Каждая минута Рэмзи на поле стоит «Ювентусу» более 35 тысяч евро

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вчера, 11:26

Туринский «Ювентус» оценивает, во сколько денег им обходится пребывание в команде. В текущем сезоне футболист сыграл 112 минут. Он появлялся на поле 5 поединках, лишь один раз выходил в старте. С учётом заработной платы, это более 35 тысяч евро за каждую игровую минуту.