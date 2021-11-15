Бегич: «Если бы газон был лучше, Хорватия выиграла бы у России спокойно»

Хорватский защитник «Крыльев Советов» высказался о матче отбора ЧМ -2022 между сборными Хорватии и России (1:0).

У России не было ни одного удара в створ. Думаю, если бы газон был лучше, Хорватия спокойно бы выиграла. Для России хорошо, что был плохой газон во втором тайме. Но просто неудачный эпизод – я видел, что у Кудряшова были проблемы с ногой перед голом, неудачно получилось.

России удачи в плей-офф надеюсь, у вас все получится в следующих играх. Все будет хорошо.