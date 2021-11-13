Семшов: «Хорватия с первых минут погонится вперёд»

Экс-игрок сборной России порассуждал о предстоящем матче национальной команды против хорватов.

Понятно, что будет разыгрываться прямая путевка на чемпионат мира, поэтому жду достаточно вязкой и нервной игры. В сборной Хорватии собраны опытные футболисты, я не думаю, что команда с первых минут погонится вперед. Конечно, при своих зрителях захотят завладеть инициативой, насколько получится — завтра узнаем. Предугадать результат таких матчей очень тяжело, можно предположить, какой будет игра: хорваты наверняка захотят владеть преимуществом, но у нас есть козырь — быстрые футболисты, которые могут доставить им проблемы при контратаках. Сборной России нужно строго играть в обороне, иметь минимальное количество брака и по максимуму распорядиться своими возможностями.