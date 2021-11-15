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Бегич: «Если бы газон был лучше, Хорватия выиграла бы у России спокойно»

вчера, 09:29
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Хорватский защитник «Крыльев Советов» Сильвие Бегич высказался о матче отбора ЧМ-2022 между сборными Хорватии и России (1:0).

У России не было ни одного удара в створ. Думаю, если бы газон был лучше, Хорватия спокойно бы выиграла. Для России хорошо, что был плохой газон во втором тайме. Но просто неудачный эпизод – я видел, что у Кудряшова были проблемы с ногой перед голом, неудачно получилось.

России удачи в плей-офф надеюсь, у вас все получится в следующих играх. Все будет хорошо.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 12:03
Согласен с Бегичем, потому что на таком "прекрасном" поле хорваты задавили нас как котят, и их превосходство во всех компонентах игры было заметно невооружённым взглядом. На сухом газоне мы бы вообще не дотронулись до мяча. Если вспоминать первый матч между этими командами и то, как играли хорваты, разница в настрое прослеживается. Тогда хорваты играли несколько вальяжно, не включая максимальных скоростей, с чувством превосходства в классе. Их можно было понять: впереди ещё несколько матчей, и они были уверены, что мы в них очки потеряем, а они нет. А вот когда вчера "приспичило", то они и заиграли во всю мощь. По большому счёту - справедливость восторжествовала, так как мы с такой заскорузлой игрой и такими же футболистами недостойны играть на ЧМ.
амурец
амурец
вчера в 11:38
Ну это ещё большой вопрос
David Young
David Young ответ Леха Малышев (раскрыть)
вчера в 11:38
.
Леха Малышев
Леха Малышев ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 11:37
В заболотном только
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 10:57
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 10:51
А в болотном футболе разве не мы должны быть явными фаворитами:
Goosfraba
Goosfraba
вчера в 10:47
Если бы газон был лучше, от Кудряшева так не отскачило)) Согласен с тем что у хорватов было бы больше шансов, но и россияне лучше бы в атаке отыграли, так что тут раз на раз
112910415
112910415
вчера в 10:37
либо так, либо иначе
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 10:11, ред.
В первом матче газон был лучше, почему не выиграли?! А сыграли вничью 0:0...

И по факту, хорваты выиграли только благодаря автоголу, а газон был для всех одинаковый, как и дождь, который во втором тайме лил как из ведра...

Хорватам здорово повезло, что был автогол, причём в довольно безобидной ситуации... Автогол "на ровном месте", более всего обидно за это поражение, что автогол "из ничего", бывает что игрок забивает в свои ворота, от без выходной ситуации, спасая свои ворота в безвыходной ситуации... А в этом матче "привёз так привёз" в свои ворота...

Многие пишут, что если бы не поле в таком состоянии, если бы не дождь, то забили бы ещё больше, никто не знает, чтобы было если бы было если...

В первом матче Россия-Хорватия игра закончилась 0:0, а играли на нормальном газоне, и не было проливного дождя как во вчерашнем матче...

И ещё, странные заявления от главного тренера сборной Хорватии, я о вчерашнем интервью, после матча, как и хорватского защитника КС, если учесть что играли в Хорватии, и за газон отвечали Хорваты...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:00
Лучше бы наши тогда дома словакам проиграли, тогда бы в матче с хорватами нужно было бы только побеждать, может быть хоть так футбол посмотрели в исполнении нашей сборной.
Bombardier
Bombardier
вчера в 09:58
Тогда был бы разгром.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 09:57
Так то за газон хорваты и отвечали
Futurista
Futurista
вчера в 09:55, ред.
"я видел, что у Кудряшова были проблемы с ногой перед голом"...

понятно)...специально целились в больную ногу Кудряшова...
Кстати в Лужниках газон был идеальный...что то не забили)...
beefs
beefs
вчера в 09:51
Он скорее прав, чем не прав...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:46
В стыках порвём любого!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 09:45
ВАш газон,ваша проблема.Ещё и Оля Смородская вас лично за него оштрафует.Так что можете ставить памятник не своей бездарности,а почётному гражданину города Сплита Кудряшову.ВЫ за два матча так и не сумели поразить наши ворота! А мы смогли...
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