Мхитарян: «Я в футболе не ради денег, иначе играл бы в России»

Полузащитник «Ромы» рассказал о своем переходе из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Юнайтед» в 2016 году.

Меня обвиняли в том, что я сделал это только ради денег? Много бреда наговорили за это время. Мы с клубом совместно приняли это решение. Услышав об интересе МЮ , я захотел туда перейти, так как мечтал однажды сыграть в Англии.

Эти разговоры — чушь! Я в футболе не ради денег, иначе играл бы в России или еще где-то.

Я был счастлив в «Боруссии», но иногда приходится принимать трудные решения при возможности, возникающей раз в жизни, и прислушиваться к своему сердцу.