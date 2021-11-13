Джикия: «О ничьей с Хорватией в сборной России никто не думает»

Защитник сборной России порассуждал о предстоящем матче отбора ЧМ -2022 с Хорватией.

О ничьей в команде никто не думает. Это всего лишь факт, который нас устраивает. Но к игре это не имеет отношения. Нужно сделать то, что задумали, а уже потом будет результат.

Полный стадион будет большим плюсом для хорватов. Но мы будем сфокусированы только на своей игре. Уверен, что наших болельщиков мы тоже завтра увидим.