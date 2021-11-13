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Карпин: «Далич прав, что Россия будет играть так, как Хорватия позволит»

вчера, 21:53
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия17:00 Не начался

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал слова наставника сборной Хорватии Златко Далича, который заявил, что знает, какой состав будет у российской команды.

Угадал ли Далич наш состав? Если за ночь не случится ничего, то Джикия сыграет. Здесь он близок. Баринов тоже скорее всего сыграет. Остальное завтра увидите. Если Джикия выйдет завтра с повязкой, тогда и закольцуем. Пока еще никто ничего не закольцевал.

Далич прав, что Россия будет играть так, как Хорватия позволит. То же самое и в обратную сторону. Ни одного матча не видел, чтобы все зависело только от одной команды. Ты можешь хотеть атаковать, а тебе просто мяч не отдадут, к примеру.

Матч Хорватия — Россия состоится завтра, 14 ноября, в Сплите (Хорватия). Начало — в 17:00 мск.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 09:45
Бей змия ногам,чтобы гад не уполОз...
ТТ
ТТ
сегодня в 08:52
Валера и так выше головы прыгнул! Лимит везения исчерпан!
Василий 50
Василий 50
сегодня в 05:40
А как же твой талант?
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 05:20
Главное, чтобы на ничью играть не стали.
Dima salev
Dima salev
сегодня в 04:50
Здесь не помешало бы стиль игры Курбан Бердыева играт на ноль
Бот зануда
Бот зануда
сегодня в 03:21


В расстановке, при наведении на иконку игрока можно увидеть, сколько матчей он провел в этом сезоне в национальном чемпионате за данную команду. Таким образом, можно оценивать насколько основной состав у команды. Например, https://www.soccer.ru/matches/line-up/1159438.shtml.


ОПС
ОПС
сегодня в 03:08
Ждем матч.
beefs
beefs
вчера в 23:58
Завтра увидим кто прав...
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 23:56
А вот это уже интересно . Позволят ли наши Буратино себя обкатать по полной или всё таки упрутся рогом и пошлют хорватов вместе с папой Карло в .........Сибирь. Убирать снег. Причём весь.
Ironigor
Ironigor ответ Аксинья (раскрыть)
вчера в 23:40, ред.
Чисто расхумариться , отходные сто грамм !!!)))
Вмазал и ушёл !!!))) Ты же видишь, на него и внимание никто не обращает !☝😉
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 23:08
Все ясно - готовимся к стыкам с Испанией и Португалией!
То есть никуда ..
Аксинья
Аксинья ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:07, ред.
А чего это деревянная конструкция под номером 22 в уголок к нашей сборной пристроилась - поймал момент пока Валера разливом занят? Ведь Карпин ясно сказал: "Дзюбе не налью!"
Vredinka_online
Vredinka_online
вчера в 22:53
Не важно как позволят. Важнее выложится максимально для себя.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:51
«Ни одного матча не видел, чтобы все зависело только от одной команды» он матчи вообще смотрит интересно...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:50
Меньше слов, завтра вся страна за команду
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:38
Надо и самим пытаться диктовать свои условия.
ABir
ABir
вчера в 22:31
Самое главное, настрой должен быть только на победу, будто не Хорваты отстают на два очка, а мы от них
4RT
4RT
вчера в 22:31
Дело не в том кто будет играть. А в желании и бесстрашии. Любому можно кишки на руку намотать
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 22:30
короче ждем прощального матча карпина
Futurista
Futurista
вчера в 22:24
Главное не совершать детских ошибок и все будет хорошо...
sir_Alex
sir_Alex ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:23
Вот, одного уже помогли Валере угадать! 😂
Сп62
Сп62
вчера в 22:16
Валера прав. Каждая команда старается поставить палки в колёса соперника. Вопрос в том, кому это удастся лучше.
зигзаг
зигзаг
вчера в 22:16
Хорваты и мяч заберут и забьют сколько надо лично им. Реал, Интер, Челси в составе. Против деревянных из рпл овских клубов
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 22:16, ред.
Кто прав, а кто нет, мы узнаем только завтра по окончанию матча...
А сейчас комментарии главных тренеров со своим определённым подтекстом, с определённой целью, чтобы ввести в заблуждение тренера и игроков соперника...
Завтра будет игра на поле, а накануне матча игра - комментариев главных тренеров,
и это происходит довольно часто в матчах, которые имеют огромное значение...
Никогда умный тренер не скажет накануне матча то, о чём он действительно думает по поводу этого матча, своей игры, игры соперника...
Futurista
Futurista ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 22:15
Модрич стар...суперстар)...
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:14
Предматчевая установка , - " За Победу " !!!)
sir_Alex
sir_Alex ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:14
А Модрич?
tsk116
tsk116
вчера в 22:14
Хорватия не позволит ничего
Futurista
Futurista ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 22:11
Это как раз без надобности)...Месси, Роналду, Мбаппе и Левандовски там точно не будет...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:10
Играть надо ,не ныть - Россия вперед!!!
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