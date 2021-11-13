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Джикия: «О ничьей с Хорватией в сборной России никто не думает»

вчера, 21:37
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия17:00 Не начался

Защитник сборной России Георгий Джикия порассуждал о предстоящем матче отбора ЧМ-2022 с Хорватией.

О ничьей в команде никто не думает. Это всего лишь факт, который нас устраивает. Но к игре это не имеет отношения. Нужно сделать то, что задумали, а уже потом будет результат.

Полный стадион будет большим плюсом для хорватов. Но мы будем сфокусированы только на своей игре. Уверен, что наших болельщиков мы тоже завтра увидим.

Матч Хорватия — Россия состоится завтра, 14 ноября, в Сплите (Хорватия). Начало — в 17:00 мск.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
сегодня в 08:44
Джикия: «О ничьей с Хорватией в сборной России никто не думает»
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Ага, не думает, но только ВСЕ о ней говорят.
valt134
valt134
сегодня в 05:34
Ну-ну, о ничьей они не думают... На данный момент-это мечта всей их жизни. Но футбольный БОГ всё расставит завтра по своим местам. Ну не может сборная страны в футбольном хозяйстве Которой полный Бардак, разброс и шатания взять и оставить за бортом ЧМ добротную сборную Хорватии. Россия будет бита с разницей в 2 мяча.
Dima salev
Dima salev
сегодня в 04:52
Если наши игроки ночью в баре не сидели тогда всё нормально будет
Crooclin
Crooclin
сегодня в 01:57
Расстрелом не угрожали за провал боевого задания?)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 00:39
"Аппетит" приходит во время еды. Пожелаю, чтобы никого не с тошнило и обошлось в итоге.
Сегодня. Уже сегодня.
shur
shur ответ particular (раскрыть)
вчера в 23:11
...к сожалению хорваты не парни с острова, бесшабашно это не про них! А про
то как играть будут, грузин лукавит, никто не о чем не думает, но делать надо то
что задумали...Короче трясутся и молят о ничьей, картина маслом!!!
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 22:21
Хорваты хоть и полетят вперёд, но задача только победить может их заставить нервничать, чем дольше им не получится забить, тем больше у наших шансов
Goosfraba
Goosfraba
вчера в 22:19
Победная схема 5-2-2-1 будет?
112910415
112910415
вчера в 22:14
о ней , к сожалению, не думать невозможно
Бубнин
Бубнин
вчера в 22:02
Ну нельзя так сразу сдаваться, хоть ничью-то должны увезти.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 21:55
Это верный настрой. Надо настраиваться на победу и тогда получится сыграть вничью, а если думать о том как бы удержать ничью, то проиграешь.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 21:54
Ясеньперь никто не думает о ничьей , о ней просто мечтают.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:54
Второе место есть,поэтому соломка уже подостлана. Никто за пролёт в рубке не осудит,а достигнутый положительный результат будет всепрощением. А то что-то усташи слишком хорохорятся,хотя пик славы уже у них пройден.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:46
Ещё как думаете, только не озвучиваете.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:44
Мечтать не вредно...
particular
particular
вчера в 21:43
На игру, вообще, лучше выйти без головы, сыграть безбашенно и азартно.
Задумчивость и расчёты в Сплите, скорее всего, приведут к фиаско...
Futurista
Futurista
вчера в 21:43
Думают же как бы не проиграть...значит думают о ничьей или победе...третьего не дано)...
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 21:40
А о чем думают, о везении?
beefs
beefs
вчера в 21:40
ну и правильно, нужна победа...
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