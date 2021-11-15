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Кафанов: «Сегодня Сафонов — вратарь номер один в сборной России»

вчера, 08:47
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о выступлении голкипера национальной команды Матвея Сафонова в матче 10-го тура группового этапа отбора ЧМ-2022 со сборной Хорватии (0:1).

На сегодняшний момент можно сказать, что Сафонов вратарь номер один. Дальше — все будет зависеть от него. На первый сбор он не попал даже в пятёрку вратарей. Я очень рад, что та ситуация заставила его выжать из себя максимум и заставила работать. К следующему сбору он уже был первый. Повторюсь, все зависит от Матвея.

В моменте с обыгрышем нападающего в первом тайме он всё делал правильно. Я ему сказал, что он очень смело играл. Если бы он тогда не обыграл нападающего, его бы накрыли.

Тренеры вратарей всегда говорят, что вратари должны обострять игру и делать её более опасной. Если мы говорим о вводе мяча в игру. Мы сейчас говорили с Матвеем в самолёте. И я сказал, что хотел бы, чтобы другие вратари, смотря на него, начинали играть так же.

Хайкин? Впечатление после сбора лучше, чем-то впечатление, которое сложилось от просмотра по телевизору.

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Все комментарии
ЦСКА 06
ЦСКА 06
вчера в 20:29
Его надо было делать основным вратарем сразу после Акинфеева. Черчесов так затупил с этими шуниными Гильерме да кто только не был. Сафонов потерял 3 года картеры в сборной. А болельщики сборной прости всегда гадали кто же будет сегодня вратарем
galem72
galem72
вчера в 11:54
Где-то сашка максименко нахмурился. ))
112910415
112910415
вчера в 10:32
Матвей не допустил ошибок
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:25
На фоне остальных игроков сб. России выглядел футбольным монстром! 😂🤣😃
shur
shur ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 09:50
...Death Stranding...игра в жанре закрытого футбола в болотистой местности!!!
makkie
makkie
вчера в 09:43
Рано или поздно Сафонов бы стал основным вратарём сборной.
Непонятно, почему его раньше не привлекали. Черчесов так вообще Гильерме наигрывал 🤷‍♂️
Gahi
Gahi
вчера в 09:41
Молодец, очень уверенно и достойно сыграл в этом матче. Удачи
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 09:39
Тащил все при скользком мяче и в потоках воды с небес, только был бессилен при срезке Кудряшова. Показал себя как настоящий боец:
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 09:29
Отучи его от перепасов с вратарём соперника.
stanichnik
stanichnik
вчера в 09:10
Пожалуй единственный к кому нет претензий по вчерашнему матчу.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 09:02, ред.
По сути ничего сверхестественного не сделал
Кудряшов проучил его
ДСА
ДСА
вчера в 08:52
Играл он действительно хорошо.
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