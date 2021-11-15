Глебов о поражении сборной: «Не вижу смысла посыпать голову пеплом»

Полузащитник сборной России прокомментировал поражение в поединке квалификации ЧМ -2022 против Хорватии (0:1).

Переживаний никаких не было. Вышел на поле спокойным. Погодные условия, состояние поля — понимали, что концовка матча и надо играть проще. В мелкий пас было уже сложно играть, поле было похоже на огород. Били мяч вперед, старались зацепиться там за него, попытаться заработать фол. Хорваты забили гол, их уже все устраивало, а нам надо было перехватить инициативу. Из-за состояния газона пропустили такой нелепый мяч.

Не бывает, что только один футболист виноват в пропущенном голе. Все происходит из ошибок всей команды. Этот гол назревал. Получилось, что мяч отскочил, газон мокрый, где-то Кудряшов не ожидал, он же не специально срезал мяч. Не вижу смысла посыпать голову пеплом. В марте кровь из носу, других вариантов не вижу. Огромное спасибо болельщикам за поддержку.