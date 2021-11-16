ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

«Манчестер Сити» установил цену за Стерлинга

вчера, 21:13

«Манчестер Сити» готов продать нападающего Рахима Стерлинга.

«Горожане» оценили своего футболиста в 50-55 млн евро. Именно за такую сумму манчестерский клуб готов отпустить игрока. В подписании Стерлинга заинтересована «Барселона», однако «сине-гранатовые» ещё не ведут переговоры о покупке или аренде англичанина.

В нынешнем сезоне Стерлинг сыграл 15 матчей за «Манчестер Сити», отметившись двумя голами и двумя результативными передачами.

Все новости
Спортдир «Барселоны»: «Мы не сможем покупать игроков в январе»
Сегодня, 18:46 Комментарии5
Лапорта не исключил возвращения Месси и Иньесты в «Барселону»
Сегодня, 17:47 Комментарии11
Слухи«Ювентус» ведёт переговоры с «Ривер Плейт» по трансферу форварда Альвареса
Сегодня, 14:55 Комментарии6
СлухиВлахович предварительно согласовал с «Ювентусом» переход летом 2022 года
Сегодня, 13:50 Комментарии13
Слухи«Арсенал» и «Милан» поспорят за подписание Санчеша из «Лилля»
Сегодня, 12:44 Комментарии5
СлухиМЮ намерен отдать Хендерсона в аренду. Вратарь хочет полноценного трансфера
Сегодня, 12:29 Комментарии5
Сортировать
Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 15:16
Адекватный ценник.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:41
Этот игрок явно сдал в последнее время
Blackburn Rovers
Blackburn Rovers
вчера в 22:37
Вполне приемлемая сумма.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:36
Странно , что Барселона фигурирует в списке претендентов на Стерлинга. 10 млн на трансферы выделило руководство клуба, так что шансов на данный переход нет. Да и нужен ли Стерлинг Барселоне??? Лучше хорошо поискать и взять молодого и перспективного игрока. Посмотрим кого Барселона продаст, кого приобретет ??? ТО уже не за горами.
Всем здоровья.
3ton
3ton ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:22
Да хоть 100 млн он стоит . Барселона его может купить .
Разобьют цену на 2-3 года , как большинство клубов делает .
Заплатят сразу 1млн .
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:03
За 50 желающие найдутся.
Elliada
Elliada
вчера в 21:26
У Барселоны бюджет на трансферы 10 млн. На ногу хватит только
drug01
drug01
вчера в 21:16
Не скромно
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100