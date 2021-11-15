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Глебов о поражении сборной: «Не вижу смысла посыпать голову пеплом»

вчера, 09:18
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Полузащитник сборной России Данил Глебов прокомментировал поражение в поединке квалификации ЧМ-2022 против Хорватии (0:1).

Переживаний никаких не было. Вышел на поле спокойным. Погодные условия, состояние поля — понимали, что концовка матча и надо играть проще. В мелкий пас было уже сложно играть, поле было похоже на огород. Били мяч вперед, старались зацепиться там за него, попытаться заработать фол. Хорваты забили гол, их уже все устраивало, а нам надо было перехватить инициативу. Из-за состояния газона пропустили такой нелепый мяч.

Не бывает, что только один футболист виноват в пропущенном голе. Все происходит из ошибок всей команды. Этот гол назревал. Получилось, что мяч отскочил, газон мокрый, где-то Кудряшов не ожидал, он же не специально срезал мяч. Не вижу смысла посыпать голову пеплом. В марте кровь из носу, других вариантов не вижу. Огромное спасибо болельщикам за поддержку.

Сборная России заняла итоговое второе место в группе и сыграет в стыковых матчах. Хорватия отправилась напрямую на мундиаль.

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Все комментарии
yrasikos22
yrasikos22
вчера в 12:04
Снова актуально !!!
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 12:04
Эт точно,в марте кровь из носу,сверху пеплом и в никакой Катар ехать не надо..))
galem72
galem72
вчера в 12:00
Каким пеплом, что он несёт? Антохе заболоте только причёску испортит.
112910415
112910415
вчера в 10:35
в марте кровь из носу (?)
это прогноз, что ли ?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 10:14
Заняли свое , а может и не свое , законное второе место. На первое , как раньше в детстве говорили , мало каши сьели...не дотягиваем по всем параметрам
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:03
А кто посыпает?
Bombardier
Bombardier
вчера в 10:00
А какой смысл стремиться на ЧМ, чтобы там гарантированно не выйти из группы?
ДСА
ДСА
вчера в 09:57
И так выступили неплохо.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 09:28
Молодец,чего переживать-зряплату платят клубы,а не сборная.Ну не получили премиальные,неприятно,но не критично.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 09:24
Дивеев и Караваев полностью провалили матч, ещё и Головин просто ноль
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