Джикия: «О ничьей с Хорватией в сборной России никто не думает»

Защитник сборной России Георгий Джикия порассуждал о предстоящем матче отбора ЧМ-2022 с Хорватией.
О ничьей в команде никто не думает. Это всего лишь факт, который нас устраивает. Но к игре это не имеет отношения. Нужно сделать то, что задумали, а уже потом будет результат.
Полный стадион будет большим плюсом для хорватов. Но мы будем сфокусированы только на своей игре. Уверен, что наших болельщиков мы тоже завтра увидим.
Матч Хорватия — Россия состоится завтра, 14 ноября, в Сплите (Хорватия). Начало — в 17:00 мск.
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Ага, не думает, но только ВСЕ о ней говорят.
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Ага, не думает, но только ВСЕ о ней говорят.
Сегодня. Уже сегодня.
Сегодня. Уже сегодня.
то как играть будут, грузин лукавит, никто не о чем не думает, но делать надо то
что задумали...Короче трясутся и молят о ничьей, картина маслом!!!
то как играть будут, грузин лукавит, никто не о чем не думает, но делать надо то
что задумали...Короче трясутся и молят о ничьей, картина маслом!!!
Задумчивость и расчёты в Сплите, скорее всего, приведут к фиаско...
Задумчивость и расчёты в Сплите, скорее всего, приведут к фиаско...