Бегич: «Если бы газон был лучше, Хорватия выиграла бы у России спокойно»

Хорватский защитник «Крыльев Советов» Сильвие Бегич высказался о матче отбора ЧМ-2022 между сборными Хорватии и России (1:0).
У России не было ни одного удара в створ. Думаю, если бы газон был лучше, Хорватия спокойно бы выиграла. Для России хорошо, что был плохой газон во втором тайме. Но просто неудачный эпизод – я видел, что у Кудряшова были проблемы с ногой перед голом, неудачно получилось.
России удачи в плей-офф надеюсь, у вас все получится в следующих играх. Все будет хорошо.
И по факту, хорваты выиграли только благодаря автоголу, а газон был для всех одинаковый, как и дождь, который во втором тайме лил как из ведра...
Хорватам здорово повезло, что был автогол, причём в довольно безобидной ситуации... Автогол "на ровном месте", более всего обидно за это поражение, что автогол "из ничего", бывает что игрок забивает в свои ворота, от без выходной ситуации, спасая свои ворота в безвыходной ситуации... А в этом матче "привёз так привёз" в свои ворота...
Многие пишут, что если бы не поле в таком состоянии, если бы не дождь, то забили бы ещё больше, никто не знает, чтобы было если бы было если...
В первом матче Россия-Хорватия игра закончилась 0:0, а играли на нормальном газоне, и не было проливного дождя как во вчерашнем матче...
И ещё, странные заявления от главного тренера сборной Хорватии, я о вчерашнем интервью, после матча, как и хорватского защитника КС, если учесть что играли в Хорватии, и за газон отвечали Хорваты...
И по факту, хорваты выиграли только благодаря автоголу, а газон был для всех одинаковый, как и дождь, который во втором тайме лил как из ведра...
Хорватам здорово повезло, что был автогол, причём в довольно безобидной ситуации... Автогол "на ровном месте", более всего обидно за это поражение, что автогол "из ничего", бывает что игрок забивает в свои ворота, от без выходной ситуации, спасая свои ворота в безвыходной ситуации... А в этом матче "привёз так привёз" в свои ворота...
Многие пишут, что если бы не поле в таком состоянии, если бы не дождь, то забили бы ещё больше, никто не знает, чтобы было если бы было если...
В первом матче Россия-Хорватия игра закончилась 0:0, а играли на нормальном газоне, и не было проливного дождя как во вчерашнем матче...
И ещё, странные заявления от главного тренера сборной Хорватии, я о вчерашнем интервью, после матча, как и хорватского защитника КС, если учесть что играли в Хорватии, и за газон отвечали Хорваты...