52
«Кадис» — «Мальорка» 1:1
Голы: Негредо Альваро 90+3 (пенальти) — Баба Иддрису 29
«Атлетико» — «Бетис» 3:0
Голы: Карраско Янник 26, Пеццелья Херман 63 (автогол), Фелиш Жоау 80
«Хетафе» — «Эспаньол» 2:1
Голы: Унал Энес 31, Унал Энес 56 — Гомес Серхи 38
«Реал Сосьедад» — «Атлетик» 1:1
Голы: Исак Александер 58 (пенальти) — Муньяин Икер 90+1
«Райо Вальекано» — «Сельта» 0:0
«Леванте» — «Гранада» 0:3
Голы: Санчес Герман 7, Суарес Луис Хавьер 38, Антонио Пуэртас 69
На дистанции расползутся по обжитым местам в районе десятки...
На дистанции расползутся по обжитым местам в районе десятки...