Карпин: «Далич прав, что Россия будет играть так, как Хорватия позволит»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал слова наставника сборной Хорватии Златко Далича, который заявил, что знает, какой состав будет у российской команды.
Угадал ли Далич наш состав? Если за ночь не случится ничего, то Джикия сыграет. Здесь он близок. Баринов тоже скорее всего сыграет. Остальное завтра увидите. Если Джикия выйдет завтра с повязкой, тогда и закольцуем. Пока еще никто ничего не закольцевал.
Далич прав, что Россия будет играть так, как Хорватия позволит. То же самое и в обратную сторону. Ни одного матча не видел, чтобы все зависело только от одной команды. Ты можешь хотеть атаковать, а тебе просто мяч не отдадут, к примеру.
Матч Хорватия — Россия состоится завтра, 14 ноября, в Сплите (Хорватия). Начало — в 17:00 мск.
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А сейчас комментарии главных тренеров со своим определённым подтекстом, с определённой целью, чтобы ввести в заблуждение тренера и игроков соперника...
Завтра будет игра на поле, а накануне матча игра - комментариев главных тренеров,
и это происходит довольно часто в матчах, которые имеют огромное значение...
Никогда умный тренер не скажет накануне матча то, о чём он действительно думает по поводу этого матча, своей игры, игры соперника...