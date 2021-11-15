Кафанов: «Сегодня Сафонов — вратарь номер один в сборной России»

Тренер вратарей сборной России высказался о выступлении голкипера национальной команды в матче 10-го тура группового этапа отбора ЧМ -2022 со сборной Хорватии (0:1).

На сегодняшний момент можно сказать, что Сафонов вратарь номер один. Дальше — все будет зависеть от него. На первый сбор он не попал даже в пятёрку вратарей. Я очень рад, что та ситуация заставила его выжать из себя максимум и заставила работать. К следующему сбору он уже был первый. Повторюсь, все зависит от Матвея.

В моменте с обыгрышем нападающего в первом тайме он всё делал правильно. Я ему сказал, что он очень смело играл. Если бы он тогда не обыграл нападающего, его бы накрыли.

Тренеры вратарей всегда говорят, что вратари должны обострять игру и делать её более опасной. Если мы говорим о вводе мяча в игру. Мы сейчас говорили с Матвеем в самолёте. И я сказал, что хотел бы, чтобы другие вратари, смотря на него, начинали играть так же.

Хайкин? Впечатление после сбора лучше, чем-то впечатление, которое сложилось от просмотра по телевизору.