ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеОтбор ЧМ-2022. Европа

Семшов: «Хорватия с первых минут погонится вперёд»

вчера, 22:08
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия17:00 Не начался

Экс-игрок сборной России Игорь Семшов порассуждал о предстоящем матче национальной команды против хорватов.

Понятно, что будет разыгрываться прямая путевка на чемпионат мира, поэтому жду достаточно вязкой и нервной игры. В сборной Хорватии собраны опытные футболисты, я не думаю, что команда с первых минут погонится вперед. Конечно, при своих зрителях захотят завладеть инициативой, насколько получится — завтра узнаем. Предугадать результат таких матчей очень тяжело, можно предположить, какой будет игра: хорваты наверняка захотят владеть преимуществом, но у нас есть козырь — быстрые футболисты, которые могут доставить им проблемы при контратаках. Сборной России нужно строго играть в обороне, иметь минимальное количество брака и по максимуму распорядиться своими возможностями.

Все новости
Баженов: «Сборная России будет играть на контратаках в матче с Хорватией»
Сегодня, 08:23 Комментарии14
«Урал» отреагировал на слова Карпина о важнейшем матче в карьере
Сегодня, 00:06 Комментарии15
Карпин: «„Ростов“ — „Урал“ — самый важный матч в моей тренерской карьере»
Вчера, 23:30 Комментарии12
Аршавин — о матче Хорватия — Россия: «На ничью играть нельзя»
Вчера, 23:24 Комментарии7
«Русский характер никому не подвластен». Шавло — о матче России с Хорватией
Вчера, 22:47 Комментарии12
Тарханов: «У хорватов есть проблемы в защите – нужно этим пользоваться»
Вчера, 22:21 Комментарии5
Сортировать
Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:49, ред.
А вот и нет... Первые 15 мин. матча любая сборная присматривается к сопернику, даже если тот - сб. Монголии или островов Зелёного Мыса, и выискивает слабые места, по которым постепенно и усиливает давление. Одновременно делает всё, чтобы пресечь возможные контратаки, и взять " на мушку" самых опасных футболистов. С вашей стороны весьма недальновидно, г-н Семшов. А может, с моей ?...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:05
Он то откуда знает,он чё тренер Хорватов!?
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 22:54, ред.
Хорватию устраивает только победа, но не надо надеяться на то, что хорваты "оголив" тылы, помчатся "сломя голову" к воротам соперника, предоставив сборной России возможность забивать в свои ворота... Будет планомерное давление на ворота сборной России, которое бы заставило ошибаться игроков сборной России, и хорваты в полной мере попытаются воспользоваться этим ошибками...
Хорваты могут забить при стандартах, угловые, штрафные... Это старая проблема сборной России, которой могут воспользоваться хорваты...

И ещё, не надо забывать о том, что матч длится до финального свистка судьи матча...
drug01
drug01
вчера в 22:18
Игра покажет... Скорей бы
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:18
Может "понесётся",а не "погонится"??? Тут-то и шансы подловить на самоуверенности,кураже и стремлении сразу добиться результата.Если ,как призывают "терпеть,а потом решать",то это запрограммированная в мозгах надежда на ничью.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:17
Будет очень сложно...
Goosfraba
Goosfraba
вчера в 22:15
Опять за матч 5 ударов нанесут, из которых 1,5 в створ... Но надеюсь на лучшее!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:11
Сыграть вторым номером, и использовать свои шансы
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100