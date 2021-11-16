Манчини: «Сохраняю оптимистичный настрой перед стыковыми матчами» .

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мыслями о матче против Северной Ирландии (0:0) в отборе на ЧМ-2022. Итальянцы не смогли выйти на мундиаль напрямую и сыграют в стыках.
Нам просто нужно найти то, что всегда отличало нас от других команд. Сейчас мы должны восстановить свои силы. У нас был хороший момент в первом тайме, гол, наверное, помог бы нам раскрепоститься.
Мы могли пробиться на чемпионат мира до этого матча. У нас были такие возможности. Ничья с Болгарией сыграла решающую роль. Это было в сентябре — игроки не были на сто процентов готовы. Два пенальти, которые мы не забили Швейцарии, тоже не сыграли нам на руку, но я сохраняю оптимистичный настрой перед стыковыми матчами.
Ну а у итальянцев, которым предстоит ещё бороться за то, чтобы участвовать на ЧМ, могут возникнуть проблемы, в матчах которые предстоят играть сборной Италии, будет много соперников, которые будут посильнее сборной Северной Ирландии, Болгарии с которыми итальянцы умудрились сыграть вничью...
Хорошо когда есть оптимизм, но особого повода для оптимизма нет...
Ну а у итальянцев, которым предстоит ещё бороться за то, чтобы участвовать на ЧМ, могут возникнуть проблемы, в матчах которые предстоят играть сборной Италии, будет много соперников, которые будут посильнее сборной Северной Ирландии, Болгарии с которыми итальянцы умудрились сыграть вничью...
Хорошо когда есть оптимизм, но особого повода для оптимизма нет...
Я бы был не столь оптимистичен перед стыковыми матчами . Уж очень сильные сборные не смогли попасть на прямую на чемпионат мира. А с такой невнятной игрой которую последнее время демонстрирует сборная Италии, то можно и вообще пролитеть мимо Чемпионата мира, Чемпионам Европы.
Уж очень предсказуемо играет сборная Италии под управлением Манчини и очень однотипно . Соперники уже принаровились к такой игре итальянцев, и даже сборная Болгарии смогла противопоставить ей свою игру и добиться ничейного результата и во вчерашнем матче тоже самое повторилось, а ведь даже могли и проиграть. Я думаю что этот однотипный футбол Манчини, который демонстрирует сборная Италии уже изжил себя , что и показывают последние игры. Не всегда такой тотальный контроль мяча несёт положительный результат. Незнаю кто попадётся сборной Италии в стыках , но что-то у меня совсем нет такого оптимизма. Будем делать посмотреть !!! Удачи сборной Италии, но не со сборной России !!!)
Всем Добра !!!
Я бы был не столь оптимистичен перед стыковыми матчами . Уж очень сильные сборные не смогли попасть на прямую на чемпионат мира. А с такой невнятной игрой которую последнее время демонстрирует сборная Италии, то можно и вообще пролитеть мимо Чемпионата мира, Чемпионам Европы.
Уж очень предсказуемо играет сборная Италии под управлением Манчини и очень однотипно . Соперники уже принаровились к такой игре итальянцев, и даже сборная Болгарии смогла противопоставить ей свою игру и добиться ничейного результата и во вчерашнем матче тоже самое повторилось, а ведь даже могли и проиграть. Я думаю что этот однотипный футбол Манчини, который демонстрирует сборная Италии уже изжил себя , что и показывают последние игры. Не всегда такой тотальный контроль мяча несёт положительный результат. Незнаю кто попадётся сборной Италии в стыках , но что-то у меня совсем нет такого оптимизма. Будем делать посмотреть !!! Удачи сборной Италии, но не со сборной России !!!)
Всем Добра !!!