Манчини: «Сохраняю оптимистичный настрой перед стыковыми матчами» .

Главный тренер сборной Италии поделился мыслями о матче против Северной Ирландии (0:0) в отборе на ЧМ -2022. Итальянцы не смогли выйти на мундиаль напрямую и сыграют в стыках.

Нам просто нужно найти то, что всегда отличало нас от других команд. Сейчас мы должны восстановить свои силы. У нас был хороший момент в первом тайме, гол, наверное, помог бы нам раскрепоститься.

Мы могли пробиться на чемпионат мира до этого матча. У нас были такие возможности. Ничья с Болгарией сыграла решающую роль. Это было в сентябре — игроки не были на сто процентов готовы. Два пенальти, которые мы не забили Швейцарии, тоже не сыграли нам на руку, но я сохраняю оптимистичный настрой перед стыковыми матчами.