Каждая минута Рэмзи на поле стоит «Ювентусу» более 35 тысяч евро

Туринский «Ювентус» оценивает, во сколько денег им обходится пребывание Аарона Рэмзи в команде. В текущем сезоне футболист сыграл 112 минут. Он появлялся на поле 5 поединках, лишь один раз выходил в старте. С учётом заработной платы, это более 35 тысяч евро за каждую игровую минуту.
Контракт валлийца с туринцами истекает в 2023 года. Им ранее интересовался клуб из АПЛ.
Неужели так сложно составить контракт с игроком, главным тренером команды по которому игрок будет получать свою честно заработанную зарплату, а не зарплату, которую он не заработал... Игрок должен получать зарплату за КПД в команде, и в частности на футбольном поле - за игру... У игрока должен быть стимул хорошо играть, а у главного тренера стимул тренировать, чтобы добиться тех результатов, которые прописаны в контракте и за которые он получит свои бонусы... Должна быть минимальная зарплата, а всё остальное это бонусы за выполненную работу. Вот тогда и не будут платить игрокам 35 тысяч евро за каждую сыгранную минуту, а главные тренеры будут думать об игре, о результатах, а не о том, как бы побыстрее руководство очередной команды расторгло с ним контракт, чтобы получить свои миллионы в качестве неустойки за расторжения контракта, и после этого искать очередную команду-"жертву"...
Неужели так сложно составить контракт с игроком, главным тренером команды по которому игрок будет получать свою честно заработанную зарплату, а не зарплату, которую он не заработал... Игрок должен получать зарплату за КПД в команде, и в частности на футбольном поле - за игру... У игрока должен быть стимул хорошо играть, а у главного тренера стимул тренировать, чтобы добиться тех результатов, которые прописаны в контракте и за которые он получит свои бонусы... Должна быть минимальная зарплата, а всё остальное это бонусы за выполненную работу. Вот тогда и не будут платить игрокам 35 тысяч евро за каждую сыгранную минуту, а главные тренеры будут думать об игре, о результатах, а не о том, как бы побыстрее руководство очередной команды расторгло с ним контракт, чтобы получить свои миллионы в качестве неустойки за расторжения контракта, и после этого искать очередную команду-"жертву"...