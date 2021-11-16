«Манчестер Сити» установил цену за Стерлинга

«Манчестер Сити» готов продать нападающего Рахима Стерлинга.
«Горожане» оценили своего футболиста в 50-55 млн евро. Именно за такую сумму манчестерский клуб готов отпустить игрока. В подписании Стерлинга заинтересована «Барселона», однако «сине-гранатовые» ещё не ведут переговоры о покупке или аренде англичанина.
В нынешнем сезоне Стерлинг сыграл 15 матчей за «Манчестер Сити», отметившись двумя голами и двумя результативными передачами.
Всем здоровья.
Всем здоровья.
Разобьют цену на 2-3 года , как большинство клубов делает .
Заплатят сразу 1млн .
Разобьют цену на 2-3 года , как большинство клубов делает .
Заплатят сразу 1млн .