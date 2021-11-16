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Манчини: «Сохраняю оптимистичный настрой перед стыковыми матчами»

вчера, 08:52
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мыслями о матче против Северной Ирландии (0:0) в отборе на ЧМ-2022. Итальянцы не смогли выйти на мундиаль напрямую и сыграют в стыках.

Нам просто нужно найти то, что всегда отличало нас от других команд. Сейчас мы должны восстановить свои силы. У нас был хороший момент в первом тайме, гол, наверное, помог бы нам раскрепоститься.

Мы могли пробиться на чемпионат мира до этого матча. У нас были такие возможности. Ничья с Болгарией сыграла решающую роль. Это было в сентябре — игроки не были на сто процентов готовы. Два пенальти, которые мы не забили Швейцарии, тоже не сыграли нам на руку, но я сохраняю оптимистичный настрой перед стыковыми матчами.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 12:45
Во вчерашней игре не было мысли абсолютно. Этой команде конечно не хватает забивного напа. Беллотти - дно, которое выходит на 20 минут и играет, как будто его не меняли вечность
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:15
Манчини: «Сохраняю оптимистичный настрой перед стыковыми матчами» .
Я бы был не столь оптимистичен перед стыковыми матчами . Уж очень сильные сборные не смогли попасть на прямую на чемпионат мира. А с такой невнятной игрой которую последнее время демонстрирует сборная Италии, то можно и вообще пролитеть мимо Чемпионата мира, Чемпионам Европы.
Уж очень предсказуемо играет сборная Италии под управлением Манчини и очень однотипно . Соперники уже принаровились к такой игре итальянцев, и даже сборная Болгарии смогла противопоставить ей свою игру и добиться ничейного результата и во вчерашнем матче тоже самое повторилось, а ведь даже могли и проиграть. Я думаю что этот однотипный футбол Манчини, который демонстрирует сборная Италии уже изжил себя , что и показывают последние игры. Не всегда такой тотальный контроль мяча несёт положительный результат. Незнаю кто попадётся сборной Италии в стыках , но что-то у меня совсем нет такого оптимизма. Будем делать посмотреть !!! Удачи сборной Италии, но не со сборной России !!!)
Всем Добра !!!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:31
Пока всё против сборной Италии, им бы ещё португальцев в стыки.
drug01
drug01
вчера в 09:58
Может ещё встретимся
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 09:34
Если в полуфинале соперник будет уступающий в классе то в финале стыков жребий может свести Италию с Португалией. Тогда одной из топ сборных придется пролететь мимо Чемпионата мира.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 09:23
Хорошо когда у главного тренера ЧЕ оптимистическое настроение после того как сборная, которая занимала первое в своей группе перед заключительным туром, уступает сборной Швейцарии, которая в отличие от итальянцев добилась нужного ей результата с болгарами и теперь участники ЧМ...

Ну а у итальянцев, которым предстоит ещё бороться за то, чтобы участвовать на ЧМ, могут возникнуть проблемы, в матчах которые предстоят играть сборной Италии, будет много соперников, которые будут посильнее сборной Северной Ирландии, Болгарии с которыми итальянцы умудрились сыграть вничью...

Хорошо когда есть оптимизм, но особого повода для оптимизма нет...
4RT
4RT
вчера в 09:20
Надеется на сборную России 😁
Caniggia
Caniggia
вчера в 09:17
С СИ больше мучились, чем играли. Ещё и проиграть могли. С такой игрой можно опять пролететь мимо ЧМ.
mihaluch
mihaluch
вчера в 09:17
Итальянцам надо приложить максимум усилий чтобы не попасть на ЧМ.
112910415
112910415
вчера в 09:15
маленький провал всё же состоялся
sihafazatron
sihafazatron ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 09:09
Если бы прошлым летом Валера выиграл ЧЕ, то "кушать" бы его не стали, а подождали бы весну, а вот там уже все решилось бы)
Futurista
Futurista ответ ЮЗИК (раскрыть)
вчера в 09:07
Валеру бы уже "скушали" без соли если бы он с таким составом вылетел в стыки)...
shlomo
shlomo
вчера в 09:06
Непонятно почему не смогли забить....
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:00
С его командой можно верить в успех
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 08:58
Вот вам и чемпион Европы)))
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