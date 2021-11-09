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Каждая минута Рэмзи на поле стоит «Ювентусу» более 35 тысяч евро

вчера, 11:26

Туринский «Ювентус» оценивает, во сколько денег им обходится пребывание Аарона Рэмзи в команде. В текущем сезоне футболист сыграл 112 минут. Он появлялся на поле 5 поединках, лишь один раз выходил в старте. С учётом заработной платы, это более 35 тысяч евро за каждую игровую минуту.

Контракт валлийца с туринцами истекает в 2023 года. Им ранее интересовался клуб из АПЛ.

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ВиммБилльДанн
ВиммБилльДанн ответ Dirty_Harry (раскрыть)
вчера в 13:00
История о том, как гольфист-валлиец подсказал валлийцу, как получать бабки и ничего не делать)))
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 12:36
Кто в этом виноват?! Тот, кто прописал условия такого контракта, при котором возможна такая парадоксальная ситуация... То есть, руководство "Ювентуса", которое теперь жалуется на происходящее, взывая к сочувствию...

Неужели так сложно составить контракт с игроком, главным тренером команды по которому игрок будет получать свою честно заработанную зарплату, а не зарплату, которую он не заработал... Игрок должен получать зарплату за КПД в команде, и в частности на футбольном поле - за игру... У игрока должен быть стимул хорошо играть, а у главного тренера стимул тренировать, чтобы добиться тех результатов, которые прописаны в контракте и за которые он получит свои бонусы... Должна быть минимальная зарплата, а всё остальное это бонусы за выполненную работу. Вот тогда и не будут платить игрокам 35 тысяч евро за каждую сыгранную минуту, а главные тренеры будут думать об игре, о результатах, а не о том, как бы побыстрее руководство очередной команды расторгло с ним контракт, чтобы получить свои миллионы в качестве неустойки за расторжения контракта, и после этого искать очередную команду-"жертву"...
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 11:50
Не хило валлиец устроился, не всем так везёт
Bombardier
Bombardier
вчера в 11:43
Бесценный игрок.
haps3zkvn4s6
haps3zkvn4s6
вчера в 11:39
Что-то дороговато выходит
particular
particular
вчера в 11:34
За всё надо платить... В том числе и за ошибочные решения... Однако, цифры иногда просто кричащие...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:32
Альфонс прям какой-то, разводит старушку))
bsww
bsww
вчера в 11:30
До Кокорина ему ой как далеко вроде, или у Сашки появился достойный конкурент
ZenCh
ZenCh ответ ОПС (раскрыть)
вчера в 11:30
Нет нет. В данном случае нужно писать именно Шоб я так жил
ОПС
ОПС
вчера в 11:28
Что б я так жил.
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