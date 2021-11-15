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Мхитарян: «Я в футболе не ради денег, иначе играл бы в России»

вчера, 15:47

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян рассказал о своем переходе из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Юнайтед» в 2016 году.

Меня обвиняли в том, что я сделал это только ради денег? Много бреда наговорили за это время. Мы с клубом совместно приняли это решение. Услышав об интересе МЮ, я захотел туда перейти, так как мечтал однажды сыграть в Англии.

Эти разговоры — чушь! Я в футболе не ради денег, иначе играл бы в России или еще где-то.

Я был счастлив в «Боруссии», но иногда приходится принимать трудные решения при возможности, возникающей раз в жизни, и прислушиваться к своему сердцу.

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Все комментарии
Танк Т34
Танк Т34
вчера в 23:01
Нам то не гони! То, что ты талантливый игрок - спору нет! Но и в Россию ты бы не поехал.
Пик
Пик
вчера в 21:08
Молодец сказал и поставил оценку нашему уровню футбола и игроков в частности.
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 20:32
И правильно сказал платят миллионы нашим а играют на 100 рублей
Союзник противников
Союзник противников ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 17:57
Манчестер Юнайтед-не город,а сам город-"рабочая дерЁвня". Дортмунд может и поинтереснее.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:56
Бедный армянин,и этот испытывает недостаток средств,играя в шейховской Мелкобритании!!!
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 17:49
В Зенит идут ради денег !
Брулин
Брулин
вчера в 17:27
Ребят успокойтесь. Он говорит про предложение анжи, когда там Этоо, Карлос и Диарра играли. Он об этом уже говорил как-то
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:06
Ещё не поздно в Россию перебраться.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 16:59
Ему предлагал зенит больше денег поэтому он упомянул Россию, а то кому то секрет, что у нас платят большие деньги при этом спроса нет.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 16:35
Кто его за язык тянул.. Ни за что ни про что приплел РПЛ.. Понятно, что в более слабый чемпионат за деньгами едут, но зачем-то переходить на конкретику..
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 16:31
Ну, понятно, что 10 из 10 игроков выбрали бы МЮ, а не «Боруссию». Клуб-то великий, с богатой историей. Ну, и если ты там засветишься, то уже станешь на шаг ближе к легендам футбола.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 16:29
Дортмунд и Шахта - деревни, а Манчестер Юнайтед....это мечта многих да и Жозе уговорил, посулив перспективы, трофеи и т.п., но не сложилось, пришлось бежать в Арсенал, потом в Рому, где он, похоже, нашел себя.
Bombardier
Bombardier
вчера в 16:23
Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян рассказал о своем переходе из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Юнайтед» – этим всё сказано.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:19
Типа, в России больше всех платят?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:15
Кто бы мог подумать : Армянин играл в Донецке за мешок угля, потом в Германии за ящик баварского пива. в Англии -за поцелуй королевы, а в Италии за тарелку пасты. Первый раз встречаю такого бескорыстного армянина. Его земляк Юра Мовсисян был не такой щепетильный. почистил карман Федуна и отбыл в штаты.
старина
старина
вчера в 16:15
Чушь несет.Тебе предлагали в Боруссии увеличить контракт в полтора раза.А ты удрал в МЮ за еще большей зарплатой.В те года были шансы пободаться с Баварией за чемпионство.
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:05
В футболе все не ради денег а ради больших денег.
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:03
ещё один моралист(((
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:03
Хорошо сказал, главное честно
Аксинья
Аксинья
вчера в 15:58
И бесплатно Генри поскакал на врага...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:54
Какуюто херню несёт!
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